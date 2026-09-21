Guatemala: un niño de 10 años aparece herido bajo una mesa y, en otra habitación, un adolescente calcinado en una granja

Un adolescente de 16 años apareció calcinado y un niño de 10 años resultó herido dentro de una granja de Sumpango, en Sacatepéquez. (Bomberos Voluntarios)

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Un adolescente calcinado y un niño gravemente herido fueron localizados dentro de una granja de la colonia Vistas del Sol, del municipio de Sumpango, departamento de Sacatepéquez ubicado a 40.1 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

El menor, de unos 10 años, sufrió una herida cortante profunda en el cuello y, después de ser estabilizado por Técnicos en Urgencias Médicas, fue trasladado en estado delicado a un centro asistencial.

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El adolescente fallecido tenía aproximadamente 16 años y su cuerpo estaba calcinado en otra habitación del lugar. Los datos iniciales indicaban que ambos podrían ser originarios de Palín, Escuintla.

El niño fue hallado debajo de una mesa en la cocina

El aviso llegó a Bomberos Voluntarios por medio de una persona que pidió auxilio. El informante reportó que había un hombre herido dentro de una propiedad ubicada en la colonia Vistas del Sol.

Tras la alerta, los socorristas enviaron unidades con personal a bordo. Al ingresar al lugar que funciona como una granja de pollos y huevos, encontraron primero al menor quien, aparentemente habría tratado de ocultarse.

“El niño estaba tirado bajo una mesa en una cocina”, relató Armando Gil, galonista de Bomberos Voluntarios. Durante la evaluación, el personal de emergencia confirmó que el menor tenía una lesión de arma blanca en el cuello.

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El niño sufrió una herida cortante profunda en el cuello y fue trasladado en estado delicado a un centro asistencial de Guatemala. (Bomberos Voluntarios)

Los bomberos brindaron asistencia prehospitalaria antes de trasladarlo. El niño quedó internado con un pronóstico reservado, de acuerdo con el reporte del socorrista.

Los rescatistas inspeccionaron los distintos ambientes de la granja y localizaron en una habitación contigua al adolescente de unos 16 años, cuyo cuerpo se encontraba totalmente calcinado.

De manera preliminar, Gil afirmó que las víctimas localizadas en el inmueble aparentemente trabajaban como guardianes del lugar, según la información que les brindaron de vecinos del área.

No localizaron a una tercera persona dentro de la granja

Gil señaló que los socorristas revisaron el inmueble tras atender al niño y constatar el fallecimiento del adolescente. No encontraron a una tercera persona dentro de la propiedad durante ese procedimiento.

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La persona que pidió ayuda aseguró que venía de la capital guatemalteca. Según explicó, alguien le informó previamente sobre lo sucedido en la granja y por eso se acercó a la estación de los Bomberos Voluntarios.

El relato presentado ante los rescatistas corresponde a datos preliminares. El galonista remarcó que no existía una confirmación sobre la identidad de las víctimas ni sobre el vínculo que podrían tener con la granja.

Además, indicó que ahora, la investigación le corresponde al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil, quienes deberán establecer lo ocurrido dentro en la residencia y determinar quiénes son los responsables del macabro hecho.

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Vecinos del área señalaron que el niño herido y el adolescente fallecido trabajaban como guardianes de la granja de pollos y huevos donde ocurrió el crimen. (Bomberos Voluntarios)

Sumpango registró 24 delitos en un año según los datos disponibles

La información pública municipal disponible indica que la Policía Nacional Civil registró 24 delitos en Sumpango durante 2020, dentro de una base que incluye homicidios, lesiones, robos, hurtos, violencia intrafamiliar, desapariciones y violaciones.

El documento de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia señala que estos hechos representaron el b de los 315 delitos contabilizados ese año en todo Sacatepéquez.