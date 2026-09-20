Se agudiza la crisis de Ferrari en la Fórmula 1: el llamativo apodo que le pusieron al jefe del equipo

Lewis Hamilton y el jefe del equipo, Frederic Vasseur (REUTERS/Brian Snyder)

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Ferrari atraviesa una nueva crisis interna a nueve fechas del final de la temporada 2026 de la Fórmula 1, con el jefe del equipo, Frédéric Vasseur, bajo cuestionamiento, y el piloto Lewis Hamilton en el centro de versiones cruzadas sobre cambios de personal en la escudería. La prensa italiana describe un clima interno tenso en Maranello, en momentos en los que el equipo se aleja de la pelea por el título del Campeonato Mundial de Constructores frente a Mercedes.

Con Kimi Antonelli al frente del campeonato con 292 puntos, Ferrari ocupa el segundo lugar en el certamen de constructores, pero acumula una diferencia de 145 puntos respecto del equipo alemán. Hamilton, tercero en la clasificación individual con 191 unidades, reconoció que se habían vuelto inalcanzables tras su abandono en el Gran Premio de España por un problema de frenos.

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El coche de Maranello no logró el salto de rendimiento esperado frente a los Mercedes, a lo que se sumaron problemas de fiabilidad y roces entre los pilotos en las últimas citas del calendario. El episodio más visible ocurrió en Monza, donde Hamilton y su compañero Charles Leclerc protagonizaron un toque a metros de la largada y en la primera chicana, que le hizo perder terreno al británico y lo relegó al décimo puesto.

El periodista Giorgio Terruzzi, del Corriere della Sera, reveló en su podcast Terruzzi Racconta que dentro del equipo circula el apodo de Napoleón para referirse a Vasseur, en alusión a lo que describió como un mando centralizado y, según algunas voces internas, arrogante. Terruzzi añadió que la comunicación entre Vasseur y el consejero delegado de Ferrari, Benedetto Vigna, se habría deteriorado de forma grave.

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El toque entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton que generó la polémica (REUTERS/Jakub Porzycki)

Vasseur renovó su contrato con la escudería en 2025 y no existe, por el momento, un sucesor confirmado, aunque la prensa italiana volvió a mencionar como candidatos a Christian Horner, sin equipo desde su salida de Red Bull, y a Antonello Coletta, director del programa de resistencia de la marca. Ferrari no confirmó ningún plan para reemplazar a Vasseur.

El propio Vasseur relativizó la tensión con sus pilotos tras el Gran Premio de Italia. En declaraciones a Motorsport, afirmó que mantuvo reuniones con Hamilton y Leclerc después de la carrera y que ambos aclararon sus diferencias. “Tuvimos buenas reuniones con Lewis y Charles, se aclararon las cosas entre ellos y les recordé algunos principios fundamentales de mi forma de gestionar el equipo”, explicó el jefe de equipo francés, quien pidió a ambos pilotos que asuman responsabilidad en la protección del trabajo colectivo.

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En tanto que el Corriere della Sera publicó además que Hamilton habría solicitado la sustitución de varios integrantes del equipo técnico de pista y que su vínculo con Vasseur ya no sería el mismo. El siete veces campeón mundial respondió este jueves a través de sus redes sociales, junto a una fotografía con decenas de miembros del personal de Ferrari.

“He visto algunas de estas historias y quiero aclararlo aquí: nunca he pedido que nadie de mi equipo sea reemplazado”, escribió Hamilton en Instagram. “Todo el equipo trabaja duro todos los días y su dedicación es lo que nos hace avanzar”, agregó el piloto británico.

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Hamilton amplió su descargo con una referencia a su filosofía de trabajo con el personal técnico. “Siempre intento empoderar y elevar a la gente para que sea la mejor versión de sí misma, o al menos vea lo mejor de sí misma. Puede que no siempre lo logre, pero es mi intención y para lo que estoy aquí. Todos trabajamos juntos y eso continuará”, cerró.

Ninguna de las dos partes, ni Ferrari ni Hamilton, confirmó de manera oficial el contenido de las versiones publicadas por la prensa italiana. La escudería mantiene, además, una política de trato igualitario entre sus dos pilotos, mientras se acerca el Gran Premio de Azerbaiyán, próxima cita del calendario.

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