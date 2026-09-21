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Viajan por el mundo para alentar a Argentina en la Copa Davis: la historia detrás de la hinchada que llegó a Neuquén

Un grupo de fanáticos acompaña al equipo argentino desde hace casi dos décadas y convirtió cada serie en una excusa para viajar. Lyon, Kazajistán, Croacia y la final de Zagreb 2016 forman parte de una historia que tuvo un nuevo capítulo en el Ruca Che

Los jugadores argentinos saludan al grupo de fanáticos que sigue al equipo donde juegue (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Los jugadores argentinos saludan al grupo de fanáticos que sigue al equipo donde juegue (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
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La denominada Serie Austral tuvo su verdadera fiesta en el Estadio Ruca Che de Neuquén, bajo techo y sobre una superficie rápida, ante 3.000 espectadores que colmaron las tribunas. La Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis consiguió la clasificación para los Qualifiers 2027 tras derrotar a Turquía por 3-0 en el Grupo Mundial I.

Las inmediaciones del estadio vistieron de gala, como si se tratara de una primera cita: smoking, maquillaje y fragancias de lujo. Y sí, hubo amor a primera vista. El Ruca Che recibió por primera vez a la Copa Davis y encontró en el equipo argentino y en su gente los protagonistas de una historia que comenzó mucho antes de que la pelota entrara en juego. No fue casualidad: el nombre del estadio proviene del mapuche. “Ruca” significa casa y “che”, gente. De ahí surge la denominación adoptada por la Provincia: “La casa de la gente”.

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Entre el público local que se apostó en las tribunas no pasó inadvertido un grupo de 20 personas que acompaña a Los Halcones jueguen donde jueguen. Llegaron desde distintos puntos del país: la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires y hasta Bariloche. En sus manos, como una insignia que los identifica desde hace años, llevaron una bandera argentina con un mensaje que resume su espíritu: “Hinchada Argentina” Copa Davis. Debajo, una frase que explica buena parte de su historia: “Yo te sigo a todas partes”.

Rosi fue una de las voces que tomó la palabra para contarle a Infobae cómo nació ese vínculo que llevó al grupo a convertir cada serie en una oportunidad para hacer las valijas. Su historia con el tenis comenzó de muy chica, cuando jugaba con su papá en un club de barrio y admiraba a Guillermo Vilas. Pero fue en 2007 cuando decidió dar un paso más y empezar a seguir al equipo argentino también fuera del país. Lyon, Francia, fue el primer destino. Desde entonces, las vacaciones comenzaron a organizarse alrededor de la Copa Davis.

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“Vamos a hacer nuestras vacaciones que siempre sean ir a ver al tenis”, contó Rosi. Y así llegaron Kazajistán, Croacia y tantos otros destinos. Hubo aviones y trenes perdidos, kilómetros recorridos y encuentros con argentinos en distintos rincones del mundo, pero siempre con el mismo objetivo: estar juntos cuando llegara la hora de alentar.

Francisco Cerúndolo saluda a los hinchas tras el triunfo argentino (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Francisco Cerúndolo saluda a los hinchas tras el triunfo argentino (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Zagreb ocupa un lugar especial en esa historia. Rosi recuerda aquella final de 2016 con emoción: “Estuvimos casi todos los que no están acá, todos juntos en fila 1 llorando desconsoladamente de la emoción”. Ese año, contó, pudieron acompañar al equipo en todas las series y vivir desde cerca la conquista de la primera Copa Davis para Argentina.

Para ellos, la camiseta está por encima de cualquier nombre. “No importa quién juegue”, explicó Rosi. “Se puso la camiseta por nosotros, entonces siempre lo alentamos”. En la tribuna no hay lugar para diferencias de estilos, edades ni generaciones, todos empujan detrás del mismo equipo.

La bandera, contó, la lleva ella. ¿Un presidente? “Acá nadie manda, somos todos por igual”. Y cuando hubo que ponerle un nombre a esa particular delegación, la respuesta salió casi naturalmente: “Hinchada Argentina de Copa Davis”. Una hinchada que, en Neuquén, volvió a cumplir con su ritual: viajar, encontrarse y alentar a Los Halcones hasta el último punto.

Luego de dos años y medio sin jugar como local -Rosario 2024, con el triunfo ante Kazajistán por 3-2, había sido el último antecedente- el evento organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), con el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Ciudad de Neuquén como aliados locales, marcó el debut en casa del capitán Javier Frana, en su segundo año al frente del equipo albiceleste. En el marco de una temporada de celebración por los 10 años de la conquista de la Copa Davis en 2016, Argentina consiguió la victoria número 100 en toda la historia de la competición.

De esta manera, Neuquén se convirtió en la sexta provincia donde se disputó una serie de Copa Davis en territorio nacional: además de Capital Federal, desde 1931 a la fecha la Selección pasó por las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan y Santa Fe. Fue, además, la primera serie en la Patagonia y la más austral de nuestra historia.

Argentina festeja el triunfo ante Turquía por la Copa Davis. Detrás, los hinchas que viajan a todos lados (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Argentina festeja el triunfo ante Turquía por la Copa Davis. Detrás, los hinchas que viajan a todos lados (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

“La sede fue muy buena desde el primer día. Salió todo impecable, la cancha estuvo extraordinaria, la organización, la predisposición de la gente, el público, la atención. Fue magnífico”, destacó Frana.

Sobre la posibilidad de una nueva serie en Neuquén, el capitán expresó: “Siempre están abiertas las puertas para que estas cosas surjan y que la Copa Davis siga siendo un lugar de encuentro para todos los argentinos, para unirnos y llevar la bandera lo más arriba posible”.

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