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El esperanzador mensaje de Juana Viale en medio de la internación de Mirtha Legrand: “La abuela se termina de recuperar”

La actriz volvió a reemplazar a la Chiqui en la conducción del programa y se refirió a la salud de la figura de la televisión

La actriz volvió a reemplazar a su abuela en la conducción del programa (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)
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Mirtha Legrand fue internada de urgencia por segunda vez en menos de una semana en el Sanatorio Mater Dei, luego de sufrir una recaída en el cuadro respiratorio que ya la había mantenido hospitalizada días antes. La conductora de 99 años regresó al centro médico el viernes por la tarde y permanece bajo observación.

El nuevo ingreso se produjo apenas cinco días después de que Legrand recibiera el alta del mismo establecimiento, donde había sido tratada por el mismo cuadro respiratorio. La recaída, es decir, el retorno de los síntomas tras una recuperación inicial, determinó su regreso al hospital para continuar el seguimiento médico.

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En ese marco, Juana Viale asumió nuevamente la conducción del ciclo de su abuela. Al abrir la emisión, la conductora se dirigió al público con un mensaje de cercanía: “Hola, ¿cómo están en sus casas? Otro sábado que estoy acá acompañándolos, acompañándolas mientras la abuela se termina de recuperar y me pongo todo porque es sábado a la noche y no escatimo en nada”.

La Noche de MIrtha - Sábado 19
El look de Juana para reemplazar a Mirtha en la conducción de su programa

Durante su presentación, Viale describió con precisión el look que eligió para la noche. “Tengo un vestidazo, o sea, porque es increíble, pero es chiquitito. Es un vestido en crep de seda negro con flecos de cristales y saco, como ven, con unas solapas en crep de lana, que es muy bonito, muy elegante”, detalló.

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La prenda, visible en las imágenes con tiras plateadas colgantes sobre la falda negra, fue acompañada por un saco a juego que la conductora combinó de distintas formas a lo largo del programa: primero sin él, con los brazos en la cintura, y luego cruzado sobre el pecho.

Viale atribuyó la autoría de la pieza a la diseñadora Evangelina Bomparola: “La verdad es una belleza absoluta”. Completó su producción con sandalias plateadas de plataforma y detalles multicolor en los tobillos.

La Noche de MIrtha - Sábado 19
La conductora apostó por un vestido sin tirantes y lo combinó con un blazer corto

Sobre su imagen, la conductora también mencionó a los responsables de cada área. “Me peinó Juan Foho para Infinito Studio”, señaló sobre su cabello, que lució suelto y con apariencia húmeda en las distintas tomas. En cuanto al maquillaje, precisó: “Me maquilló Cris Sepúlveda”.

Cómo se encuentra la salud de Mirtha Legrand

En las últimas horas, Ángel de Brito informó que la conductora mostró una mejoría en su salud. “Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”, publicó el periodista en X. Según pudo saber Teleshow, Mirtha Legrand transitó una noche tranquila dentro del cuadro de riesgo que atraviesa. Contó con la visitas de su círculo más íntimo, entre quienes estuvieron su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale.

Su estado general es estable y fue trasladada a una habitación individual, donde continúa bajo atención permanente del equipo médico del Sanatorio Mater Dei a la espera de los estudios pertinentes. De no mediar inconvenientes, la difusión del próximo parte médico oficial está previsto para el lunes 21.

Ángel de Brito informó cómo continúa la salud de Mirtha Legrand
Ángel de Brito informó cómo continúa la salud de Mirtha Legrand

El parte médico emitido por el director del sanatorio, el doctor Enrique Echagüe, precisó que Legrand ingresó “por presentar un cuadro compatible con neumopatía”. El documento asegura que la diva “se encuentra internada realizando los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, y cierra con un mensaje personal: “La familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”.

Cabe mencionar que la situación de la conductora demanda un cuidado particular por la confluencia de varios factores. El primero y más determinante es su edad: con 99 años, Legrand pertenece a una franja etaria en la que cualquier afección respiratoria puede progresar con mayor velocidad y complicarse si no se actúa a tiempo. El segundo es el antecedente inmediato: había permanecido internada entre el 7 y el 13 de septiembre por un cuadro respiratorio.

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