Crimen y Justicia

Corrientes: era buscado por Interpol, dio un nombre falso para evitar ser reconocido y terminó detenido

Se trata de un hombre de nacionalidad brasileña sobre quien pesaba una orden de captura internacional. Durante el operativo, la pareja del sospechoso también fue demorada. Ahora, está a la espera de que se resuelva su eventual extradición

Corrientes brasileño prófugo
El sospechoso habría ingresado de manera ilegal al país
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La Policía de Corrientes detuvo este domingo a un ciudadano brasileño sobre quien pesaba alerta roja de Interpol. Durante el procedimiento, también fue demorada la pareja del aprehendido y secuestraron armas de fuego, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, aparentemente este hombre era buscado por una causa de abuso sexual. Sin embargo, hasta el momento no se dieron mayores especificaciones debido a que aún está bajo análisis de las autoridades.

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Todo comenzó cuando días atrás un ciudadano brasileño que contaba con pedido de captura internacional fue detectado en la ciudad de Ituzaingó. Tras una serie de tareas de inteligencia, personal policial intentó aprehenderlo, pero no lograron dar con su ubicación.

Con el avance de la investigación, los agentes lo localizaron en una estancia ubicada sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 1200. Con esta información, el fiscal Eugenio Ramón Balbastro, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Ituzaingó, solicitó órdenes de allanamiento y de detención, las cuales luego fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías interviniente.

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Este domingo por la mañana, los agentes de la Comisaría Primera de Ituzaingó, con colaboración de efectivos de la Unidad Regional Sexta, Comisaría Segunda, Comisaría de Isla Apipé y el Grupo de Tareas Operacionales (GTO) de Ituzaingó, llevaron a cabo un procedimiento en la mencionada estancia.

Los agentes incautaron cuatro armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y dinero en efectivo
Los agentes incautaron cuatro armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y dinero en efectivo

En el lugar, personal policial detuvo al ciudadano brasileño -mayor de edad- sobre quien pesaba una alerta roja de Interpol. Durante el procedimiento, el sujeto dio otro nombre a los agentes con la intención de evitar ser identificado. A su vez, demoraron a la pareja del sospechoso, una mujer de 52 años oriunda de Misiones.

Asimismo, incautaron un rifle calibre 22 milímetros equipado con mira telescópica, una escopeta calibre 20 milímetros, una pistola calibre 22 milímetros y un revólver calibre 38.

También secuestraron 56 municiones y cartuchos de distintos calibres, seis teléfonos celulares y un dron DJI Mavic. Además, hallaron 5.860.000 pesos en efectivo y 10.000 dólares. Todos estos elementos fueron puestos a disposición de la Justicia.

Por su parte, el aprehendido, quien habría ingresado de manera ilegal al país, fue trasladado a Comisaría Primera de Ituzaingó, donde permanecerá detenido a disposición de las autoridades.

Corrientes brasileño detenido
El ciudadano brasileño está alojado en la Comisaría Primera de Ituzaingó

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que hay dos frentes abiertos en cuanto al avance de la causa. Por un lado, las autoridades brasileñas deben verificar si la orden de captura se encuentra vigente. Una vez superada esa instancia, se deberán realizar los trámites de extradición. Por otro lado, el fiscal Balbastro avanza con la investigación por posible encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego.

A fines de mayo, un ciudadano brasileño de 42 años fue extraditado a su país para ser juzgado por el asesinato de dos hombres en Palmital, en el estado de Paraná. La acusación sostiene que el doble homicidio tuvo como origen una venganza por el robo de caballos. Una de las víctimas había denunciado al imputado por la sustracción de equinos, causa por la que el sospechoso estuvo preso. Tras recuperar la libertad, según reconstruyó la investigación, fue a buscar al denunciante, lo increpó con la frase “no tenés códigos” y le disparó. La Justicia brasileña sostiene que también asesinó al hombre que acompañaba a la víctima para evitar que hubiera testigos.

Luego del crimen, el acusado escapó primero a Paraguay y después ingresó de manera ilegal a la Argentina. En febrero, el Tribunal Penal del Distrito Judicial de Palmital solicitó una notificación roja de Interpol para lograr su captura internacional. El hombre fue localizado en Formosa después de que, según fuentes judiciales, diera detalles de su situación en un bar y un vecino alertara a la Policía. Tras verificar la alerta internacional, el Juzgado Federal N°1 de Formosa ordenó su detención. El 19 de mayo fue extraditado a su país.

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