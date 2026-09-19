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Alarma en la selección argentina: Thiago Almada se lesionó y debió dejar la cancha en el partido entre River Plate y Huracán

El volante ofensivo sintió una molestia en el cuádriceps izquierdo y fue reemplazado en el inicio del encuentro en el Estadio Monumental. El jugador fue citado por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA

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River Plate no tuvo un arranque ideal en el encuentro contra Huracán en el Estadio Monumental, por la décima jornada del Torneo Clausura. Tan solo dos minutos después del inicio, Thiago Almada sintió una molestia muscular después de dar un pase y tuvo que ser reemplazado de forma inmediata. El volante ofensivo fue citado por Lionel Scaloni para afrontar la fecha FIFA de septiembre-octubre con la selección argentina.

En una de las primeras acciones del enfrentamiento en Núñez, el ex jugador del Atlético de Madrid realizó un pase largo desde su propio campo para habilitar a Sebastián Driussi. Sin embargo, apenas terminó de hacer el movimiento con su pierna para el lanzamiento, se levantó el short para tocarse el cuádriceps izquierdo.

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Luego de una charla con el banco de suplentes de Leonardo Ponzio, Almada intentó probar para verificar si podía continuar. Al instante volvió a girarse para indicarle la modificación al cuerpo técnico. El delantero Lucas Beltrán ingresó en su lugar a los seis minutos del encuentro.

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