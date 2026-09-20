El Salvador

El Salvador, contra las cuerdas tras caer ante Portugal en el playoff de Copa Davis

La selección europea resolvió la primera jornada con dos triunfos y obligó al equipo local a buscar una remontada en los tres encuentros pendientes

Tenis, El Salvador, Copa Davis, Marcelo Arévalo
El Salvador perdió 0-2 ante Portugal en la primera jornada del playoff del Grupo Mundial II de la Copa Davis 2026. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)
Guardar

El Salvador perdió 0-2 frente a Portugal tras los dos partidos de individuales de la primera jornada del playoff del Grupo Mundial II de la Copa Davis 2026, que se disputa en la Federación Salvadoreña de Tenis (FST).

La delegación europea, que llegó a la serie con el objetivo de regresar al Grupo Mundial I, impuso su jerarquía en los encuentros iniciales de este sábado. Nuno Borges, número 48 del ranking individual de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), venció al local Diego Durán por 6-2 y 6-1. Más tarde, Jaime Faria superó al salvadoreño César Cruz por 6-2 y 6-2.

PUBLICIDAD

Durán abrió la eliminatoria frente a Borges. El tenista salvadoreño, que estudia y compite para la Universidad Estatal de Misisipi, afrontó un rival con recorrido en el circuito profesional. El portugués logró imponerse en 53 minutos y dejó a su selección con el primer punto de la confrontación.

El jugador cuscatleco tuvo algunos pasajes favorables y recibió el respaldo del público durante el partido, aunque Borges marcó diferencias desde el inicio con su consistencia desde el fondo de la cancha y su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre.

Tenis, El Salvador, Copa Davis, Marcelo Arévalo
El Salvador necesitará ganar los tres partidos restantes para revertir la serie ante Portugal en el Grupo Mundial II de la Copa Davis 2026. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

Fue una experiencia que va a quedar para toda la vida, sobre todo por mi corta edad”, afirmó Durán, según declaraciones recogidas por el INDES. “Tener la oportunidad de jugar contra él fue algo especial, frente a mi familia y la gente que me vio crecer. La manera que planteé el juego no fue la correcta, pero de esos errores se aprende”.

PUBLICIDAD

El salvadoreño también destacó el significado de abrir una llave de Copa Davis ante un tenista situado entre los 50 mejores del mundo. “Abrir la serie fue algo increíble y enfrentar a alguien que está top 50 lo hace bonito. Todo lo que vienes trabajando desde pequeño, algún día puedes verlo y hoy fue ese día”, señaló.

Jaime Faria amplió la diferencia para la selección portuguesa

En el segundo encuentro de individuales, Faria derrotó a Cruz y consolidó la ventaja portuguesa. El tenista luso, ubicado entre los 70 mejores del ranking de la ATP, resolvió el duelo en una hora y 22 minutos.

Cruz ofreció resistencia durante los primeros juegos y protagonizó algunas acciones destacadas. Sin embargo, Faria consiguió dos quiebres en el primer set y repitió esa fórmula en el segundo parcial para sellar el 6-2 y 6-2.

Tenis, El Salvador, Copa Davis, Marcelo Arévalo
César Cruz resistió en el inicio del partido, pero Jaime Faria resolvió el duelo con dos quiebres en cada set. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

Con los triunfos de Borges y Faria, Portugal llegará al segundo día con una ventaja de dos puntos, mientras que El Salvador necesitará una reacción en los tres partidos restantes para revertir el marcador global de la serie.

La programación continuará este domingo con el partido de dobles. Marcelo Arévalo y César Cruz representarán a El Salvador ante Nuno Borges y Francisco Cabral. Después están previstos los duelos entre Cruz y Borges, y Durán frente a Faria.

Programación del domingo 20 de septiembre:

  • Juego 3 / Marcelo Arévalo y César Cruz vs. Nuno Borges y Francisco Cabral
  • Juego 4 / César Cruz vs. Nuno Borges 
  • Juego 5 / Diego Durán vs. Jaime Faria

Temas Relacionados

Copa DavisPortugalNuno BorgestenisEl SalvadorMarcelo Arévalo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuando el volcán despertó en lodo: El deslave de La Montebello que dejó más de 300 víctimas en San Salvador

A más de cuatro décadas de la catástrofe provocada por temporales e inestabilidad de suelos, la capital salvadoreña aplica estrategias ecosistémicas para controlar la escorrentía hídrica en las cuencas altas

Cuando el volcán despertó en lodo: El deslave de La Montebello que dejó más de 300 víctimas en San Salvador

La independencia de El Salvador desde una cárcel de mujeres

En el Centro Penitenciario de Apanteos, en el occidente de El Salvador, la Dirección General de Centros Penales organizó un evento cultural donde al menos 10 mil mujeres reclusas participaron en actividades en conmemoración a la independencia del país.

La independencia de El Salvador desde una cárcel de mujeres

La Corporación de Exportadores de El Salvador impulsa la transformación digital y la inteligencia artificial

La gremial empresarial promovió el uso estratégico de herramientas tecnológicas para elevar la productividad, optimizar la gestión interna y fortalecer la inserción de los negocios salvadoreños en los mercados internacionales

La Corporación de Exportadores de El Salvador impulsa la transformación digital y la inteligencia artificial

Alertas por pagos del Seguro Social inquietan a salvadoreños con TPS en Washington

Una abogada sostuvo que la comunicación podría deberse a fallas entre el DHS y la Administración del Seguro Social, ya que el Gobierno estadounidense mantiene vigente la protección y los permisos laborales hasta nuevo aviso

Alertas por pagos del Seguro Social inquietan a salvadoreños con TPS en Washington

El Salvador disputará eliminatoria de Copa Davis este finde semana ante Portugal

El sorteo definió el orden de los cinco partidos de una eliminatoria que tendrá al equipo nacional como anfitrión en las canchas de la Federación Salvadoreña de Tenis

El Salvador disputará eliminatoria de Copa Davis este finde semana ante Portugal

TECNO

Para qué sirven los puertos USB del monitor: las mejores formas de aprovecharlos

Para qué sirven los puertos USB del monitor: las mejores formas de aprovecharlos

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Cómo se deben guardar las viejas cintas de casete para que sigan funcionando por décadas

Google y Nvidia se asocian para impulsar el uso responsable de electricidad en centros de datos de IA

Lista de los 10 videos en tendencia hoy en YouTube Colombia

ENTRETENIMIENTO

Rosemary Harris, la tía May de “Spider-Man”, cumple 99 años: su vida después de la trilogía

Rosemary Harris, la tía May de “Spider-Man”, cumple 99 años: su vida después de la trilogía

Michael B. Jordan anunció que se retirará temporalmente del cine tras ganar el Oscar y completar sus nuevos proyectos

Debby Ryan reveló que sufrió una grave lesión cerebral que la dejó fuera de actividad durante seis meses

Matthew McConaughey se resiste a la prueba de ADN que podría revelar si Woody Harrelson es su hermano: “Si es verdad, tendría mucho que asimilar”

Gary Oldman reveló el gesto solidario que Alan Rickman mantenía en secreto durante el rodaje de “Harry Potter”

MUNDO

Emmanuel Macron sostuvo que el acuerdo sobre Groenlandia “reafirma” la soberanía danesa: “Es algo positivo”

Emmanuel Macron sostuvo que el acuerdo sobre Groenlandia “reafirma” la soberanía danesa: “Es algo positivo”

Las cinco ciudades del mundo que ofrecen las mejores condiciones urbanas para caminar, comer sano y descansar

Las rutas de transporte y permisos necesarios para viajar a los ocho lugares más aislados del planeta

Cómo los científicos entrenaron inteligencia artificial para descifrar el comportamiento nocturno de las ballenas

Turquía condenó los ataques hutíes y no descartó apoyar a Arabia Saudita a través del acuerdo de Defensa de La Meca