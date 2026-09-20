Bryce Dallas Howard habla por primera vez sobre su experiencia con la perimenopausia

Bryce Dallas Howard habla sobre las hormonas que utiliza para afrontar la perimenopausia.

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Bryce Dallas Howard atraviesa una nueva etapa personal y decidió hablar públicamente sobre su experiencia con la perimenopausia, un proceso de transición que ocurre antes de la menopausia y que implica cambios hormonales en el organismo.

La actriz de 45 años habló sobre este tema con PEOPLE durante la gala de inauguración del Museo Lucas de Arte Narrativo, celebrada el sábado 19 de septiembre en Los Ángeles. Howard acudió al evento acompañada por su padre, el director y actor Ron Howard.

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Durante la conversación, la protagonista de Jurassic World explicó que está atravesando la perimenopausia y describió el proceso como una experiencia nueva para ella.

“Ha sido una nueva exploración para mí, y ha sido muy, muy positiva. Estoy muy agradecida de formar parte de una generación de mujeres que están recibiendo tratamiento”, señaló.

Asimismo, Bryce Dallas Howard contó que utiliza hormonas para controlar algunos de los síntomas asociados con la perimenopausia. Este periodo puede extenderse durante varios años y se caracteriza por fluctuaciones hormonales que preceden a la menopausia.

Bryce Dallas Howard admitió que usa hormonas para controlar los síntomas de la perimenopausia. (REUTERS/Daniel Cole)

De acuerdo con la Cleveland Clinic, entre los síntomas que pueden presentarse durante la perimenopausia se encuentran los periodos irregulares, cambios en el estado de ánimo, sofocos, sudores nocturnos y dificultades para dormir, entre otros.

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La terapia hormonal de reemplazo, conocida como HRT por sus siglas en inglés, es una de las opciones utilizadas para tratar determinados síntomas relacionados con la menopausia y la perimenopausia.

En los últimos años, varias figuras públicas han hablado sobre sus experiencias con este proceso y sobre el uso de tratamientos hormonales.

Entre ellas se encuentran Melissa Rivers, Tori Spelling, Amy Schumer y Lisa Rinna, quienes han compartido públicamente sus experiencias con la terapia hormonal. Otras actrices y figuras públicas, como Gabrielle Union, Gwyneth Paltrow y Naomi Watts, también han hablado sobre la perimenopausia y sus efectos.

Howard consideró que existe un cambio generacional en la manera en que las mujeres buscan orientación médica para abordar los síntomas relacionados con esta etapa. “Ha habido un cambio generacional que creo que es realmente poderoso”, afirmó.

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Bryce Dallas Howard destacó los cambios que se han hecho para la salud de las mujeres. REUTERS/Isabel Infantes

Durante su conversación con PEOPLE, la actriz también compartió una actualización sobre sus hijos. La famosa señaló que Theodore, de 19 años, y Beatrice, de 14, quienes son fruto de su matrimonio con el actor Seth Gabel, se encuentran bien.

La actriz es conocida por sus participaciones en películas como Jurassic World, The Help y Spider-Man 3. Además de su trabajo como intérprete, ha desarrollado una trayectoria como directora y productora.

En 2025 protagonizó Deep Cover, producción que presentó durante el Festival de Cine de Tribeca, y anteriormente participó en Argylle, estrenada en 2024.

Entre sus próximos proyectos se encuentra Anything But Ghosts, una comedia de terror dirigida y escrita por Curry Barker, en la que compartirá reparto con Aaron Paul y cuyo estreno está previsto para 2027.

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Bryce Dallas Howard será parte de la película 'Anything But Ghosts'. REUTERS/Mario Anzuoni

La aparición de Howard en la gala del Museo Lucas de Arte Narrativo se produjo pocos días antes de la apertura del recinto al público, programada para el martes 22 de septiembre.

El museo, fundado por George Lucas, está dedicado a la narración visual y reúne obras relacionadas con distintas formas de arte narrativo.