La verdad detrás de la extraña fotografía de Rosé, de BLACKPINK, con el iPhone 18 Pro

La cantante de K-Pop afirmó que la foto original con el iPhone 18 Pro era real, aunque admitió que incluso a ella le parecía editada (YouTube/Apple Music)

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Rosé, integrante de BLACKPINK, se pronunció sobre la polémica provocada por una fotografía suya con el iPhone 18 Pro, que había sido acusada de estar editada.

La artista surcoreana-neozelandesa abordó el tema durante una entrevista con Zane Lowe, publicada el 18 de septiembre en The Zane Lowe Show, un programa de Apple Music.

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La controversia comenzó antes del lanzamiento del iPhone 18, cuando varios artistas, entre ellos Rosé, publicaron en Instagram fotografías tomadas con la nueva versión Pro del dispositivo como parte de una campaña de la marca.

Rosé, integrante de BLACKPINK, explicó la polémica por su foto con el iPhone 18 Pro (Instagram/@roses_are_rosie/Captura de video)

La imagen de la cantante de K-Pop llamó especialmente la atención porque, según usuarios de redes sociales, el teléfono parecía haber sido incorporado a la foto mediante edición digital, sin que ella lo sostuviera realmente.

Durante la conversación, Lowe le preguntó de forma directa sobre el episodio, y Rosé respondió con humor antes de entrar en detalles.

“Es el iPhone el que me sostiene”, dijo al inicio del intercambio, en referencia a las dudas sobre la autenticidad de la fotografía.

La intérprete surcoreana admitió que la imagen genera confusión incluso para ella.

“Tengo la foto original, y la miro y pienso que parece photoshopeada”, declaró en el programa de Apple Music.

Añadió que, pese a esa percepción, el teléfono era real: “Obviamente yo tenía el teléfono, y después lo editaron con Photoshop. Y cuando miro para atrás, pienso que incluso la original parece editada”.

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La controversia sobre el iPhone 18 Pro comenzó cuando usuarios de redes sociales cuestionaron la autenticidad de la imagen publicada en Instagram (Instagram/@roses_are_rosie)

Rosé explicó, con material gráfico durante la entrevista, cómo diferenciar la fotografía original de la versión que finalmente se publicó de forma oficial.

Según detalló, el equipo de edición modificó la posición de uno de sus dedos y eliminó las marcas visibles sobre la pantalla del dispositivo.

“Se nota que esta es la original porque mi dedo estaba en una posición rara, no sé por qué hice esa posición tan extraña con el dedo”, señaló la intérprete de “APT.”.

“Y entonces me editaron la posición del dedo. Pero por eso se sabe que esta es la original”, agregó en la misma entrevista.

La artista también hizo referencia a las huellas dactilares que aparecían sobre la pantalla en la toma sin retocar.

La cantante surcoreana confirmó que la versión oficial de la campaña tuvo retoques con Photoshop sobre la fotografía original (Redes sociales)

“Si te fijas bien, hay huellas dactilares ahí. Entonces intentaron quitar las huellas para que se viera obviamente como un debut limpio”, explicó, en alusión a la estrategia de la marca de mostrar el dispositivo sin marcas de uso en el material promocional.

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La explicación de la cantante buscó dejar en claro que la versión difundida públicamente correspondía a un retoque estético habitual en este tipo de campañas, y no a una manipulación que sugiriera que ella no había tenido el teléfono en sus manos.

Durante el segmento, Lowe le propuso recrear la fotografía original en el estudio, ante lo cual la cantante respondió entre risas que existía “una manera real de hacerlo” y mencionó contar con varias imágenes similares tomadas en la misma sesión.

El conductor recordó, además, otra de las fotos difundidas por la artista, en la que sostenía un teléfono de tamaño desproporcionado, lo que había provocado aún más bromas en internet.

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La imagen difundida por Rosé provocó memes y bromas en redes sociales (Redes sociales)

Rosé cerró el intercambio con una frase que retrató el tono relajado de la conversación: “En el fondo soy una estrella de rock”.

Con esa declaración, la vocalista de BLACKPINK puso fin a días de especulación en redes sociales sobre la autenticidad del anuncio, confirmó que el iPhone 18 Pro era real.