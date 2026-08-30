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Lluvia de aplausos y grandes atajadas: así fue el debut de Dibu Martínez tras firmar con el Chelsea en la Premier League

El arquero argentino fue titular en el conjunto de Stanford Bridge en el triunfo por 4-3 ante Brighton

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*La primera gran atajada del Dibu

Dibu Martínez tuvo su debut oficial con la camiseta del Chelsea en la segunda jornada de la Premier League con una actuación que combinó momentos de exigencia real con la comodidad que le otorgó el contundente arranque de sus compañeros en el triunfo por 4-3 ante Brighton. El marplatense, presentado apenas unas horas antes del pitazo inicial en Stamford Bridge, recibió una ovación de los hinchas del conjunto londinense cuando se acercó al arco que defendería.

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El técnico español Xabi Alonso no dudó en colocarlo como titular, por lo que dejó a Robert Sánchez fuera de la convocatoria y a Mike Penders como respaldo en el banco. La decisión fue una señal clara del rol que el entrenador vasco le asignará al campeón del mundo de Qatar 2022 en la estructura defensiva de los Blues.

*Los aplausos de los hinchas del Chelsea al Dibu

El partido arrancó con una velocidad arrolladora a favor del local. Romeo Lavia abrió el marcador a los 3 minutos, Pedro Neto estiró la diferencia a los 13 y João Pedro puso el 3-0 en el marcador a los 31. En ese contexto de superioridad, Martínez apenas debió intervenir en la primera media hora: a los 9 minutos despejó con los puños un centro desde un córner con el área poblada, el primer contacto exigente de su etapa en el club.

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La primera atajada de peso llegó a los 28 minutos. Tras un centro desde la derecha de Diego Gómez, Malick Yalcouyé remató al arco y Martínez capturó la pelota con seguridad. Sin embargo, el Brighton logró descontar a los 34: en un contraataque, el argentino salió rápido y le cerró el ángulo a Charalampos Kostoulas en un mano a mano, pero el rebote quedó en el centro del área y Yalcouyé lo tomó de volea para anotar el 3-1.

Pedro Neto amplió las diferencias antes del descanso y el Chelsea se fue al vestuario con un margen de dos goles. En el complemento, el equipo visitante buscó reducir la brecha y lo logró con un tanto en contra de Pedro, que dejó el marcador 4-2. En ese momento, Martínez quedó descolocado y no pudo hacer nada para evitar el gol.

*Otra espectacular atajada del Dibu

A los 69 minutos llegó la intervención más destacada del guardameta argentino en el partido: ante un remate de media distancia, Martínez respondió con reflejos ante un remate de media distancia de Olivier Boscagli para mantener la ventaja de los Blues. La acción fue la más aplaudida por los hinchas en la segunda mitad.

Cole Palmer convirtió el 4-2 para el Chelsea en los minutos finales, antes de que Pascal Gross anotara el tercer tanto del Brighton ya en tiempo adicionado para fijar el resultado definitivo en 4-3, en un cabezazo que exigió a Martínez, que pese a volar no pudo evitar el tanto.

Martínez, que el miércoles cumplirá 34 años, llegó al Chelsea tras seis temporadas en el Aston Villa, firmó un contrato por tres años y completó apenas una práctica formal antes de recibir la confianza de Alonso. “Estoy encantado de estar en este club de fútbol. Para mí y mi familia, venir al Chelsea fue una decisión fácil y estoy eufórico; tengo muchas ganas de empezar”, fueron las primeras palabras de Dibu como nueva figura del equipo.“Soy todo pasión. Doy todo en cada partido. Quiero tener éxito aquí. Vengo a un club ganador y quiero ganar título. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos, así que creo que es una buena combinación”, agregó el arquero de la selección argentina.

El próximo compromiso de los Blues en la Premier League será ante el Arsenal, el primer club de Dibu en el fútbol inglés, en el duelo que cerrará la tercera fecha el próximo domingo 6 de septiembre desde las 12.30 (hora argentina).

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