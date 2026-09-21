Sofía Gonet habló tras la amenaza de muerte a Homero Pettinato: “Me viene acosando desde hace diez años”

La Reini denunció que sufre acoso sistemático desde hace diez años por parte del hombre que habría amenazado a Homero Pettinato (Video: SQP, América TV)

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Sofía Gonet habló públicamente sobre la amenaza de muerte que recibió su expareja, Homero Pettinato, y reveló que atraviesa una situación de acoso sistemático desde hace una década por parte del mismo hombre que se presentó este lunes en la puerta del estudio de OLGA. En diálogo con Yanina Latorre a través de un móvil para SQP (América TV), la creadora de contenido detalló el patrón de hostigamiento que asegura sufrir desde antes de alcanzar notoriedad pública. “Es una persona que a mí me viene acosando ya hace diez años”, afirmó, visiblemente afectada por lo ocurrido.

El episodio se produjo mientras Pettinato conducía en vivo el programa Soñé que volaba, cuando reconoció a través del ventanal del estudio a un hombre que identificó como Hernán Bloquero, quien le habría realizado un gesto de amenaza de muerte con la mano sobre el cuello antes de retirarse caminando. “Me acaba de pasar algo increíble. ¿Lo cuento?”, le preguntó el conductor a su compañero Lucas Fridman en ese momento.

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Según el relato de Gonet, el vínculo de hostigamiento comenzó “desde antes, cuando yo empecé a subir videos, que no me conocía nadie”, y se sostuvo de manera ininterrumpida durante los últimos diez años a través de mensajes diarios en redes sociales. “Yo vivo desde hace diez años con este chabón todos los días, mandándome mensajes las 24 horas del día. No hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje”, detalló la joven durante la entrevista radial.

Homero Pettinato habría recibido mensajes intimidatorios desde que inició su relación con Sofía Gonet hace cerca de dos años

La influencer explicó que el primer episodio de escalada verbal se produjo cuando decidió hacer pública, a través de sus historias de Instagram, la existencia de un supuesto santuario con fotografías suyas que el hombre mantenía en su domicilio. “Ahí me empezó a amenazar. Me mandaba calaveras por foto, cosas así, cruces”, relató Gonet sobre la reacción que generó esa denuncia inicial.

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Con el correr de los años, según explicó la joven, el hombre desarrolló lo que ella definió como una relación parasocial en la que también incluyó a las distintas parejas que tuvo. “A cada pareja que tuve, obviamente la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé si soy su mujer o qué”, expresó. Esa dinámica también alcanzó a Pettinato, quien según había señalado en el ciclo, recibió mensajes intimidatorios desde que comenzó su relación con Gonet hace aproximadamente dos años.

El día del episodio en OLGA, el hombre habría seguido el recorrido de ambos a través de una aplicación de mensajería, según reveló Gonet en la entrevista. “Se ve que me tiene en mejores amigos y pude ver que iba marcando todo el recorrido que iba haciendo. Subió que estaba en Recoleta”, explicó la joven, quien remarcó que las publicaciones coincidían con lugares que ella suele frecuentar en su rutina de trabajo.

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Sofía Gonet sostuvo que el acosador amenazó a sus distintas parejas y construyó una relación parasocial con ella (Video: SQP, América TV)

Consultada sobre si en algún momento intentó establecer un diálogo directo con su acosador, Gonet fue categórica al señalar que optó siempre por evitar cualquier tipo de contacto. “Yo nunca hablé con él y siempre evité todo contacto. Yo lo bloqueaba de cada cuenta que me aparecía, pero de alguna manera u otra, siempre volvía a llegarme la notificación”, detalló.

La joven remarcó, además, que ya había atravesado experiencias similares con la Justicia en otro contexto, luego de haber denunciado el año pasado a un vecino que la habría amenazado de muerte. “Fui dos veces a la policía y no hicieron nada. Me tuve que mudar yo”, relató, en referencia a las limitaciones que percibe en el sistema judicial frente a este tipo de denuncias.

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Gonet confirmó que posee registros de los mensajes recibidos a lo largo de estos años y que se comunicó con Pettinato apenas ocurrió el episodio frente al estudio de OLGA. “Él me escribió ni bien lo vio a Hernán ahí en la esquina. Ahí hablé con él, y me dijo que estaba haciendo la denuncia”, cerró la conductora del streaming del react de Popstars.