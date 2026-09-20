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Nicolas Cage luce irreconocible con su nuevo estilo durante un evento en Los Ángeles

El actor de 62 años acudió junto a su esposa, Riko Shibata, a la inauguración del Museo Lucas de Arte Narrativo

Nicolas Cage sorprende con un radical cambio de look durante su aparición en Los Ángeles.
Nicolas Cage sorprende con un radical cambio de look durante su aparición en Los Ángeles.
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Nicolas Cage reapareció en público con una imagen diferente a la que suele mostrar y llamó la atención por su nuevo look durante la inauguración del Museo Lucas de Arte Narrativo en Los Ángeles.

El actor de 62 años acudió al evento acompañado por su esposa, Riko Shibata, de 31, en una de sus apariciones públicas recientes.

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El artista lució el cabello completamente gris y una barba del mismo tono, un cambio respecto a los estilos de cabello oscuro que ha utilizado en distintas apariciones.

Para la ocasión, el protagonista de Ghost Rider vistió una chaqueta de esmoquin azul, pantalones negros y camisa blanca. También utilizó gafas de sol como parte de su atuendo.

Riko Shibata, por su parte, eligió un conjunto completamente blanco. La actriz y modelo llevó pantalones del mismo color, una blusa a juego y un abrigo blanco con mangas transparentes.

Nicolas Cage aoareció junto a Riko Shibata con un look muy distinto. REUTERS/Daniel Cole
Nicolas Cage aoareció junto a Riko Shibata con un look muy distinto. REUTERS/Daniel Cole

Ambos posaron juntos durante la celebración de la noche de inauguración del museo, evento que reunió a profesionales de Nicolas Cage.

Su relación comenzó en 2019, cuando se conocieron a través de amigos en común en Shiga, Japón, mientras el actor se encontraba en el país para el rodaje de Prisoners of the Ghostland..

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Nicolas Cage y Riko Shibata comenzaron una relación sentimental al año siguiente. Durante la pandemia de COVID-19 permanecieron separados durante aproximadamente seis meses debido a las restricciones y las circunstancias relacionadas con el confinamiento.

En agosto de 2020, Cage confirmó públicamente su compromiso con Shibata durante una entrevista radiofónica. El actor contó entonces que le había propuesto matrimonio mediante FaceTime y que posteriormente había enviado por correo un anillo de diamantes negros.

La pareja se casó el 16 de febrero de 2021 en una ceremonia íntima celebrada en el hotel Wynn de Las Vegas. El enlace tuvo lugar después de que ambos mantuvieran una relación a distancia durante parte del periodo de la pandemia.

Nicolas Cage y Riko Shibata se casaron en 2021. REUTERS/Daniel Cole
Nicolas Cage y Riko Shibata se casaron en 2021. REUTERS/Daniel Cole

En septiembre de 2022, los famosos se convirtieron en padres de su primera hija juntos, August Francesca Coppola Cage. El nacimiento de la niña amplió la familia del actor, quien ya tenía dos hijos de relaciones anteriores.

El artista es padre de Weston, fruto de su relación con Christina Fulton, y de Kal-El, nacido durante su matrimonio con Alice Kim. El nombre de su segundo hijo está inspirado en el nombre de nacimiento del personaje Superman.

La vida familiar del actor ha coincidido con una extensa trayectoria cinematográfica que incluye títulos como Leaving Las Vegas, película por la que obtuvo el Premio Oscar al mejor actor, además de Con Air, Face/Off, Adaptation, National Treasure y Pig.

Nicolas Cage tiene una amplia trayectoria en cine. (REUTERS)
Nicolas Cage tiene una amplia trayectoria en cine. (REUTERS)

En los últimos años, Nicolas Cage también ha participado en producciones de distintos géneros y ha mantenido una presencia frecuente en estrenos y eventos vinculados con sus proyectos.

Entre sus trabajos recientes se encuentra Spider-Noir, producción en la que interpreta una versión del personaje Spider-Man ambientada en un universo de cine negro.

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