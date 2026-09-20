El Salvador, contra las cuerdas tras caer ante Portugal en el playoff de Copa Davis

El Salvador perdió 0-2 ante Portugal en la primera jornada del playoff del Grupo Mundial II de la Copa Davis 2026. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

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El Salvador perdió 0-2 frente a Portugal tras los dos partidos de individuales de la primera jornada del playoff del Grupo Mundial II de la Copa Davis 2026, que se disputa en la Federación Salvadoreña de Tenis (FST).

La delegación europea, que llegó a la serie con el objetivo de regresar al Grupo Mundial I, impuso su jerarquía en los encuentros iniciales de este sábado. Nuno Borges, número 48 del ranking individual de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), venció al local Diego Durán por 6-2 y 6-1. Más tarde, Jaime Faria superó al salvadoreño César Cruz por 6-2 y 6-2.

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Durán abrió la eliminatoria frente a Borges. El tenista salvadoreño, que estudia y compite para la Universidad Estatal de Misisipi, afrontó un rival con recorrido en el circuito profesional. El portugués logró imponerse en 53 minutos y dejó a su selección con el primer punto de la confrontación.

El jugador cuscatleco tuvo algunos pasajes favorables y recibió el respaldo del público durante el partido, aunque Borges marcó diferencias desde el inicio con su consistencia desde el fondo de la cancha y su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre.

El Salvador necesitará ganar los tres partidos restantes para revertir la serie ante Portugal en el Grupo Mundial II de la Copa Davis 2026. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

“Fue una experiencia que va a quedar para toda la vida, sobre todo por mi corta edad”, afirmó Durán, según declaraciones recogidas por el INDES. “Tener la oportunidad de jugar contra él fue algo especial, frente a mi familia y la gente que me vio crecer. La manera que planteé el juego no fue la correcta, pero de esos errores se aprende”.

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El salvadoreño también destacó el significado de abrir una llave de Copa Davis ante un tenista situado entre los 50 mejores del mundo. “Abrir la serie fue algo increíble y enfrentar a alguien que está top 50 lo hace bonito. Todo lo que vienes trabajando desde pequeño, algún día puedes verlo y hoy fue ese día”, señaló.

Jaime Faria amplió la diferencia para la selección portuguesa

En el segundo encuentro de individuales, Faria derrotó a Cruz y consolidó la ventaja portuguesa. El tenista luso, ubicado entre los 70 mejores del ranking de la ATP, resolvió el duelo en una hora y 22 minutos.

Cruz ofreció resistencia durante los primeros juegos y protagonizó algunas acciones destacadas. Sin embargo, Faria consiguió dos quiebres en el primer set y repitió esa fórmula en el segundo parcial para sellar el 6-2 y 6-2.

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César Cruz resistió en el inicio del partido, pero Jaime Faria resolvió el duelo con dos quiebres en cada set. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

Con los triunfos de Borges y Faria, Portugal llegará al segundo día con una ventaja de dos puntos, mientras que El Salvador necesitará una reacción en los tres partidos restantes para revertir el marcador global de la serie.

La programación continuará este domingo con el partido de dobles. Marcelo Arévalo y César Cruz representarán a El Salvador ante Nuno Borges y Francisco Cabral. Después están previstos los duelos entre Cruz y Borges, y Durán frente a Faria.

Programación del domingo 20 de septiembre:

Juego 3 / Marcelo Arévalo y César Cruz vs. Nuno Borges y Francisco Cabral

Juego 4 / César Cruz vs. Nuno Borges

Juego 5 / Diego Durán vs. Jaime Faria