Nicaragua

Régimen de Nicaragua enviará a la ONU a un funcionario señalado por vigilar e intimidar a exiliados

Valdrack Jaentschke integrará la delegación nicaragüense en el período de sesiones del 22 de septiembre al 2 de octubre, pese a que expertos de Naciones Unidas le atribuyeron un presunto papel en operaciones contra opositores

Las reuniones en Naciones Unidas se extenderán del 22 de septiembre al 2 de octubre. El funcionario viaja tras el anuncio de Rosario Murillo y bajo críticas de la oposición. Detrás, denuncias sobre seguimiento y hostigamiento (Fotografía de archivo en la que se registró al canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, en Medellín. EFE/Luis Noriega)
Las reuniones en Naciones Unidas se extenderán del 22 de septiembre al 2 de octubre. El funcionario viaja tras el anuncio de Rosario Murillo y bajo críticas de la oposición. Detrás, denuncias sobre seguimiento y hostigamiento (Fotografía de archivo en la que se registró al canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, en Medellín. EFE/Luis Noriega)
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Valdrack Jaentschke viajará a Nueva York para representar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pese a que un grupo de expertos de la organización lo identificó como presunto coordinador de acciones de represión transnacional contra exiliados nicaragüenses.

Según publicó La Prensa de Nicaragua, la delegación oficial asistirá al período de sesiones que se desarrollará entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre. Rosario Murillo, la co-dictadora del país, informó el 18 de septiembre que Jaentschke partiría este domingo 20 para participar de las reuniones y representar al país.

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La designación vuelve a poner el foco sobre el funcionario, a quien el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas atribuyó responsabilidades dentro de una estructura estatal que habría seguido, vigilado e intimidado a opositores fuera del país.

El informe de la ONU y la estructura de vigilancia contra exiliados

El Grupo de Expertos señaló que Jaentschke, mientras ocupó cargos diplomáticos entre 2021 y 2023, integró un grupo de alto nivel encargado de coordinar operaciones contra nicaragüenses exiliados en distintos países.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua sostuvo que el cocanciller coordinó, entre 2021 y 2023, estructuras diplomáticas y consulares que habrían rastreado, monitoreado e intimidado a ciudadanos fuera del país (September 23, 2024. REUTERS/David Dee Delgado)
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua sostuvo que el cocanciller coordinó, entre 2021 y 2023, estructuras diplomáticas y consulares que habrían rastreado, monitoreado e intimidado a ciudadanos fuera del país (September 23, 2024. REUTERS/David Dee Delgado)

Las estructuras diplomáticas y consulares habrían sido usadas para rastrear, monitorear e intimidar a ciudadanos que salieron de Nicaragua tras la persecución política del régimen de Ortega y Murillo, según ese informe.

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La integrante del Grupo de Expertos Ariela Peralta sostuvo, según recogió el diario nicaragüense, que se trató de una política orientada a eliminar la disidencia fuera de las fronteras del país. El exasesor presidencial Reed Brody también afirmó que Jaentschke aportó inteligencia política sobre exiliados durante su paso por funciones diplomáticas.

Antecedentes del funcionario en inteligencia y espionaje

El diario nicaragüense recordó que Jaentschke trabajó durante la década de 1980 en la Dirección General de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior. También estuvo vinculado a tareas de inteligencia y espionaje desde la embajada de Nicaragua en Honduras, donde recopilaba información sobre operaciones de la Contra.

Desde septiembre de 2024 ocupa el cargo de cocanciller. Antes había recibido más de 10 designaciones diplomáticas en distintos países por parte del régimen.

El defensor de derechos humanos Salvador Marenco, integrante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, indicó al medio local que la presencia de Jaentschke en Naciones Unidas puede abrir una oportunidad para que la comunidad internacional avance en investigaciones sobre los crímenes atribuidos al régimen nicaragüense.

La Asamblea General de la ONU recibirá a la delegación de Managua mientras continúan las denuncias sobre persecución contra opositores que abandonaron Nicaragua y se establecieron en otros países.

Valdrack Jaentschke rumbo a la ONU en Nueva York: señalamientos por represión transnacional, inmunidad diplomática y el pasado en Seguridad del Estado. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Valdrack Jaentschke rumbo a la ONU en Nueva York: señalamientos por represión transnacional, inmunidad diplomática y el pasado en Seguridad del Estado. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Opositores cuestionan la inmunidad diplomática para asistir a la Asamblea

La asistencia del cocanciller a la Asamblea General fue cuestionada por opositores nicaragüenses y especialistas en relaciones internacionales. La opositora Alexa Zamora consideró que su presencia constituye una contradicción, dado que el mismo sistema de Naciones Unidas documentó acusaciones sobre su presunto papel en la coordinación de la represión fuera de Nicaragua.

“Es inconcebible que el Grupo de Expertos de la ONU lo identifique como responsable de coordinar la represión transnacional y que por otro lado lo reciban como un delegado más a la Asamblea General”, afirmó Zamora, en declaraciones citadas por La Prensa.

Jaentschke cuenta con inmunidad diplomática para asistir al evento, al que ya concurrió en años anteriores como integrante de la representación nicaragüense.

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