Crimen y Justicia

La pregunta clave del triple femicidio narco que nadie responde: ¿por qué las mataron?

Un año después, con un expediente casi esclarecido, la Justicia federal y la Policía Bonaerense todavía no saben el motivo detrás de la brutal carnicería que terminó con tres jóvenes mutiladas

Septiembre de 2025: el reclamo de justicia de familiares y amigos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez a una semana del triple crimen (Foto AP/Gustavo Garello)
Septiembre de 2025: el reclamo de justicia de familiares y amigos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez a una semana del triple crimen (Foto AP/Gustavo Garello)
Guardar

El triple crimen narco, la peor carnicería humana en la historia bonaerense reciente, un baño de sangre que se ideó en el Bajo Flores en el núcleo de una banda de traficantes peruanos con sus cómplices argentinos, y que luego se consumó entre La Matanza y Florencio Varela, está casi esclarecido.

No es una exageración decirlo, ni una temeridad. Hay 16 detenidos y seis prófugos internacionales que deberán responder por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Entre ellos está, por ejemplo, Alex Ydone Castillo, peruano, el supuesto dueño de la droga de la banda y Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, señalado al comienzo en medio del caos mediático y político como el cerebro de la banda, y que luego resultó ser un mandadero; un tercera línea que está preso en la cárcel de Marcos Paz tras su fuga a Perú.

PUBLICIDAD

La investigación -una causa histórica, que comenzaron los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza y siguió con el Juzgado Federal N°2 de Morón con el juez Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, junto a la DDI matancera- continúa. Hay nuevos detenidos, entre ellos, David Godoy, un delincuente del Bajo Flores sospechado de ser el conductor de la Chevrolet Tracker que llevó a las víctimas a la casa en Villa Vaettone donde fueron mutiladas. Hay 44 cuerpos, de cerca de 200 fojas cada uno. En total casi nueve mil páginas de expediente.

Y así y todo, falta algo: nadie sabe por qué las mataron. Ningún investigador lo dice a ciencia cierta. Así de simple.

TRASLADO TONY JANZEN VALVERDE PEQUEÑO J PERÚ
El traslado desde Perú de "Pequeño J", símbolo del caso

“Nadie lo sabe, nadie lo dice”, se sincera una alta fuente del caso. El dato no figura en ninguna pericia. Infobae se lo preguntó directamente a “Pequeño J”, el primer medio en entrevistarlo. Janzen Valverde dijo, escueto: “No lo sé”.

PUBLICIDAD

Hay un testimonio en la causa que podría explicarlo. En octubre de 2025, Celeste Magalí González Guerrero, una de las detenidas del caso, declaró con pretensiones de arrepentida ante el fiscal Carlos Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza. Aseveró que las víctimas le habían robado 30 kilos de cocaína a Victor Sotacuro, “El Duro”, un remisero del Bajo Flores señalado como jefe, que luego bajó en la escala de poder. Celeste le había dicho lo mismo a los policías que la arrestaron, por otra parte.

Triple crimen narco en Florencio Varela: imágenes del interior de la casa donde hallaron los cuerpos de Brenda, Morena y Lara

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, también detenida, afirmó que la cosa era por diez, 300 o 400 kilos. La pregunta no requiere demasido intelecto. ¿Cómo harían tres jovenes, una de ellas de 15 años, envueltas en la atmósfera de la prostitución del Bajo Flores, para robarle 30 kilos o media tonelada a una banda de pesados? ¿Y dónde terminó esa droga? Nadie en posición oficial de saberlo lo explica.

Hay una teoría que sobrevuela el expediente, que es el doble de aterradora: la teoría indica que las chicas no hicieron absolutamente nada.

Triple femicidio narco: solicitaron un careo entre Celeste González y Víctor Sotacuro por “contradicciones” y “falsedades” en sus declaraciones
Celeste González y Victor Sotacuro

“Es posible que se hayan mejicaneado entre ellos para después usar a las chicas de chivo expiatorio”, asegura una fuente clave. “Usaron una nena de 15 años, que estaba en la calle desde los 13. ¿Qué mejor que echarle la culpa a una piba y que la atención se vaya con su estilo de vida? Yo creo que pensaron que nadie iba a empujar la investigación". Otros en torno al caso, en cambio, creen en otras cosas, que no cuentan.

“Pequeño J” mismo afirmó que conocía a las víctimas del ámbito de la prostitución: “Me acuerdo cuando les pedimos el servicio por primera vez. Allí estaban Morena y Lara. A Brenda nunca la conocí. Estaba conversando con Morena. Era muy agradable, linda, divertida. Lara conversaba con “El Gordo” (nota: un presunto miembro de la banda, mencionado por “Pequeño J” en su indagatoria). Conversaron de su trabajo, nos reímos. Ahí pasamos al servicio y nos fuimos con “El Gordo”. Lara era un poco más perseguida, te preguntaba tu nombre a cada rato. Veía que andaba medio asustada".

Una cosa es que tres mujeres paguen por algo que no hicieron. Otra, que lo paguen con mutilación. No es la primera vez que traficantes peruanos matan con furia. “Ruti” Alionzo Mariños, histórico mano derecha de “Marcos” Estrada, intentó vengarse tras quedar fuera del negocio del Bajo Flores con una segunda masacre: la matanza en la procesión del Señor de los Milagros, cometida en octubre de 2005, un tiroteo sicario. Terminó con cinco muertos, incluido un bebé de ocho meses. Pero esa vez, nadie mutiló a nadie en una falsa fiesta.

Temas Relacionados

Triple crimen narcoFemicidioFlorencio VarelaDDI La MatanzaNarcotráficoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“A mi nieto le pongo audios de mi hija para que no la olvide”: el duro relato de la mamá de Brenda Castillo a un año del triple femicidio narco

En diálogo con Infobae, Paula recordó el día que cambió su vida para siempre y los últimos mensajes que intercambió con la joven sin saber que ella ya estaba en la casa de Florencio Varela donde iban a asesinarla y descuartizarla. “A los que mataron a mi hijita les deseo lo peor”, dijo

“A mi nieto le pongo audios de mi hija para que no la olvide”: el duro relato de la mamá de Brenda Castillo a un año del triple femicidio narco

Condenaron a dos cajeros del Banco Nación por robar dinero mientras los clientes realizaban depósitos

El tribunal consideró probadas 18 maniobras realizadas en 2023 en la sucursal de Orán, Salta. La exempleada recibió dos años de prisión en suspenso y su pareja —también desvinculada de la entidad-, seis meses

Condenaron a dos cajeros del Banco Nación por robar dinero mientras los clientes realizaban depósitos

Encontraron un artefacto similar a una bala de mortero a la vera del río en San Isidro

El objeto tiene unos 50 centímetros de largo y fue hallado en la zona de las barrancas. El lugar quedó resguardado para el trabajo de especialistas en explosivos

Encontraron un artefacto similar a una bala de mortero a la vera del río en San Isidro

Las familias de Brenda, Morena y Lara marcharán con velas y presentarán un mural a un año del triple femicidio

La peregrinación partirá desde La Quila y El Tiburón y concluirá en la rotonda de La Tablada, donde está previsto el homenaje de medianoche

Las familias de Brenda, Morena y Lara marcharán con velas y presentarán un mural a un año del triple femicidio

A 117 días del femicidio de Agostina Vega, la familia marchó en Córdoba: “Es una justicia a medias”

Familiares, amigos y allegados se movilizaron desde barrio Cofico hasta la Legislatura provincial. Reclamaron nuevas medidas e incorporar a más sospechosos

A 117 días del femicidio de Agostina Vega, la familia marchó en Córdoba: “Es una justicia a medias”

DEPORTES

Leonardo Ponzio analizó su primera derrota como entrenador de River: “Fuimos superiores en situaciones, pero hay cosas que corregir”

Leonardo Ponzio analizó su primera derrota como entrenador de River: “Fuimos superiores en situaciones, pero hay cosas que corregir”

Las 15 medallas que Argentina consiguió en la séptima jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

Las confesiones de Galíndez tras ser figura ante River: de la atajada a Correa a su posible vuelta a la selección de Ecuador con Gallardo

El fastidio de Nicolás Otamendi por la derrota de River ante Huracán: “Nos ganan con dos pelotas de mierda”

River Plate perdió 2-1 con Huracán y no pudo meterse en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura

TELESHOW

Juana Viale descolocó a Juana Repetto con una llamativa consulta sobre la vida de Sebastián Graviotto: "¿Puedo preguntar?"

Juana Viale descolocó a Juana Repetto con una llamativa consulta sobre la vida de Sebastián Graviotto: "¿Puedo preguntar?"

Nati Jota confesó que fue tóxica en su noviazgo y contó la estadística que la hace desconfiar de los hombres: “9 de cada 10”

El esperanzador mensaje de Juana Viale en medio de la internación de Mirtha Legrand: “La abuela se termina de recuperar”

Eliana Guercio se quebró en llanto al recordar su conflicto con Ximena Capristo: “Hubo un ensañamiento fuerte conmigo”

Las Trillizas de Oro festejaron los 88 años de Chichita, su madre: la reunión que convocó a hijos, nietos y bisnietos

INFOBAE AMÉRICA

BCH sube la tasa de política monetaria al 6 %: ¿qué significa para la inflación, el crédito y los dólares en Honduras?

BCH sube la tasa de política monetaria al 6 %: ¿qué significa para la inflación, el crédito y los dólares en Honduras?

Hombre mata a su pareja y fallece tras ingerir veneno en El Salvador

Costa Rica notificó 2,591 casos de sífilis y los contagios crecieron 21% en 2026

A los 80 años, Neil Young mira hacia atrás para entender el presente con un disco introspectivo y emocional

Caña de azúcar supera los 3.8 millones de toneladas y encabeza la producción entre los principales cultivos de Costa Rica