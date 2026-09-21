República Dominicana y Honduras celebran sus 102 años de amistad con sellos inspirados en sus lagos y lagunas

República Dominicana y Honduras fortalecen sus vínculos con emisión postal conjunta “Lagos y Lagunas” (Video cortesía)

Guardar

República Dominicana y Honduras pusieron en circulación una emisión postal conjunta dedicada a lagos y lagunas, una iniciativa que reúne cuatro estampillas sobre espacios naturales de ambos países y conmemora los 102 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas.

La serie, denominada “Lagos y Lagunas”, forma parte de la temática América UPAEP 2026 y fue presentada de forma simultánea en República Dominicana y Honduras, según informó el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM).

PUBLICIDAD

Cuatro sellos destacan paisajes naturales de ambos países

En territorio dominicano circularán dos estampillas: una está dedicada a la Laguna Gri-Grí, ubicada en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, y otra al Lago de Yojoa, uno de los principales cuerpos de agua de Honduras.

Las otras dos piezas se distribuirán en Honduras. Una retrata la Laguna del Cacao, mientras que la restante está dedicada al Lago Enriquillo, el de mayor extensión de República Dominicana y uno de los ecosistemas naturales del país.

(Foto cortesía Instituto Postal Dominicano)

La emisión surgió de un Memorándum de Entendimiento en materia postal suscrito por ambos Estados, explicó el director de Relaciones con América Latina de la Cancillería dominicana, el embajador José Tomás Ares, durante el acto de presentación.

PUBLICIDAD

La iniciativa conmemora 102 años de vínculos diplomáticos

El ministro consejero de la Embajada de Honduras en República Dominicana, Ronal Eduardo Deras Montes, señaló que las estampillas representan los vínculos históricos entre ambas naciones y destacó el valor simbólico de la filatelia como instrumento de comunicación.

“El diseño postal sigue siendo un embajador silencioso, que viaja entre las cartas, postales y sobres”, expresó Deras Montes en representación del embajador hondureño, Ernesto Alfonso Pumpo.

El funcionario añadió que la emisión busca contribuir a la preservación de la memoria colectiva y a la continuidad de la cooperación bilateral entre los dos países.

Por su parte, el director general del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), Erick Alberto Guzmán Núñez, afirmó que el servicio postal permite proyectar la identidad y el patrimonio de las naciones.

PUBLICIDAD

“Ponemos en circulación identidad, patrimonio y diplomacia”, sostuvo Guzmán Núñez. El titular del INPOSDOM señaló además que las estampillas permitirán difundir la relación entre República Dominicana y Honduras fuera de sus fronteras.

La serie reúne cuatro sellos con paisajes acuáticos de ambas naciones, fue presentada de forma simultánea en Santo Domingo y Tegucigalpa y se enmarca en la temática América UPAEP 2026 (Foto cortesía Instituto Postal Dominicano)

Autoridades postales y diplomáticas participaron del acto

La ceremonia en República Dominicana se realizó en el Salón A del Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asistieron los subdirectores del INPOSDOM Manuela Quiñones, Francisco Barrera y Fernando Arturo Quiñones.

También participaron Wellington Grullón, administrador general del Monte de Piedad; Alejandro Vignieri, presidente de la Comisión Oficial Filatélica; Atala Lluberes, directora de Filatelia, y José del Carmen, director de la Escuela Postal, junto con representantes institucionales e invitados.

PUBLICIDAD

La circulación simultánea de los cuatro sellos busca reflejar la cooperación postal y diplomática entre República Dominicana y Honduras, a partir de imágenes de algunos de sus principales entornos lacustres.

En junio, el INPOSDOM presentó, junto con el Comité Organizador deSanto Domingo 2026, la emisión postal oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. La serie conmemorativa acompañó el centenario de la competencia y registró la cita que hubo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en República Dominicana.