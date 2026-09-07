El misterio detrás de la crisis que estalló en Ferrari tras el cruce entre Hamilton y Leclerc en Monza: "Yo no corro sucio"

El cruce de Leclerc y Hamilton en la largada sacó a la luz la crisis internta del equipo (REUTERS/Jakub Porzycki)

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El Gran Premio de Italia dejó al descubierto la explosión de la crisis interna que atraviesa Ferrari. En la carrera en su casa, la Scudería cerró un fin de semana en el que Lewis Hamilton (6°) apuntó contra el manejo de la dirección y contra la actitud de Charles Leclerc (DNF) en la largada, donde sufrieron un leve toque. El monegasco, que tuvo que abandonar por un impactante accidente, intentó bajar los decibeles de la polémica, aunque remarcó que “nos pasamos de la raya”. En el medio, los resultados están dejando al equipo una temporada más sin pelear por los títulos en la Fórmula 1.

Luego de rispideces constantes a lo largo del año 2026 y punzantes mensajes por radio del británico a la escudería, Monza volvió a reflejar los problemas del team con sede en Maranello. Hamilton, quien había largado cuarto, cayó hasta el décimo puesto tras salirse de la pista en la primera chicana luego de atacar por el sector interno a Leclerc, quien partió tercero, y se defendió en la segunda curva.

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“Miren, yo no corro sucio. Siempre he corrido limpio y justo, y siempre he dejado espacio, así que no creo que deban preocuparse por mí”, explotó el siete veces campeón en la rueda de prensa, según reprodujo la página oficial de la F1. “Quiero decir, me he unido al equipo y he intentado ser respetuoso con el espacio personal y, definitivamente, no poner al equipo en peligro. Mantengo esa postura y eso es todo lo que puedo decir por mi parte”, agregó vísiblemente molesto.

Leclerc, antes de las declaraciones de su compañero, rechazó la idea de una enemistad estructural con su compañero, pero reconoció que en Monza cruzaron un límite. “Realmente no sé quién está imponiendo esa narrativa de que estamos uno contra el otro”, analizó. Respecto a su evaluación sobre la primera vuelta, argumentó: “Aquí sí que creo que nos pasamos de la raya con Lewis en la curva 1. Luego, en la curva 2, intenté tomar la curva más cerrada posible, pero no fue suficiente, y hacerlo aquí no es bueno”.

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*La largada del GP de Italia y el toque entre Hamilton y Leclerc

Lewis Hamilton no centró su fastidio contra su compañero, sino que también apuntó contra el modo en que Ferrari administra la competencia entre sus pilotos. “En última instancia, todo viene de arriba. Se transmite a través de las decisiones, y por eso empieza con Fred. Hay un límite a lo que se puede decir, a lo que se puede presionar y gritar desde lo alto de la montaña”.

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A esto, agregó: “Ayer dije que tenemos que analizar cómo nos comunicamos, porque si seguimos por el mismo camino, obtendremos el mismo resultado. Y es como si siguiéramos obteniendo el mismo resultado. Tenemos que cambiar las cosas, porque esto no nos ayuda a avanzar. Tenemos que ver cómo podemos hacer las cosas de forma diferente en cuanto a los procedimientos, para que no siga ocurriendo lo mismo”.

El reclamo llegó después de varios antecedentes de fricción. Las peleas más intensas que protagonizaron en la presente temporada ocurrieron en el GP de China y, en los Países Bajos, el británico expresó por radio su enojo porque una estrategia distinta a la del monegasco pudo haberle costado un podio.

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Fred Vasseur, jefe de Ferrari, evitó fijar una posición definitiva en caliente, aunque fue contundente con sus declaraciones. “El resultado de la curva 1-2 no es bueno para el equipo. Para un equipo, nunca es bueno perder puntos. Eso está claro”, explicó. El directivo francés explicó que Ferrari había sido reacia a imponer órdenes de equipo, incluso cuando parte del paddock sugería apoyar a Hamilton por ser el piloto más cercano a los dos Mercedes en la pelea del campeonato.

“Sin duda, en algún momento hay que tomar una decisión, pero creo que era demasiado pronto para decidir antes de Monza. Ahora tendré tiempo para hablar con los chicos. Congelar las posiciones cuando eres el director de equipo no es una decisión fácil. Por definición, me encantaría dejarlos competir todo el fin de semana”, sostuvo.

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Las declaraciones cruzadas entre los pilotos y la dirección de Ferrari se llevaron a cabo en Monza, el histórico Gran Premio de casa para la Scudería (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El reconocido periodista Roberto Chinchero, del portal especializado Motorsport, elaboró un informe para intentar clarificar dónde comenzó el problema de los constantes cruces en la pista y fuera de ella entre su dupla titular. “Son pilotos consagrados, de quienes cabría esperar una actitud que siempre tenga en cuenta los intereses del equipo, sobre todo cuando no disponen de un coche capaz de plantearse seriamente la lucha por el campeonato del mundo”, explicó.

En esta misma línea, relató: “Hamilton pasó todo 2025 reprimiendo su frustración, incapaz de alcanzar el nivel de rendimiento que su compañero de equipo ofrecía de forma constante. Tras recuperar su ritmo, probablemente esté disfrutando de la oportunidad de demostrar su valía a todos. Mientras tanto, Leclerc vio crecer considerablemente su estatus el año pasado tras superar sistemáticamente al siete veces campeón del mundo. Tan solo 12 meses después, la situación ha cambiado, y Hamilton ahora le aventaja cómodamente en la clasificación del campeonato”.

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En su conclusión, dejó entrever que tanto los pilotos como la dirección de Ferrari comparten la culpa del presente. “La necesidad de demostrar tu valía frente a tu compañero de equipo suele ser más acuciante en la zona media de la parrilla, donde un podio puede definir toda una temporada y el futuro de un piloto rara vez está garantizado. Superar a tu compañero a cualquier precio puede ser una prioridad para alguien que lucha por conservar su asiento, pero no para dos estrellas consagradas cuyo futuro ya está asegurado. Una rivalidad puede ser una ventaja cuando impulsa a un equipo hacia el éxito. Pero cuando no hay un campeonato mundial en juego y empieza a perjudicar los intereses del equipo, se convierte en un problema más, y Ferrari ya tiene suficientes”.

A falta de 10 carreras para el final de la temporada, Ferrari está en el segundo puesto del Campeonato de Constructores con 346 unidades, con Mercedes (468) liderando con una diferencia de 122 puntos. En el plano de pilotos, Hamilton está tercero con 191 puntos, a 76 del líder Andrea Kimi Antonelli. Leclerc marcha quinto con 155, 36 por debajo de su compañero. El monegasco ganó Silverstone y cosechó tres podios, mientras que el británico se impuso en Barcelona y se subió en cuatro ocasiones al estrado.

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