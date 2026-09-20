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Juana Viale descolocó a Juana Repetto con una llamativa consulta sobre la vida de Sebastián Graviotto: "¿Puedo preguntar?"

La influencer habló de los cambios en su dinámica familiar y explicó por qué no acompaña al instructor de esquí durante sus temporadas laborales

La actriz habló de sus hijos en la mesaza y la conductora indagó sobre Sebastián Graviotto y su relación con los menores
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A siete meses del nacimiento de Timoteo, su tercer hijo, Juana Repetto contó cómo reestructuró la dinámica de su familia y revisó los cambios que introdujo en su forma de maternar. En ese marco, la influencer fue sorprendida por Juana Viale con una consulta sobre Sebastián Graviotto, padre del niño, durante su visita a La noche de Mirtha (Eltrece).

La conductora quiso saber a qué se dedica Graviotto y si Repetto contempla viajar con sus hijos cuando él trabaja fuera. La invitada explicó que es instructor de esquí y snowboard, una actividad que lo lleva a pasar las temporadas de nieve en distintos destinos.

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Ante la posibilidad de acompañarlo con los chicos, Repetto fue tajante: “Me muero, no”. Luego aclaró que esas estadías no son vacaciones, ya que el instructor cumple jornadas completas durante los meses que permanece en la montaña. “Trabaja todos los días y todo el día”, sostuvo.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto también recordó que durante un período relegó sus proyectos laborales para concentrarse en la crianza. Según contó, su regreso al teatro respondió a la necesidad de recuperar un espacio propio después de varios años dedicados de lleno a la vida familiar.

La pregunta de Juana Viale que sorprendió a Juana Repetto al hablar de su ex
La pregunta de Juana Viale que sorprendió a Juana Repetto al hablar de su ex

Al hablar sobre la maternidad, Repetto cuestionó la presión por alcanzar un modelo ideal de crianza. “La autoexigencia como madre o padre te termina llevando a un nivel de frustración, porque es imposible ser perfecto y terminás siendo peor padre”, afirmó.

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La influencer señaló que su experiencia fue cambiando con cada hijo. Sobre la llegada del segundo, explicó que afrontó esa etapa con más calma y que empezó a negociar ciertas decisiones: “Todas las decisiones eran 100% mías”, expresó.

Una semana antes de su participación en el programa, Juana Repetto atravesó una situación de tensión junto a Timoteo durante una producción de fotos. La influencer se encontraba en un edificio con el bebé de siete meses cuando se activó la alarma de incendio y debió evacuar el lugar de inmediato.

Repetto había compartido en sus historias de Instagram algunos preparativos para la sesión, entre ellos su manicura y parte del estudio donde iba a realizarse la producción. La actividad quedó interrumpida cuando comenzó a sonar la alarma y las personas que estaban en el edificio fueron desalojadas.

El video presenta el relato de una mujer sobre la evacuación de un edificio debido a un incendio. Las tomas iniciales muestran a la mujer con expresión de preocupación, cubriendo su boca con una mano y luego tocándose la frente. Posteriormente, se la ve sentada en un establecimiento junto a otras personas, incluyendo una mujer con un bebé, y bebidas en la mesa. Un texto superpuesto describe una alarma ruidosa, olor a humo y la participación de múltiples evacuados en el incidente. El contenido se presenta como un testimonio personal de los hechos, con una confirmación final de que los involucrados se encuentran bien.

Se incendió el edificio”, escribió en una de las publicaciones con las que relató el episodio. Según contó, salió por las escaleras junto a su hijo menor, mientras escuchaba la alarma y percibía humo en el lugar.

Evacuamos corriendo con el bebé por la escalera, una alarma que sonaba fuertísimo”, detalló. También explicó que tuvo que abandonar el edificio sin terminar de prepararse para la sesión y que se encontró con otras personas evacuadas. “Olor, humo y yo a medio hacer, así entre las mil personas evacuadas”, agregó.

En un video posterior, Repetto se mostró ya fuera del edificio, acompañada por otras mujeres que también habían dejado el lugar. Con las manos temblorosas, relató lo que acababa de ocurrir y mostró el impacto que le produjo la evacuación junto a Timoteo.

Luego, la influencer y el bebé se refugiaron en una cafetería cercana, donde esperaron junto a otros evacuados. Desde allí buscó llevar tranquilidad a sus seguidores: “Estamos bien”, aseguró en sus historias de Instagram.

La presencia del bebé en medio del operativo de evacuación se convirtió en uno de los aspectos que más tensión generó durante los minutos posteriores al inicio del incendio. Repetto tuvo que reaccionar con rapidez para poner a resguardo a Timoteo, mientras sorteaba la salida junto al resto de las personas que se encontraban en el edificio al momento de activarse la alarma.

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