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Ke Huy Quan recuerda el secreto que descubrió años después sobre Harrison Ford

El actor relata en sus memorias cómo vivió el rodaje de ‘Indiana Jones’ junto a Ford

Ke Huy Quan descubrió años después el verdadero motivo de su cercanía con Harrison Ford en el set de “Indiana Jones”
Ke Huy Quan recuerda su cercana relación con Harrison Ford en ‘Indiana Jones’. (REUTERS/Paramount Pictures)
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Ke Huy Quan tenía apenas 12 años cuando obtuvo el papel de Short Round en Indiana Jones and the Temple of Doom, película estrenada en 1984 que marcó el inicio de una etapa destacada de su carrera como actor infantil.

Más de cuatro décadas después, Quan, ahora de 55 años, recupera aquellos recuerdos en su autobiografía Never Say Die, donde relata distintos momentos de su relación con Harrison Ford, su coprotagonista en la cinta.

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En el libro, Ke Huy Quan reveló un detalle que conoció años después de haber terminado el rodaje. Según contó, el director Steven Spielberg habría recurrido al joven actor cuando Ford atravesaba momentos de mal humor durante la producción.

“Me enteré de que cada vez que [Ford] estaba de mal humor, Steven le decía a alguien: ‘Manden a Ke allá. No tenía ni idea de que eso estuviera pasando. Solo sabía que cada vez que me acercaba, Harrison se suavizaba un poco o me decía: ‘Hola, chico’”, escribió.

Ke Huy Quan recordó que Harrison Ford se alegraba con su presencia. (Captura de video)
Ke Huy Quan recordó que Harrison Ford se alegraba con su presencia. (Captura de video)

Ford tenía entonces 40 años y era una de las figuras centrales de la producción. Quan recuerda que nunca pensó demasiado en cómo las largas jornadas de trabajo podían afectarlo.

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Desde la perspectiva del joven actor, Harrison Ford parecía mantener la calma frente a las exigencias de una filmación de gran escala. Con el paso del tiempo, Ke Huy Quan llegó a considerar que aquellos días prolongados también podían resultar agotadores para su compañero.

No pensé que se tratara de animarlo. Simplemente me gustaba estar cerca de él, y él me hacía sentir que también le gustaba tenerme cerca”, escribió.

Quan describe la relación como sencilla y sin complicaciones pese a la diferencia de edad y experiencia.

“Eran momentos como esos los que me hacían amar pasar tiempo con él. Hacía que todo pareciera ligero y fácil, incluso cuando filmábamos la gran escena culminante”, indicó.

Ke Huy Quan destacó el apoyo que le dio Harrison Ford dentro y fuera del set. (Captura de video)
Ke Huy Quan destacó el apoyo que le dio Harrison Ford dentro y fuera del set. (Captura de video)

Uno de ellos ocurrió en la piscina del hotel donde se alojaba el equipo. Ke Huy Quan recuerda que Harrison Ford descubrió que el niño tenía miedo al agua y decidió enseñarle a nadar.

Según el relato, el actor no lo apresuró ni lo obligó a avanzar más rápido. En cambio, permaneció junto a él mientras intentaba familiarizarse progresivamente con el agua.

“Harrison no me presionó ni me apuró. Simplemente me guió paso a paso, dejándome intentarlo un poco más cada vez. Me concentré en su voz, en la forma en que no parecía preocupado en absoluto. Si él no tenía miedo, tal vez yo tampoco tenía por qué tenerlo”, recordó.

Quan narró cómo Ford lo sostenía en el agua, enseñándole a usar los brazos y las piernas para impulsarse. Al cabo de un rato le soltó las manos y dejó que Ke Huy Quan siguiera por su cuenta.

Ke Huy Quan recordó cuando Harrison Ford le ayudó a nadar.
Ke Huy Quan recordó cuando Harrison Ford le ayudó a nadar.

“Di una patada hacia adelante, temblorosa al principio, pero no me hundí. Seguí avanzando, solo unos metros, y cuando levanté la cabeza, Harrison estaba sonriendo. ‘Lo lograste, chico’”, contó.

Quan también recuerda la manera en que Ford afrontaba las condiciones del rodaje: el calor, las jornadas extensas y el ritmo de producción. A sus ojos de entonces, Ford hacía que todo pareciera sencillo, como si interpretar a Indiana Jones fuera una extensión natural de su presencia.

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