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El fastidio de Nicolás Otamendi por la derrota de River ante Huracán: “Nos ganan con dos pelotas de mierda”

El capitán millonario se retiró con mucha bronca por la caída 2-1 en el Monumental

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Inmediatamente después de consumarse el 2-1 a favor de Huracán frente a River por la décima fecha del Torneo Clausura, quien tomó la palabra en el Millonario fue el capitán Nicolás Otamendi, quien se mostró ofuscado por el resultado obtenido pese a entender que su equipo había hecho más méritos que el rival para llevarse la victoria. El análisis, en caliente, incluyó un exabrupto.

“Con dos pelotas de mierda nos convierten y el resultado es diferente (a lo que querían) y tira todo lo que hicimos”, fue la frase con la que el defensor expresó toda su ira por la caída que significó el primer traspié en la era de Leonardo Ponzio como DT. “El fútbol son resultados, injustamente perdimos un partido donde generamos situaciones, fuimos para adelante, circulamos la pelota, tuvimos paciencia... En el final obviamente que en la desesperación por ahí empiezan las imprecisiones, pero así y todo generamos hasta lo último, tuvimos varias chances de convertir, empatamos e insistimos por el gol”, valoró también.

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Respecto a las chances de River de pelear por el primer puesto en la Tabla Anual, clasificación en la que el elenco de Ponzio quedó a 6 puntos de distancia del líder Independiente Rivadavia, que todavía debe jugar su partido, Otamendi fue sincero: “River es intentarlo hasta el final, obviamente que somos conscientes de que teníamos que llegar con posibilidades, sumar de a tres de acá al final. Hoy el resultado no fue el que queríamos, después de la Selección seguiremos intentándolo, obviamente que tenemos que seguir sumando de a tres y no quita todo lo que hicimos. En líneas generales el fútbol son resultados y hoy no se nos dio”.

Nicolás Otamendi se fue con mucha impotencia tras la derrota de River
Nicolás Otamendi se fue con mucha impotencia tras la derrota de River

Por último, el zaguero central de 38 años se refirió a su convocatoria para la fecha FIFA que se disputará entre fines de septiembre y principios de octubre, un llamado especial de Lionel Scaloni para formar parte de la despedida de Lionel Messi, que tendrá su despedida ante Benín en el Monumental: “Es una convocatoria por el mejor jugador de la historia. Todos los años que compartimos juntos es un gran merecimiento estar ese día y poder disfrutarlo en cancha. Si me toca jugar o no, compartir con él los momentos lindos que vivimos en la Selección. Disfrutar y despedirlo como él se merece”.

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Ahora los de Núñez tendrán un extenso parate por la fecha FIFA y recién volverán a presentarse el domingo 4 de octubre ante Sarmiento en Junín. Luego recibirán a Estudiantes de Río Cuarto, visitarán a Belgrano en Córdoba, actuarán en casa ante Racing, afrontarán el Superclásico contra Boca en la Bombonera y cerrarán la fase regular del Torneo Clausura ante Aldosivi en Mar del Plata. Esta será la última seguidilla de encuentros para la Banda, que ya se despidió de la Copa Argentina y también de la Sudamericana.

Agotará, en este último tramo del año, sus fichas para pelear por el primer lugar en la Tabla Anual, la clasificación a la Libertadores 2027 (si queda entre los primeros tres puestos de la general 2026 o es campeón del Clausura) y justamente meterse entre los primeros ocho de la Zona B del torneo para intentar ir por el título que se le escapó en la final del Apertura.

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