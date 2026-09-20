Asfura expondrá ante la ONU los efectos de la sequía en Honduras y gestionará recursos climáticos

El presidente Nasry Asfura expondrá ante la ONU los efectos que el cambio climático está provocando en Honduras y planteará la necesidad de obtener mayores recursos para enfrentar sus consecuencias. (Foto: X)

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La información fue confirmada este viernes por la designada presidencial María Antonieta Mejía, quien explicó que la visita oficial permitirá al mandatario exponer tanto las acciones que desarrolla su administración como los efectos que las condiciones climáticas están provocando sobre la población y la producción agrícola.

“En efecto, el presidente va a una visita oficial ante la Organización de las Naciones Unidas a hablar de todo lo que está haciendo por el país, pero también de todo lo que está pasando con el cambio climático y cómo esto nos golpea en nuestro cultivo, pero también golpea a la población hondureña en su conjunto”, declaró Mejía.

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La emergencia por déficit de lluvias se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales y productivos que enfrenta Honduras durante 2026.

De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), 103 municipios permanecen en alerta roja por sequía, mientras otros 130 están bajo alertas amarilla y verde.

La situación está relacionada con condiciones más cálidas y secas de lo habitual y con la presencia de un fenómeno de El Niño fuerte, según los análisis del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

La sequía mantiene a 103 municipios de Honduras en alerta roja, principalmente por los efectos del déficit de lluvias sobre el acceso al agua y las actividades agrícolas. (Foto: Oscar Ortiz)

El déficit acumulado de precipitaciones ha afectado la disponibilidad de agua para consumo humano y animal, además de las actividades agrícolas y productivas.

Los municipios bajo alerta roja se encuentran distribuidos en ocho departamentos: Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, Lempira, La Paz, Valle, Intibucá y Comayagua. Francisco Morazán concentra el mayor número, con 23 municipios, seguido por Choluteca y El Paraíso, con 16 cada uno.

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Mejía señaló que las autoridades ya habían recibido advertencias sobre el comportamiento de la temporada lluviosa y que las proyecciones apuntan a que las condiciones de sequía podrían prolongarse hasta 2027.

La funcionaria advirtió además que, aunque Honduras todavía no se encuentra en una situación de hambruna, no se puede descartar un escenario de mayor dificultad si la falta de lluvias se prolonga y continúa afectando la producción de alimentos.

Uno de los objetivos de la participación de Asfura ante la ONU será colocar en el escenario internacional las necesidades de Honduras y buscar mayores recursos verdes para enfrentar los efectos del cambio climático.

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La designada presidencial María Antonieta Mejía informó que el Gobierno busca aprovechar la visita de Asfura ante la ONU para gestionar fondos verdes destinados a enfrentar los efectos del cambio climático. (Foto: REUTERS/Leonel Estrada/File Photo)

“Creo que esta es la oportunidad también y la plataforma que el presidente requiere para poner en la palestra pública lo que nosotros sufrimos por el tema del cambio climático”, afirmó Mejía, quien agregó que esto podría contribuir a gestionar recursos que Honduras necesita para atender las regiones afectadas.

La funcionaria explicó que las comunidades que enfrentan mayores dificultades por la falta de agua ya están recibiendo alimentos y tanques para almacenamiento de agua, como parte de las acciones de atención desplegadas por el Gobierno.

El pedido de financiamiento climático se produce mientras organismos internacionales también han advertido sobre los riesgos que las condiciones climáticas pueden representar para la seguridad alimentaria de la región.

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Naciones Unidas informó recientemente que un proyecto respaldado por el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) permitió fortalecer la capacidad de 2.500 familias rurales del Corredor Seco hondureño frente a los efectos de la sequía.

Mejía también recordó que el mandatario ya había participado en iniciativas relacionadas con el cambio climático durante su etapa como alcalde.

Comunidades afectadas por la falta de agua están recibiendo alimentos y tanques para almacenamiento, como parte de las medidas de atención ante la prolongada sequía. (Foto: Cortesía)

Según la designada presidencial, durante ese período Asfura fue nombrado presidente de la Coalición de Ciudades de las Américas Latinas por el Cambio Climático, experiencia que, de acuerdo con su explicación, le permitió conocer iniciativas orientadas a mejorar la capacidad de las ciudades para enfrentar los efectos ambientales.

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“Él lideró esa coalición y él tiene bastante conocimiento de qué se lo puede hacer para mejorar las ciudades, y en este caso, qué podemos hacer para traer mayores fondos verdes”, manifestó.

La intención planteada por el Gobierno es que Honduras pueda acceder a financiamiento que permita desarrollar acciones de mitigación y adaptación climática, particularmente en las zonas donde la reducción de las lluvias está generando problemas para el acceso al agua y la producción.

De acuerdo con Mejía, el mensaje que Asfura llevará ante la comunidad internacional estará relacionado también con la necesidad de unificar esfuerzos para reducir las emisiones de gases que afectan la atmósfera.

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