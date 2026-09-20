El Salvador es el tercer país con más trabajadores de origen extranjero en restaurantes de Estados Unidos

El Salvador ocupa el tercer lugar entre los países de origen extranjero de la fuerza laboral de restaurantes en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador ocupa el tercer lugar entre los países de origen extranjero de la fuerza laboral de restaurantes en Estados Unidos, según el informe Restaurant Employee Demographics publicado por la Asociación Nacional de Restaurantes.

El estudio sitúa a México, China y El Salvador como los principales países de nacimiento fuera de Estados Unidos entre las personas empleadas en restaurantes y servicios de comida.

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La presencia salvadoreña se concentra, sobre todo, en las cocinas: representa el 2.4% de los cocineros del sector, la mayor proporción que registra entre las principales categorías ocupacionales.

La industria de restaurantes y servicios de comida empleaba a 15.7 millones de personas en Estados Unidos en 2024, equivalente al 10% de la fuerza laboral del país.

De ese universo, el 23% había nacido en otro país, una proporción superior al 20% del total de trabajadores estadounidenses que nació en el extranjero.

La presencia de El Salvador en restaurantes de Estados Unidos se concentra en las cocinas y representa el 2.4% de los cocineros del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también señala que los nacidos en El Salvador constituyen el 1.2% de los chefs, el 1% de los supervisores y el 0.9% de los empleados de preparación de alimentos y mostrador. En los puestos de gerencia y entre el personal de mesa, su participación es de 0.8%, mientras que entre los bartenders equivale a 0.3%.

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La distribución evidencia que la inserción de la población salvadoreña dentro de este mercado laboral se asocia principalmente con tareas de elaboración de alimentos y trabajo de cocina.

Guatemala acompaña el peso centroamericano en el sector

Por su parte, los trabajadores nacidos en Guatemala representan el 2.2% de los cocineros y el 2% de los chefs. También equivalen al 0.8% del personal de mesa y de los empleados de preparación de alimentos y mostrador. Su participación baja a 0.6% entre los gerentes y supervisores.

En conjunto, salvadoreños y guatemaltecos suman el 4.6% de los cocineros y el 3.2% de los chefs del sector.

Guatemala refuerza el peso centroamericano en restaurantes de Estados Unidos con el 2.2% de los cocineros y el 2% de los chefs del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México lidera entre los países latinoamericanos

México mantiene una presencia mucho mayor que El Salvador y Guatemala en todas las ocupaciones relevadas. Los mexicanos representan el 14.1% de los cocineros, el 8.3% de los chefs, el 5.2% de los gerentes y el 5.1% de los supervisores.

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La composición por origen nacional se vincula con un sector donde la población hispana tiene una participación relevante. El 28% de los empleados de restaurantes y servicios de comida se identifica como hispano, frente a una presencia menor de ese grupo en la fuerza laboral general de Estados Unidos.

La proporción hispana asciende al 38.2% entre los cocineros, al 28.6% entre los trabajadores de preparación de alimentos y mostrador, al 27.3% entre chefs y supervisores, y al 25.6% en el personal de mesa.

El idioma también refleja la composición migratoria y latinoamericana de la actividad. El 30% de los empleados del sector habla en su hogar una lengua distinta del inglés, frente al 25% en el conjunto de la población ocupada de Estados Unidos.

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El español es el idioma que habla en casa el 21% de los trabajadores de restaurantes y servicios de comida. La cifra se eleva al 30.5% entre los cocineros y al 23.2% entre los chefs. Entre los gerentes alcanza el 17.2%, mientras que entre los supervisores llega al 18.5%.