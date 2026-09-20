Honduras

Asfura expondrá ante la ONU los efectos de la sequía en Honduras y gestionará recursos climáticos

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llevará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la situación que atraviesa el país por los efectos del cambio climático, con especial énfasis en la sequía que afecta a decenas de municipios, y buscará gestionar recursos destinados a enfrentar sus consecuencias.

El presidente Nasry Asfura expondrá ante la ONU los efectos que el cambio climático está provocando en Honduras y planteará la necesidad de obtener mayores recursos para enfrentar sus consecuencias. (Foto: X)
El presidente Nasry Asfura expondrá ante la ONU los efectos que el cambio climático está provocando en Honduras y planteará la necesidad de obtener mayores recursos para enfrentar sus consecuencias. (Foto: X)
Guardar

La información fue confirmada este viernes por la designada presidencial María Antonieta Mejía, quien explicó que la visita oficial permitirá al mandatario exponer tanto las acciones que desarrolla su administración como los efectos que las condiciones climáticas están provocando sobre la población y la producción agrícola.

“En efecto, el presidente va a una visita oficial ante la Organización de las Naciones Unidas a hablar de todo lo que está haciendo por el país, pero también de todo lo que está pasando con el cambio climático y cómo esto nos golpea en nuestro cultivo, pero también golpea a la población hondureña en su conjunto”, declaró Mejía.

PUBLICIDAD

La emergencia por déficit de lluvias se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales y productivos que enfrenta Honduras durante 2026.

De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), 103 municipios permanecen en alerta roja por sequía, mientras otros 130 están bajo alertas amarilla y verde.

La situación está relacionada con condiciones más cálidas y secas de lo habitual y con la presencia de un fenómeno de El Niño fuerte, según los análisis del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El PMA estima que al menos 500.000 personas más en Honduras podrían caer en inseguridad alimentaria por la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. (Oscar Ortiz)
La sequía mantiene a 103 municipios de Honduras en alerta roja, principalmente por los efectos del déficit de lluvias sobre el acceso al agua y las actividades agrícolas. (Foto: Oscar Ortiz)

El déficit acumulado de precipitaciones ha afectado la disponibilidad de agua para consumo humano y animal, además de las actividades agrícolas y productivas.

Los municipios bajo alerta roja se encuentran distribuidos en ocho departamentos: Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, Lempira, La Paz, Valle, Intibucá y Comayagua. Francisco Morazán concentra el mayor número, con 23 municipios, seguido por Choluteca y El Paraíso, con 16 cada uno.

PUBLICIDAD

Mejía señaló que las autoridades ya habían recibido advertencias sobre el comportamiento de la temporada lluviosa y que las proyecciones apuntan a que las condiciones de sequía podrían prolongarse hasta 2027.

La funcionaria advirtió además que, aunque Honduras todavía no se encuentra en una situación de hambruna, no se puede descartar un escenario de mayor dificultad si la falta de lluvias se prolonga y continúa afectando la producción de alimentos.

Uno de los objetivos de la participación de Asfura ante la ONU será colocar en el escenario internacional las necesidades de Honduras y buscar mayores recursos verdes para enfrentar los efectos del cambio climático.

La designada presidencial María Antonieta Mejía informó que el Gobierno busca aprovechar la visita de Asfura ante la ONU para gestionar fondos verdes destinados a enfrentar los efectos del cambio climático. (Foto: REUTERS/Leonel Estrada/File Photo)
La designada presidencial María Antonieta Mejía informó que el Gobierno busca aprovechar la visita de Asfura ante la ONU para gestionar fondos verdes destinados a enfrentar los efectos del cambio climático. (Foto: REUTERS/Leonel Estrada/File Photo)

“Creo que esta es la oportunidad también y la plataforma que el presidente requiere para poner en la palestra pública lo que nosotros sufrimos por el tema del cambio climático”, afirmó Mejía, quien agregó que esto podría contribuir a gestionar recursos que Honduras necesita para atender las regiones afectadas.

La funcionaria explicó que las comunidades que enfrentan mayores dificultades por la falta de agua ya están recibiendo alimentos y tanques para almacenamiento de agua, como parte de las acciones de atención desplegadas por el Gobierno.

El pedido de financiamiento climático se produce mientras organismos internacionales también han advertido sobre los riesgos que las condiciones climáticas pueden representar para la seguridad alimentaria de la región.

Naciones Unidas informó recientemente que un proyecto respaldado por el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) permitió fortalecer la capacidad de 2.500 familias rurales del Corredor Seco hondureño frente a los efectos de la sequía.

Mejía también recordó que el mandatario ya había participado en iniciativas relacionadas con el cambio climático durante su etapa como alcalde.

Comunidades afectadas por la falta de agua están recibiendo alimentos y tanques para almacenamiento, como parte de las medidas de atención ante la prolongada sequía. (Foto: Cortesía)
Comunidades afectadas por la falta de agua están recibiendo alimentos y tanques para almacenamiento, como parte de las medidas de atención ante la prolongada sequía. (Foto: Cortesía)

Según la designada presidencial, durante ese período Asfura fue nombrado presidente de la Coalición de Ciudades de las Américas Latinas por el Cambio Climático, experiencia que, de acuerdo con su explicación, le permitió conocer iniciativas orientadas a mejorar la capacidad de las ciudades para enfrentar los efectos ambientales.

“Él lideró esa coalición y él tiene bastante conocimiento de qué se lo puede hacer para mejorar las ciudades, y en este caso, qué podemos hacer para traer mayores fondos verdes”, manifestó.

La intención planteada por el Gobierno es que Honduras pueda acceder a financiamiento que permita desarrollar acciones de mitigación y adaptación climática, particularmente en las zonas donde la reducción de las lluvias está generando problemas para el acceso al agua y la producción.

De acuerdo con Mejía, el mensaje que Asfura llevará ante la comunidad internacional estará relacionado también con la necesidad de unificar esfuerzos para reducir las emisiones de gases que afectan la atmósfera.

Temas Relacionados

HondurasNasry Asfuraviaje ONUambio climaticosequíaNaciones Unidas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras se prepara para iniciar bombardeo de nubes ante efectos de la sequía en el Corredor Seco

La operación dependerá de la presencia de formaciones nubosas que reúnan las condiciones necesarias para realizar los vuelos y podría abarcar entre 1.8 y 2 millones de hectáreas en el Corredor Seco

Honduras se prepara para iniciar bombardeo de nubes ante efectos de la sequía en el Corredor Seco

FFAA incautan 8,250 arbustos de presunta hoja de coca en Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) localizaron un cultivo de presunta hoja de coca durante un patrullaje de largo alcance desarrollado en una zona montañosa del municipio de Iriona, departamento de Colón, en el Caribe hondureño.

FFAA incautan 8,250 arbustos de presunta hoja de coca en Honduras

Salario mínimo podría subir automáticamente en Honduras si la inflación supera el 7% al cierre de 2026

La cláusula de salvaguarda incluida en el acuerdo salarial para 2026 y 2027 obliga a revisar el salario mínimo si la inflación interanual de diciembre supera el porcentaje pactado

Salario mínimo podría subir automáticamente en Honduras si la inflación supera el 7% al cierre de 2026

Más de 37 mil familias afectadas por la sequía reciben ayuda en Honduras

La emergencia climática ha obligado al Estado a combinar la entrega de alimentos, acceso al agua y apoyo a productores con nuevas alternativas para intentar reducir los efectos de la falta de precipitaciones en distintas regiones del país.

Más de 37 mil familias afectadas por la sequía reciben ayuda en Honduras

Tensión en Cayos Cochinos: comunidad garífuna de Honduras denuncia intento de desalojo mientras exige cumplir fallo de la Corte IDH

El conflicto ocurre apenas meses después de que la Corte Interamericana responsabilizara a Honduras por violar derechos colectivos del pueblo garífuna y ordenara garantizar la consulta previa frente a decisiones que afecten su territorio.

Tensión en Cayos Cochinos: comunidad garífuna de Honduras denuncia intento de desalojo mientras exige cumplir fallo de la Corte IDH

TECNO

Para qué sirven los puertos USB del monitor: las mejores formas de aprovecharlos

Para qué sirven los puertos USB del monitor: las mejores formas de aprovecharlos

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Cómo se deben guardar las viejas cintas de casete para que sigan funcionando por décadas

Google y Nvidia se asocian para impulsar el uso responsable de electricidad en centros de datos de IA

Lista de los 10 videos en tendencia hoy en YouTube Colombia

ENTRETENIMIENTO

Rosemary Harris, la tía May de “Spider-Man”, cumple 99 años: su vida después de la trilogía

Rosemary Harris, la tía May de “Spider-Man”, cumple 99 años: su vida después de la trilogía

Michael B. Jordan anunció que se retirará temporalmente del cine tras ganar el Oscar y completar sus nuevos proyectos

Debby Ryan reveló que sufrió una grave lesión cerebral que la dejó fuera de actividad durante seis meses

Matthew McConaughey se resiste a la prueba de ADN que podría revelar si Woody Harrelson es su hermano: “Si es verdad, tendría mucho que asimilar”

Gary Oldman reveló el gesto solidario que Alan Rickman mantenía en secreto durante el rodaje de “Harry Potter”

MUNDO

Emmanuel Macron sostuvo que el acuerdo sobre Groenlandia “reafirma” la soberanía danesa: “Es algo positivo”

Emmanuel Macron sostuvo que el acuerdo sobre Groenlandia “reafirma” la soberanía danesa: “Es algo positivo”

Las cinco ciudades del mundo que ofrecen las mejores condiciones urbanas para caminar, comer sano y descansar

Las rutas de transporte y permisos necesarios para viajar a los ocho lugares más aislados del planeta

Cómo los científicos entrenaron inteligencia artificial para descifrar el comportamiento nocturno de las ballenas

Turquía condenó los ataques hutíes y no descartó apoyar a Arabia Saudita a través del acuerdo de Defensa de La Meca