Un ataque en una cancha de Colón termina con una condena de 40 años de cárcel

En una cancha de María Chiquita, Colón, un hombre disparó contra varias personas el 9 de junio de 2024. Una murió y otras dos resultaron heridas; el atacante fue condenado a 40 años de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los homicidios dejan consecuencias que se extienden mucho más allá del día en que ocurren. Las investigaciones pueden tomar años antes de llegar a juicio, mientras las familias esperan una respuesta judicial. Esta semana, tres procesos por crímenes cometidos en distintas provincias de Panamá registraron avances, aunque no todos han concluido.

En ese contexto, el Ministerio Público informó esta semana una condena de 40 años de prisión en Colón y tres sentencias de 35 años por un crimen cometido en Herrera. En un tercer caso, ocurrido en la capital, un hombre fue declarado culpable, pero aún espera la lectura de su sentencia.

PUBLICIDAD

La pena más alta corresponde a un ataque armado ocurrido el 9 de junio de 2024 en María Chiquita, provincia de Colón. Según la investigación, un hombre disparó contra varias personas que estaban en la cancha deportiva de la comunidad. Una persona murió y otras dos resultaron heridas durante el hecho por el que fue llevado a juicio.

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales ante el Tribunal de Juicio. Tras valorar lo expuesto durante el proceso, el tribunal condenó al acusado a 40 años de prisión por homicidio doloso agravado y dos tentativas de ese delito.

PUBLICIDAD

Una mujer de 62 años fue hallada sin vida dentro de un minisúper en Los Higos de Parita, Herrera. Por el crimen, tres personas recibieron condenas individuales de 35 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia también establece que, una vez cumplida la pena de cárcel, el condenado tendrá prohibido portar armas de fuego durante 20 años. Se trata de una pena accesoria que comenzará después de la principal. El comunicado de la Fiscalía no identifica al sentenciado ni ofrece detalles sobre el motivo del ataque en la cancha.

Otro de los casos ocurrió en Los Higos de Parita, provincia de Herrera, donde una mujer de 62 años fue encontrada sin vida dentro de un minisúper el 1 de septiembre de 2025. De acuerdo con el Ministerio Público, seis personas ingresaron al establecimiento y sustrajeron $2,700, además de dos alcancías y el teléfono celular de la víctima.

PUBLICIDAD

La Fiscalía Regional de Herrera informó que tres de los seis implicados aceptaron su culpabilidad y recibieron condenas individuales de 35 años de prisión. Las sentencias comprenden los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir. Cada pena equivale a 420 meses de cárcel.

El proceso continúa para las otras tres personas imputadas, cuya audiencia está prevista para el 29 de octubre de 2026. Por tanto, las condenas anunciadas alcanzan únicamente a quienes aceptaron su responsabilidad y ya fueron sentenciados. El Ministerio Público no detalló qué participación atribuye a cada uno de los acusados restantes.

PUBLICIDAD

Un hombre fue declarado culpable por un homicidio ocurrido en El Chorrillo en 2020. La Fiscalía solicitó 30 años de prisión y la lectura de sentencia está prevista para el 25 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la ciudad de Panamá, un tercer expediente está relacionado con un homicidio ocurrido en El Chorrillo el 3 de junio de 2020, alrededor de las 8:00 de la noche. La Sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Metropolitana informó que un hombre fue declarado culpable de homicidio doloso agravado tras un juicio oral.

En ese caso, la Fiscalía solicitó una pena de 30 años de prisión, pero todavía no se ha comunicado una condena de esa duración. La lectura de sentencia quedó programada para el 25 de septiembre de 2026, a las 3:00 de la tarde. Será entonces cuando se conozca la pena que imponga el tribunal.

PUBLICIDAD

Estos procesos judiciales se producen en un país que acumuló 402 homicidios hasta agosto de 2026, 17 más que en el mismo periodo del año anterior. Solo en agosto se registraron 50 muertes. La provincia de Panamá concentró 250 homicidios intencionales y Colón sumó 68, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

El informe también muestra un aumento de los homicidios vinculados con pandillas, que pasaron de 30 a 63 frente a los primeros ocho meses de 2025. Otras 24 personas murieron como víctimas de daño colateral. Esas cifras describen el contexto de violencia del país, sin atribuir esas causas a los tres expedientes judiciales.

PUBLICIDAD