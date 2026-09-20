Nati Jota confesó que fue tóxica en su noviazgo y contó la estadística que la hace desconfiar de los hombres: “9 de cada 10”

La periodista abrió la puerta de su intimidad y contó el detalle de sus vínculos

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Nati Jota relató cómo vivió una relación marcada por los celos y la desconfianza, al recordar que llegó a revisar conversaciones de WhatsApp de su entonces pareja. En un diálogo con Andy Kusnetzoff, la comunicadora reconoció conductas que hoy considera equivocadas y explicó que intenta modificar su forma de enfrentar sus inseguridades.

La conversación se dio en PH Podemos Hablar (Telefe) cuando Nati contó que fue dejada por un novio. Ante la sorpresa de Andy, quien le preguntó si había tenido una sola relación formal, ella respondió que sí y señaló que se trató de una historia que terminó hace varios años. “Era una relación bastante conflictiva”, afirmó al describir aquella etapa.

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Kusnetzoff le consultó entonces si definiría al vínculo como tóxico. Nati no evitó la palabra y se atribuyó una mayor responsabilidad en la dinámica que mantenían: “Sí, yo más”, dijo entre risas. Luego explicó que su forma de vincularse estaba atravesada por el temor a una infidelidad, aun cuando no tuviera pruebas de que hubiera ocurrido.

La invitada sostuvo que, en ese momento, aplicaba un razonamiento que vinculaba con lo que consideraba una tendencia frecuente entre los hombres. “Yo pienso que me van a cag...”, resumió. Según explicó, partía de la idea de que la mayoría de los varones son infieles y que, por lo tanto, era improbable que su pareja representara la excepción.

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Nati Jota contó que vivió una relación marcada por los celos, la desconfianza y el miedo a una infidelidad

“Si yo veo que de los hombres la mayoría, tipo nueve de diez, son infieles, a mí no me va a tocar el uno de diez”, planteó. Para ella, esa conclusión tenía una lógica clara, aunque Andy discutió el punto y le remarcó que una relación requiere confianza entre las partes.

El conductor le señaló que sentir atracción por otras personas no implica necesariamente actuar sobre ese deseo. Nati, sin embargo, expuso sus dudas sobre la monogamia y sobre la posibilidad de que una persona enamorada quiera tener experiencias por fuera de la pareja. “Puede estar muy enamorado, pero aun así tiene un deseo que tiene ganas de satisfacer afuera”, expresó.

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Andy insistió en que una persona puede elegir no avanzar sobre esa atracción. Ella respondió que allí también encontraba una contradicción: “Tener ganas latentes de hacer algo y no poder hacerlo, la verdad, me la baja también”. La reflexión derivó en una conversación sobre los límites, la exclusividad y las expectativas que se construyen dentro de un vínculo afectivo.

Nati Jota admitió que asumió mayor responsabilidad en una dinámica que ella misma calificó como tóxica

Cuando Kusnetzoff le preguntó si alguna vez le habían sido infiel, Nati fue cauta. “No, que yo sepa”, contestó, antes de ironizar con la posibilidad de que alguien le enviara información que desconocía. Después de esa respuesta, profundizó en las actitudes que mantuvo durante su relación y reconoció que llegó a controlar el teléfono de su pareja a través de su computadora.

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Según relató, Jota por las mañanas abría la computadora de su novio si la sesión de WhatsApp había quedado iniciada y revisaba conversaciones. “Yo investigación de mañana, investigación madrugadora”, contó, al explicar que buscaba palabras específicas entre los chats.

“Buscaba palabras claves”, admitió Nati al reconstruir ese comportamiento. Andy reaccionó con sorpresa y le dijo que había sido “retóxica”

“Yo realmente creo que está recontra mal. Nunca más revisaría nada”, sostuvo. A diferencia de su postura anterior, afirmó que no quiere vivir en un estado de vigilancia constante ni exponerse a información que podría alimentar la angustia. “Prefiero no saber, no estar toda persecuta”, explicó.

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Nati Jota habló de su relación con Gastón Edul y sobre los rumores de romance

La diferencia, dijo, no está tanto en que haya abandonado por completo sus temores, sino en la decisión de no convertirlos en controles sobre otra persona. “La estadística es la misma, pero quiero obrar distinto”, señaló. También aclaró que no volvió a tener un novio desde aquella relación, aunque espera que una futura experiencia afectiva sea distinta.

Más adelante, Andy llevó la charla a una situación que Nati vivió durante el Mundial. Ella confirmó que, mientras viajaba por trabajo, conoció a un joven vinculado al ambiente de los hinchas y los bombos. Esa dinámica le resultaba atractiva porque, según contó, él resolvía cuestiones prácticas del grupo, desde indicar dónde estacionar hasta organizar bebidas y accesos.

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“Él movía”, resumió ella. El joven la invitó a salir y ambos fueron a un boliche. Nati estaba acompañada por su productor, a quien describió como amigo, y explicó que en ese contexto comenzó un acercamiento con el chico. Hubo baile y besos, una situación que ella dijo disfrutar por el clima propio de una salida nocturna, con música y poca conversación.

Sin embargo, el encuentro cambió cuando otro joven se acercó para advertirle que un amigo de la persona con la que estaba podría estar filmándola mientras se besaban. Así, esa persona le sugirió que la grabación podía haber sido intencional y que el chico con quien Nati estaba podía saberlo.

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La posibilidad de haber sido grabada durante un beso en un boliche hizo que Nati se retirara del lugar. “Me sentí muy expuesta”, afirmó. Luego le contó lo ocurrido al joven. Según dijo, él respondió que consultaría con su amigo para saber si la acusación era cierta. Esa reacción no la tranquilizó. “Vos tenés que decir que no, cómo te va a grabar mi amigo”, cuestionó Nati al recordar el episodio, que explicó como el motivo por el cual no volvió a verlo.