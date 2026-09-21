Más de 200 jóvenes ingresaron a la Policía de Honduras para integrar la nueva promoción de agentes

El ingreso de la 120 promoción forma parte de la estrategia de Seguridad para fortalecer y ampliar el personal de la Policía Nacional frente a los fenómenos delictivos.

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Más de 200 jóvenes hondureños ingresaron este domingo al Instituto Técnico Policial (ITP), en Comayagua, para iniciar la formación correspondiente a la 120 promoción de agentes de escala básica de la Policía Nacional. Durante los próximos meses completarán un programa que combina instrucción teórica, preparación física y entrenamiento técnico.

Los hombres y mujeres que integran este contingente llegaron desde diferentes puntos del país para concentrarse en el complejo educativo policial, donde permanecerán bajo un régimen de internamiento que combinará clases teóricas, preparación física, entrenamiento técnico y actividades orientadas al desarrollo de competencias propias de la función policial.

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La incorporación de esta nueva promoción se produce como parte de los esfuerzos de las autoridades de Seguridad para fortalecer el personal de la institución y ampliar progresivamente la cantidad de agentes disponibles para labores de prevención, vigilancia y atención a la ciudadanía.

De acuerdo con la Dirección de Educación Policial, los candidatos fueron sometidos a exámenes de confianza, evaluaciones médicas, pruebas psicológicas y evaluaciones de aptitud física. Estas pruebas forman parte del mecanismo utilizado por las autoridades para determinar si los postulantes reúnen las condiciones requeridas para iniciar la formación profesional dentro de la institución.

Luego de completar las evaluaciones y ser seleccionados, los aspirantes recibieron la convocatoria para presentarse en el ITP, donde deberán cumplir con las diferentes fases del programa académico.

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Proceso de selección

Aunque la preparación física y operativa constituye uno de los componentes de la carrera policial, el programa contempla también una importante carga académica.

“La formación busca que los futuros agentes conozcan los límites legales de sus actuaciones y comprendan las responsabilidades que implica ejercer funciones de autoridad frente a la población.”

Los aspirantes de la Policía Nacional permanecerán bajo un régimen de internamiento con disciplina, horarios y actividades académicas, físicas y de entrenamiento.

Entre las materias contempladas se encuentra la investigación criminal básica, un área que permitirá a los estudiantes familiarizarse con conceptos y procedimientos relacionados con la prevención y el esclarecimiento de hechos delictivos.

El conocimiento de estas herramientas resulta relevante para los agentes de escala básica, dado que su trabajo puede involucrar la atención inicial de situaciones que posteriormente son objeto de investigaciones más especializadas.

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El programa contempla además contenidos relacionados con el uso de la fuerza, aspecto fundamental de la preparación policial por las situaciones de riesgo que pueden enfrentar los agentes durante el cumplimiento de sus funciones.

La Policía Nacional destacó que el respeto de los derechos humanos será uno de los componentes transversales de la formación. Los estudiantes recibirán conocimientos orientados a comprender los principios que deben observarse durante las actuaciones policiales y en la relación cotidiana con la ciudadanía.

Las autoridades también incorporaron la perspectiva de equidad de género dentro del proceso educativo. El objetivo planteado por la institución es que los nuevos elementos cuenten con una preparación que abarque tanto las capacidades operativas como los aspectos éticos y legales asociados al ejercicio de la función policial.

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La etapa exigirá disciplina y cumplimiento de horarios, además de participación permanente en actividades académicas, físicas y de entrenamiento.

El ingreso al Instituto Técnico Policial fue precedido por exámenes de confianza, evaluaciones médicas, pruebas psicológicas y pruebas de aptitud física.

El proceso de formación será determinante para que los aspirantes alcancen la condición necesaria para graduarse e incorporarse a las unidades operativas.

Preparación y distribución

Una vez completado el período de formación y superadas las evaluaciones correspondientes, quienes culminen el programa recibirán el título técnico correspondiente y serán distribuidos entre diferentes unidades de la Policía Nacional a nivel nacional.

Entre las estructuras que podrían recibirlos se encuentran las Unidades Metropolitanas de Prevención (UMEP) y las Unidades Departamentales de Prevención (UDEP), con presencia en diferentes sectores del territorio hondureño. Ambas desarrollan principalmente labores de prevención, vigilancia y atención a la población.

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El ingreso de la 120 promoción se enmarca en las políticas de las autoridades de Seguridad para ampliar y fortalecer la Policía Nacional. Las autoridades han señalado que el aumento y la tecnificación del personal forman parte de las estrategias para enfrentar los diferentes fenómenos delictivos que afectan al país.