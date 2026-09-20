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Thiago Medina mostró las cicatrices del accidente que sufrió hace un año: “Me da vergüenza”

El ex Gran Hermano publicó fotos sin remera para mostrar las marcas que le quedaron tras la operación que le salvó la vida y contó por qué todavía le cuesta exponerse ante otras personas

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Thiago Medina mostró las cicatrices del accidente que sufrió hace un año: “Me da vergüenza” (Instagram)
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Thiago Medina compartió imágenes de las cicatrices que conserva tras el accidente de moto que sufrió en septiembre de 2025 y habló de la incomodidad que todavía siente con su cuerpo. El exparticipante de Gran Hermano, de 23 años, publicó varias fotos sin remera en sus redes sociales y se refirió a las marcas que le dejó la intervención quirúrgica.

“Sé que estas cicatrices son de una guerra que gané porque sigo acá”, escribió Medina junto a las imágenes que tomó frente a un espejo. Sin embargo, también expresó que la recuperación física no eliminó las dificultades que le genera exponerse ante otras personas. “Pero también me da mucha vergüenza andar sin remera y no sé qué hacer”, agregó. En otra parte del mensaje, el joven planteó su preocupación ante la llegada de los meses de calor: “Se viene el verano y yo así”.

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El ex GH sufrió el accidente el 12 de septiembre de 2025, cuando circulaba en moto por Francisco Álvarez, localidad del partido bonaerense de Moreno, y fue embestido por un auto. Las lesiones requirieron una operación de urgencia. El exparticipante del reality sufrió fracturas en varias costillas, desde la cuarta hasta la novena, una perforación pulmonar y daños en el hígado y los riñones. Durante la cirugía, los médicos debieron extirparle el bazo.

thiago medina
“Sé que estas cicatrices son de una guerra que gané porque sigo acá, pero también me da mucha vergüenza andar sin remera y no sé qué hacer”, se lamentó Thiago Medina (Instagram)

A un año del episodio, Medina eligió mostrar las secuelas visibles de aquel tratamiento. “Cuando me pongo a ver estas cicatrices, que las voy a llevar siempre, no sé cómo afrontar sentirme bien adelante de gente desconocida. No puedo estar en cuero”, manifestó el joven, que es padre de las gemelas Aimé y Laia, fruto de su relación con Daniela Celis, también exintegrante de Gran Hermano.

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Días antes de publicar las fotos, Thiago había compartido una radiografía a la que se sometió luego de sentir un dolor intenso tras jugar un partido de fútbol. En esa oportunidad, explicó que el estudio mostró una evolución favorable de las lesiones en el tórax. “Así tengo las costillas hoy en día. Están bien, todo sano, se están recomponiendo”, señaló. También se refirió a la zona que se observa con mayor intensidad en la radiografía. “Lo blanco que salta ahí es la prótesis que me pusieron cuando me las rompí”, detalló.

Captura de pantalla de una historia de Instagram con un mensaje de texto sobre el aniversario de un accidente y la fotografía de un hombre trajeado
Thiago Medina publicó un mensaje en redes sociales para recordar el primer aniversario del accidente que sufrió y agradecer el apoyo de sus seguidores

Al cumplirse un año del accidente, Medina también había publicado un mensaje en el que recordó el tiempo que permaneció internado. Según contó, estuvo cerca de un mes en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria mecánica tras el choque.

“Hoy se cumple un año de mi accidente. Gracias a Dios estoy acá y puedo contarlo”, expresó entonces. Además, agradeció la posibilidad de acompañar el crecimiento de sus hijas: “Estoy profundamente agradecido por tener una nueva oportunidad y, sobre todo, por poder ver crecer a mis bebés y acompañarlas en todo lo que se viene”.

Hombre con camiseta azul sostiene en brazos a un bebé envuelto en una manta blanca dentro de una habitación
El sentido mensaje de Daniela Celis al cumplirse un año del aniversario del accidente del padre de sus gemelas, Aimé y Laia

En ese posteo, el ex Gran Hermano también le dedicó unas palabras a Daniela Celis por el acompañamiento que le brindó durante la recuperación. “Quiero agradecerte a vos, Dani, que estuviste en todo momento apoyándome, especialmente en esta situación”, escribió. Pestañela, por su parte, recordó los 28 días en los que Medina estuvo internado y describió el impacto que tuvo ese período en ella. “Un año de la peor pesadilla de mi vida. Jamás en estos 30 años sentí tanto miedo como en esos 28 días infinitos”, publicó en sus redes sociales.

La madre de Aimé y Laia compartió además un video de Medina con una de las bebés durante la internación y agradeció a quienes participaron de su recuperación. “Gracias a Dios, los médicos y a ustedes, hoy Thiago está con nosotros”, expresó.

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