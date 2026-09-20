Guatemala

Guatemala dice haber frenado las narcoavionetas: vigilancia aérea, pistas clandestinas geoposicionadas y un proceso judicial que marca los tiempos

El Ejército atribuye el cambio a operativos más intensos en zonas fronterizas y al control del espacio aéreo. Pero el paso decisivo depende de resoluciones de jueces. Un plan con supervisión diaria sostiene la presión

El Ejército de Guatemala afirmó que erradicó los aterrizajes de avionetas vinculadas al narcotráfico en el territorio nacional.
El Ejército de Guatemala afirmó que erradicó los aterrizajes de avionetas vinculadas al narcotráfico en el territorio nacional. (Ministerio de Gobernación Guatemala)
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El Ejército de Guatemala confirmó que las fuerzas de seguridad han erradicado el aterrizaje de avionetas vinculadas al narcotráfico en el territorio nacional, un resultado atribuido a la intensificación de las operaciones de vigilancia aérea y a la inhabilitación de pistas clandestinas en las zonas fronterizas.

Según el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, el control del espacio aéreo forma parte de los operativos militares orientados a resguardar la soberanía y frenar el uso del suelo guatemalteco para el traslado de ilícitos.

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El funcionario detalló, durante una conferencia de prensa en conjunto con el Ministerio de Salud, que el seguimiento a estas instalaciones ilegales se fundamenta en la estrategia de seguridad democrática de la institución.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, aseguró que prácticamente se han erradicado los aterrizajes de aeronaves cargadas con droga en el territorio guatemalteco, aunque reconoció que no se han podido eliminar todas las pistas ilegales, porque requiere de procesos judiciales.

La inhabilitación de pistas clandestinas requiere autorización judicial

El titular de la cartera de Defensa señaló que las tropas realizan labores de reconocimiento para ubicar los puntos geoposicionados donde operan estas infraestructuras.

No obstante, Henry Saenz aclaró que la inhabilitación de las pistas no se ejecuta de manera inmediata, debido a que se requiere completar un proceso legal ante las autoridades correspondientes.

“Todas las ubicaciones son denunciadas ante la justicia y hasta que no termine el proceso de judicialización una pista no puede ser desactivada”, precisó el ministro.

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Mientras se obtienen las resoluciones dictadas por los jueces competentes, las fuerzas armadas mantienen supervisiones diarias dentro del denominado Plan de Traces, bajo la coordinación del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general Martínez.

El Ejército de Guatemala afirmó que erradicó los aterrizajes de avionetas vinculadas al narcotráfico en el territorio nacional.
El Plan de Traces mantiene supervisiones diarias sobre pistas clandestinas bajo la coordinación del Estado Mayor de la Defensa Nacional. (Ministerio de Gobernación Guatemala)

Se registró un descenso continuo de narcoavionetas detectadas en tres años

Las estadísticas oficiales muestran una reducción progresiva en la localización de aeronaves empleadas por el crimen organizado transnacional en Guatemala.

Según los registros de las autoridades de defensa y seguridad antinarcótica, en 2022 se contabilizaron 10 aeronaves ilícitas, cifra que descendió a tres avionetas en 2023.

En el período correspondiente a 2024 y 2025, los reportes oficiales indican cero aterrizajes en el territorio nacional, con excepción de un único caso registrado en la línea de adyacencia con Belice.

Esta tendencia a la baja contrasta con las métricas de años anteriores, cuando en 2020 se interceptaron 41 unidades aéreas, la mayoría de ellas detectadas en el departamento de Petén.

El cambio en las dinámicas del tráfico ilícito responde al refuerzo de las capacidades de interdicción y a los controles internacionales sobre el registro de aeronaves.

El Ejército de Guatemala afirmó que erradicó los aterrizajes de avionetas vinculadas al narcotráfico en el territorio nacional.
La inhabilitación de pistas clandestinas en Guatemala requiere autorización judicial antes de que las fuerzas de seguridad puedan desactivarlas. (Ministerio de Gobernación Guatemala)

El combate al narcotráfico incluye operaciones terrestres y marítimas

En las tareas interinstitucionales participan agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP).

En intervenciones recientes, los equipos combinados destruyeron tres pistas clandestinas, que se suman a las 16 inhabilitadas durante la actual administración gubernamental.

Las acciones militares y policiales comprenden también la localización y destrucción de siete laboratorios clandestinos para el procesamiento de drogas. El balance de las operaciones antinarcóticas acumula la incautación de más de 34 mil kilogramos de cocaína, además de la erradicación de más de 14 millones de matas de coca y cerca de nueve millones de arbustos de marihuana.

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