Leonardo Ponzio analizó su primera derrota como entrenador de River: “Fuimos superiores en situaciones, pero hay cosas que corregir”

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River perdió con Huracán en el Monumental y así se cortó la buena racha con la que había comenzado el ciclo de Leonardo Ponzio como entrenador de la Banda (triunfos consecutivos ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán). Fue la primera vez que el flamante DT millonario tuvo que afrontar una conferencia de prensa en modo derrota y pese a remarcar que su equipo hizo méritos desde lo futbolístico, también reconoció algunos errores propios.

“Por momentos estuvimos bien, hubo situaciones de gol, y por momentos tuvimos un rival que supo defenderse con seis jugadores atrás y se hizo difícil entrar. En situaciones de gol fuimos superiores, pero algunas cuestiones hay que corregir porque, cuando se dan las derrotas, podés corregir cosas puntuales”, fue la primera sentencia de Ponzio. Y enseguida ahondó: “En cuanto a los cambios, sentí a esos jugadores que proponen de inicio y después tuvimos dos de urgencia, la verdad que ahí es donde te cambia un poco el panorama porque tenés una ventana en el entretiempo donde no la ocupás. Con los cambios que hicimos, los chicos están acostumbrados a jugar en la misma posición y siguió el mismo ritmo de fútbol que queríamos, así que siento que son decisiones que hay que tomar al proponer tanto”.

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Los de Núñez perdieron por sendas lesiones a Thiago Almada y Tobías Andrada en el primer tiempo. A la espera de partes médicos, el técnico expresó sobre sus bajas: “Salieron dos jugadores por donde va mucho nuestro juego. Ojalá no tengan nada. Thiago no sentía nada, en un momento pidió el cambio porque lo sintió, pero en la semana estaba bien. Tobías venía con una paralítica fuerte, se lo preparó para llegar de la mejor manera, pero el esfuerzo hace que también empiecen a sentirlo. Fueron citados a la Selección, eso es lo que más lastima a ellos porque se los vi en la cara, para uno era la primera vez (Andrada). Si el tiempo de recuperación tiene que ser hasta volver a jugar, que les favorezca. Si no es nada, mejor. A esperar”.

Sobre Andrada, se explayó: “Cuando yo estaba en la cancha, sabía que teníamos un poco más. Cuando el entrenador te preguntaba para cambiarte, eras medio mentiroso y decías que querías seguir. Yo sabía que Tobías sentía ese dolor. Le pedía que llegara al minuto 45, por eso hice calentar a Mauro (Arambarri) y que me dé un poco más, pero bueno no pudo. El que esté adentro tiene que estar más del 100% y él lo tuvo claro”. Sobre su convocatoria al seleccionado nacional, mencionó: “Es por lo que está mostrando, lo que se ve para adelante porque esto es un proyecto de jugador como para que pueda hacerlo mejor de lo que está haciendo. Ojalá sea su primera vez en estos tres partidos para que pueda mostrarse”.

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River recién volverá a jugar el domingo 4 de octubre ante Sarmiento en Junín por el parate de la fecha FIFA. Sobre las próximas semanas libres, Ponzio opinó: “Tener que masticar 21 días es lo que más duele, pero también es lo que más fortalece poder trabajar. Lo que me caracteriza es lo que ven, ver un River en el que todos ataquen y todos defiendan. Que el protagonismo se lo lleven todos, que sepa que uno juega para el otro y que cada uno tenga su lugar en el equipo dándole el valor que uno tiene. Los rangos están bien puestos de cada jugador. Que después cada uno lo tome para mejorar al equipo y se favorezcan entre sí jugando, eso es parte de lo que venían haciendo y de lo que uno les inculca por cómo me gusta vivirlo”. Y cerró: “El resultado marcará si se ve algo, pero siempre se verá la intención de lo que es el mundo River, lo que quiere River, y después son los jugadores, es la realidad”.

OTRAS FRASES DE LEONARDO PONZIO:

Ponzio se retiró con cosas positivas y negativas de su primera derrota como DT

Las facetas ofensivas y defensivas. “El primer gol (de Huracán) no la tocó en nadie y creo que no fue la intención del que ejecutó. La segunda viene de una intención de querer recuperar la pelota y seguir atacando. Después fue mucha más efectividad del jugador porque pateó bien. Respecto a que no te conviertan goles, cuando hacen goles los hacen todos y cuando nos hacen nos los hacen a todos. En lo defensivo, si ellos tuvieron dos o tres situaciones fueron muchas, se estuvo bien. Cuando te convierten parece que no, pero la intención estuvo. Era viable que pudiéramos haber convertido. El equipo no cambió, fue un golpe de entrada, un gol y dos cambios importantes, pero los chicos que entraron lo hicieron bien”.

El sentido de pertenencia de River. “A mí me tocó estar mucho tiempo y eso hace que se vea el sentido de pertenencia, lo que tiene que lograr es que la gente se sienta representada. Desde adentro transmitimos hacia afuera en todo sentido, en la postura. Porque cuando uno se predispone a jugar como jugamos hoy y otros partidos, cuando de visitante jugás de la misma manera, el hincha se siente identificado. Eso hace que el jugador sienta cada vez más pertenencia hacia el que lo acompaña, el que perdura en el tiempo, que es el hincha. Hay que lograr eso, que se valore desde lo futbolístico. Los grandes equipos se hacen mediante bases bien fuertes y sólidas. Las derrotas a veces son las que más duelen y las que más preguntas llevan a hacerte. Yo estoy en un lugar que conozco de memoria, lo voy a sentir de la misma manera y voy a tratar de demostrar de la misma manera lo que uno quiere y hacia dónde va. Después es trabajo”.

El estilo de River. “Se están viendo cosas del juego que ya tenían. River con un solo cinco bien posicionado y otros al lado se puede defender. Tenés dos centrales bien parados. Hoy el partido era por fuera para entrar por dentro, los laterales son muy importantes. El buen pie, que ven que lo hay. Te viene un gol en esta oportunidad que tenés que salir a tomar otra postura de la tomste contra Tucumán al minuto 83 y siguieron jugando. No hay que dejar de jugar. Hay muchos jugadores de buen pie. Se puede jugar, correr y marcar. Más la tenés en los pies, menos corrés y marcás, es tratar de transmitir eso. Creérsela esa palabra que tanto hemos hablado. Si no te la creés que sos 100% jugador de River y vas a tener la exigencia siempre al que venga, que va a ser diferente a otra casa, es eso. Es saber que cuando entrás y pisás esta casa tan grande, es asimilar todo y asumirlo. Yo siento que tenemos jugadores que pueden llegar a asumir todo lo que viene y lo que podrá llevar de por vida dentro de este club. Es adonde vamos”.

El trabajo en las próximas semanas libres. “Tenemos que hacer semanas naturales como si fuéramos a jugar el fin de semana, hacer amistosos porque nos va a seguir dando competencia y también tenemos algo a favor, que si llega el fin de semana y los exprimís tanto, lo podés evitar (sumar muchos minutos para evitar lesiones). Hacer amistosos te da competencia y otro timing. Y en este punto es una manera de volver que cada vez que perdés volvés un poquito para atrás para hacer otro paso, así que estamos bien”.

El futuro deportivo del equipo. “Es importante estos tres meses que quedan para proyectar el 2027. Lo que le digo a la gente es lo que les digo a los muchachos. Adentro de la cancha vamos a transmitir todo lo que la gente te va a devolver. Está clarísimo, eh. Los primeros minutos estuvimos al máximo, tuvimos situaciones de gol, la gente ve el reflejo de los jugadores hacia ellos. Cuando nosotros no marquemos esa tendencia hacia afuera, la gente va a tener su reproche porque es normal. Yo he vivido de todo. Es el único dueño de esta casa, la gente, nosotros estamos de paso, el jugador está de paso, pero cuando el jugador más le hace sentir que lo vas a bancar y sostener, reproche o no reproche, el jugador le va a dar. Porque hay jugadores con mucha calidad, jugadores que jugaron en equipos grandes. Que a su casa la defiendan como nunca y como lo hacen siempre. Cuando vos defendés tu casa como si fuera propia y cuando en el entorno se generan noticias buenas y malas, que es parte de esto, tratamos de sostener una estabilidad, River va a seguir creciendo desde todos lados y más desde lo deportivo”.