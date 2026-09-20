Las 15 medallas que Argentina consiguió en la séptima jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

Agustín Destribats se consagró bicampeón en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (@coargentina)

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La delegación argentina sumó 15 medallas durante la séptima jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una actuación que incluyó tres títulos y permitió sostener la segunda posición en la clasificación general. Alexis Plakoudakis ganó el oro en bowling individual, Agustín Destribats se impuso en lucha y la dupla formada por Pablo Surace y Abel Benedetto obtuvo el primer puesto en el Katame No Kata de judo.

Al cierre de la jornada, Argentina acumula 136 medallas, con 38 de oro, 38 de plata y 60 de bronce. Brasil lidera el medallero con 160 preseas, repartidas en 63 doradas, 56 plateadas y 41 de bronce, mientras que Colombia aparecía en el tercer escalón con 97 podios: 34, 34 y 29. La ubicación de cada delegación se define por la cantidad de títulos, por lo que las medallas doradas tienen prioridad para establecer el orden de la tabla.

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Pablo Sauce y Abel Benedetto alcanzaron la medalla dorada en Katame No Kata (@coargentina)

El desempeño de Agustín Destribats fue uno de los resultados centrales de la jornada para Argentina. El luchador venció 10-0, por superioridad técnica, al ecuatoriano Joshua Kramer en la categoría de hasta 65 kilos y se quedó con la medalla de oro. El triunfo le permitió alcanzar el bicampeonato en la competencia. La disciplina también entregó un bronce por medio de Iván Llano, quien superó al colombiano Néstor Tafur en la categoría de hasta 86 kilos y amplió la producción argentina en los combates. Además, Ricardo Báez alcanzó el tercer lugar en lucha libre hasta 97 kg.

El judo reunió varios podios para la delegación nacional. Además del oro de Surace y Benedetto, Agustín Gil consiguió la plata en la categoría masculina de hasta 81 kilos. El argentino valoró su resultado y se refirió al desarrollo de la actividad en el país: “Creo que viene creciendo muy bien”. Gil también destacó a Tomás Quinteros, de 18 años, quien obtuvo el bronce en la categoría de hasta 90 kilos. Ivo Dargoltz sumó otra presea de bronce.

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El equipo de Softbol femenino sumó una medalla de bronce (@coargentina)

Tobías Giorgis consiguió la medalla de plata en el overall masculino de esquí náutico. Su hermano Francisco Giorgis completó la participación argentina en esa prueba con una medalla de bronce. En tiro deportivo, Amelia Fournel volvió a subir al podio tras obtener el tercer puesto en rifle de 50 metros tres posiciones. Joaquín Cisneros también finalizó entre los tres mejores y se quedó con el bronce en trap masculino. A esas actuaciones se añadió la medalla de Mauro Iglesias, que terminó tercero en la prueba de street masculino de skateboarding.

El seleccionado argentino femenino de sóftbol también aseguró un lugar en el podio tras vencer 4 a 3 a Perú en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel, en Paraná. El triunfo le otorgó a Argentina la medalla de bronce del torneo femenino. Además el conjunto femenino de voleibol se colgó la presea de plata. En tanto, el equipo argentino Sub 19 de fútbol logró su primera victoria frente a Uruguay y mantuvo sus posibilidades de avanzar a las semifinales. El conjunto nacional se impuso 1 a 0 gracias a un cabezazo de Franco Domínguez y ahora deberá enfrentar a Venezuela el lunes a las 15.

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Una victoria ante Venezuela clasificará a la selección argentina Sub 19 a las semifinales sin necesidad de esperar el resultado del encuentro entre Paraguay y Uruguay. La jornada dejó, así, resultados en varias disciplinas y una nueva ampliación de la diferencia entre Argentina y Colombia en la tabla general, aunque Brasil conserva una ventaja construida a partir de sus títulos.

Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras el séptimo día de competencia