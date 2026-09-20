Conmoción en el mundo del deporte: a los 36 años, murió una estrella del ciclismo tras chocar con un ciervo

El accidente de Riese conmovió al mundo del ciclismo

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El ciclista alemán Max Riese, una de las figuras más reconocidas del ultra-ciclismo mundial, murió tras colisionar con un ciervo durante una bajada a alta velocidad cerca de Salzburgo, en Austria, donde vivía. Tenía 36 años. La violencia del impacto fue tal que su bicicleta quedó destrozada. Una conductora que pasaba por el lugar lo encontró gravemente herido a un costado del camino y llamó a los servicios de emergencia, pero ya era demasiado tarde para salvarle la vida.

De acuerdo con los testimonios de la policía y allegados del deportista, el animal cruzó la ruta en el momento en que Riese descendía a gran velocidad. Entre las pruebas que confirmaron la hipótesis del impacto con el animal se hallaron pelos del ciervo adheridos al maillot del ciclista. El choque fue tan devastador que la estructura de la bicicleta no resistió.

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La noticia sacudió de inmediato al mundo del ciclismo de ultra-resistencia, una disciplina que Riese había contribuido a popularizar con sus hazañas y con la comunidad que construyó a su alrededor. GravGrav, la organización que él mismo había fundado para promover el ciclismo de ultra-endurance en gravel y montaña, fue la encargada de comunicar oficialmente su muerte. “Max era un alma excepcional. Se preocupaba profundamente por las personas y por la comunidad que lo rodeaba. Deja un vacío irreemplazable, en la comunidad en su conjunto, para GravGrav, pero sobre todo para su familia, para Lisa y sus seres queridos”, expresó la organización en sus redes sociales.

Ganó la Hellenic Mountain Race meses antes de morir

La trayectoria de Riese en los últimos tiempos era la de un atleta en su mejor momento. En mayo de 2026 se había impuesto en la Hellenic Mountain Race, y en agosto había conseguido el segundo puesto en la Silk Road Mountain Race, dos de las pruebas más exigentes del calendario internacional de ultra-ciclismo. Además, tenía previsto participar en la Taurus Mountain Race, carrera a la que ya no llegó a competir.

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Su nombre también había resonado con fuerza el año anterior, cuando estableció un impresionante récord mundial en la modalidad conocida como “Triple Everesting”: subir y bajar la misma cuesta en bicicleta hasta acumular 26.544 metros de desnivel positivo, equivalente a tres veces la altura del monte Everest. A diferencia de otras disciplinas, en esta prueba las pausas para comer o dormir cuentan dentro del tiempo total, lo que convierte cada minuto en un factor decisivo. Riese completó ese desafío cerca de su hogar, en los alrededores de Salzburgo.

El ciclista, de origen alemán pero radicado en Austria, también había protagonizado episodios que reflejaban su carácter particular: en una entrevista con Cycling Weekly contó que una de las primeras aventuras que lo atrapó en este mundo fue intentar ir y volver desde Salzburgo hasta Múnich en un solo día, más de 500 kilómetros en 24 horas. “Llegábamos a Múnich después de 300 kilómetros y entrábamos a una pizzería a pedir dos pizzas de una vez, y nos miraban como diciendo ‘bueno…’”, recordó entre risas.

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“Tu espíritu vivirá en la comunidad que construiste”

La marca que lo acompañaba como ciclista de investigación y desarrollo, también publicó un mensaje de despedida: “Descansa en paz, Max Riese. Un compañero de equipo, un amigo y un rival. Tu espíritu seguirá viviendo a través de la comunidad que construiste. Nos vemos en la subida, Max”, escribió la empresa en su cuenta de Instagram.

El cuarto puesto que había logrado en el Tour Divide del año anterior —considerada la prueba reina del ultra-bikepacking— completaba el perfil de un deportista que había llegado a la élite de su disciplina con dedicación y una personalidad que trascendía los resultados. Riese no era solo un corredor de alto rendimiento: era también el hombre detrás de una comunidad que conectaba a miles de ciclistas en torno a los valores del esfuerzo colectivo y la exploración.

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La organización GravGrav cerró su comunicado con una frase que sintetizó el espíritu con el que quieren honrar su memoria: “Sigamos montando, explorando, uniendo a la gente y manteniendo viva la comunidad que tanto le importaba a Max. Nos vemos, Max”.