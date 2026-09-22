El Salvador

El Salvador brilló con siete medallas y dos menciones honoríficas en la IX Olimpiada Mesoamericana de Física

El balance reportado por el Programa Jóvenes Talento incluye dos preseas doradas, dos plateadas y tres de bronce, además de dos reconocimientos especiales para estudiantes de secundaria y bachillerato

El Programa Jóvenes Talento obtuvo para la delegación salvadoreña dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce en la competencia regional de física. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento de El Salvador)
El Programa Jóvenes Talento obtuvo para la delegación salvadoreña dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce en la competencia regional de física. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento de El Salvador)
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La delegación salvadoreña sumó siete medallas y dos menciones honoríficas en la IX Olimpiada Mesoamericana de Física 2026, una competencia regional que reunió a estudiantes de secundaria y bachillerato en pruebas teóricas de esa disciplina.

Los reconocimientos fueron obtenidos por integrantes del Programa Jóvenes Talento, según informó la iniciativa educativa. El resultado incluyó dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, además de dos menciones honoríficas.

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La participación salvadoreña tuvo presencia en las principales categorías de premiación. José Ángel Sevillano Cruz y Jonathan Emmanuel Berríos Orellana obtuvieron las medallas de oro. Juan Vicente Vásquez Morales y René Rafael Denis Ibarra recibieron medallas de plata.

Las medallas de bronce fueron para Marco Elián Torres Alemán, Víctor Ernesto Rivera Reinosa y Gabriela Elizabeth Linares Martínez. Francisco Javier Henríquez Huezo y Valerie Liliana Martínez Marroquín alcanzaron menciones honoríficas.

Jóvenes Talentode El Salvador es una iniciativa académica que busca descubrir, seleccionar y potenciar a niños y jóvenes con altas capacidades y aptitudes en matemáticas y ciencias (como física, química, biología e informática).

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El Salvador sumó siete medallas y dos menciones honoríficas en la IX Olimpiada Mesoamericana de Física 2026. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento de El Salvador)
El Salvador sumó siete medallas y dos menciones honoríficas en la IX Olimpiada Mesoamericana de Física 2026. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento de El Salvador)

Una prueba regional para estudiantes de secundaria y bachillerato

La Olimpiada Mesoamericana de Física es una competencia académica dirigida a estudiantes de educación secundaria y bachillerato. Su objetivo es fomentar el estudio de la física, el razonamiento lógico y la resolución de problemas entre jóvenes de la región.

La edición de 2026 fue organizada por el Centro Mesoamericano de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Chiapas. El calendario de la institución estableció como sede de referencia a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, aunque la aplicación de la prueba se desarrolló en modalidad en línea el 11 de septiembre.

Los participantes resolvieron de manera individual un examen teórico. El reglamento de la competencia establece que cada prueba contiene entre tres y cinco problemas, con una duración máxima de cuatro horas. Las evaluaciones se realizan de forma simultánea y pueden aplicarse en línea o en sedes designadas por cada delegación.

Las pruebas se dividen en dos niveles: secundaria y preparatoria o bachillerato. Cada país puede inscribir hasta cuatro estudiantes por nivel, acompañados por un docente o delegado con formación en física o áreas relacionadas.

José Ángel Sevillano Cruz y Jonathan Emmanuel Berríos Orellana ganaron las medallas de oro de El Salvador en la Olimpiada Mesoamericana de Física 2026. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento de El Salvador)
José Ángel Sevillano Cruz y Jonathan Emmanuel Berríos Orellana ganaron las medallas de oro de El Salvador en la Olimpiada Mesoamericana de Física 2026. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento de El Salvador)

La competencia contempla delegaciones de hasta 24 países

La olimpiada está abierta a 23 países y territorios de Mesoamérica y el Caribe, además de un país invitado de Sudamérica. Entre los países considerados en la convocatoria figuran México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

También incluye a Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago, Barbados, Bahamas, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, Antigua y Barbuda, Dominica y San Cristóbal y Nieves. Con la incorporación de una delegación sudamericana invitada, la competencia puede reunir representantes de hasta 24 países y territorios.

El sistema de reconocimientos se determina a partir de la puntuación obtenida en la prueba. El reglamento señala que la medalla de oro corresponde a calificaciones de 85 puntos o más; la plata, a resultados entre 75 y 84 puntos. Las categorías de bronce y mención honorífica se asignan con base en los rangos definidos por el comité evaluador.

Con estos resultados, los nueve estudiantes salvadoreños reconocidos cerraron su participación en la edición 2026 de la competencia regional.

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