Las confesiones de Galíndez tras ser figura ante River: de la atajada a Correa a su posible vuelta a la selección de Ecuador con Gallardo

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Hernán Galíndez fue la gran figura de la cancha en el triunfo 2-1 de Huracán ante River Plate en el estadio Monumental. El arquero de 39 años tuvo intervenciones espectaculares para sostener el resultado y habló tras el partido. “Veníamos en levantada después de haberle ganado a Racing de local y sabíamos que veníamos a uno de los estadios más complicados del país”, comenzó en su análisis.

El jugador del Globo agregó que la intención de su equipo en el planteo previo era intentar que River no los lastimara y reconoció que Huracán tuvo poca posesión de pelota, algo que no le gusta al entrenador Diego Martínez. “A mí no me gusta decirlo, pero hay veces que hay que ganar como sea. Hoy íbamos ganando, nos empataron y tuvimos la fortaleza de seguir. Blondel nos regaló el segundo gol, fue el cumpleaños hace un par de días, así que se hizo un buen regalo”, expresó en la entrevista con ESPN.

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“Cuando uno viene a estos tipos de estadios, mi experiencia me dice que si viene a no perder, generalmente pierde dos o tres a cero. Hay que tratar de faltarle el respeto deportivamente al rival, que tiene una jerarquía enorme, con jugadores con mucha importancia a nivel internacional. No es fácil sacarle la pelota y controlar el partido, pero sí intentar. En el primer tiempo, si hubiésemos estado finos, creo que podríamos haber tenido alguna oportunidad más”, continuó Galíndez.

*Una de las grandes atajadas de Galíndez ante River

Sobre la espectacular atajada a Ángel Correa en el tiro libre cerca del final del primer tiempo, Galíndez confesó que pensaba que el jugador de River iba a tirar un centro al segundo palo al ver la seña que hizo Nicolás Otamendi. “Cuando la vi salir pensé que era gol. Traté de hacer fuerza y la pelota me pegó en la palma de la mano. Terminé enredado y habrá quedado linda la atajada, me parece”, remarcó.

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Por último, el arquero que atajó en el último Mundial con la selección de Ecuador y había puesto en duda su continuidad, habló acerca de la llegada de Marcelo Gallardo a la Tri. “Me voy a reservar (lo que habló con el Muñeco), pero la verdad que estoy muy contento de seguir siendo parte de la selección. Lo había dicho en su momento que creí que había terminado, pero hablando con mi esposa y mis hijos dije que si Ecuador me necesitaba iba a estar disponible. Me tocará un viaje largo, pero a disfrutarlo porque estar en la selección es lo más importante que me va a pasar siempre y mientras dure lo voy a disfrutar”, cerró.

Si bien Gallardo aún no dio la nómina de convocados, la información es que Galíndez estará en la lista de la selección ecuatoriana, que tendrá una gira de tres partidos por Asia, donde jugará ante Corea del Sur, Japón y otro partido a definir rival que podría ser Panamá o Nueva Zelanda.

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*La espectacular atajada de Galíndez a Correa en el tiro libre