Lady Gaga habría recurrido a una gestante subrogada para tener a su primera hija: qué se sabe

Rose Bean Polansky es la primera hija de Lady Gaga y su prometido Michael Polansky. (Foto por Scott A Garfitt/Invision/AP)

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Lady Gaga mantiene en privado los primeros meses de su maternidad, pero nuevos detalles sobre el nacimiento de su hija Rose Bean Polansky apuntan a que la cantante y Michael Polansky habrían recurrido a una gestante subrogada para convertirse en padres. La información fue publicada por TMZ el 17 de septiembre, aunque la pareja todavía no se ha pronunciado públicamente sobre el proceso.

La noticia llega pocos días después de que se conociera que Gaga se había convertido en madre. El nacimiento de la bebé ocurrió el 9 de junio de 2026 a las 11:19 p. m., hora del Pacífico, en Los Ángeles, según el certificado de nacimiento al que TMZ tuvo acceso. El medio también identificó a la recién nacida con su nombre completo: Rose Bean Polansky.

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Durante meses, la pareja consiguió mantener en reserva la llegada de su hija. El primer indicio público apareció cuando la estrella de 40 años fue fotografiada junto a Polansky durante un paseo con una bebé envuelta en una manta en brazos.

La cantante fue fotografiada por primera vez junto a su recién nacido durante un paseo por el norte de California. (Instagram/Page Six)

Las imágenes fueron difundidas por Page Six el 11 de septiembre. En ese momento, sin embargo, todavía se desconocía si Gaga había estado embarazada o si la pareja había recurrido a otra alternativa para tener a su hija.

La posibilidad de que hubieran recurrido a una gestante subrogada ya era objeto de especulación entre algunos usuarios, incluso antes del reporte de TMZ y sin una confirmación pública de la cantante. Las reacciones en redes sociales estuvieron divididas.

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Algunos usuarios cuestionaron el carácter comercial de esta práctica y plantearon que puede existir explotación de mujeres en situaciones económicas vulnerables. En particular, hubo quienes señalaron que el acceso de personas con mayores recursos podría profundizar las diferencias económicas dentro de este tipo de procesos.

En contraste, otros seguidores de la cantante defendieron la posibilidad de que una mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y cuestionaron que se juzgue el camino elegido por una familia para tener hijos.

Gaga había confesado antes de convertirse en madre que tener hijos era uno de sus grandes deseos (REUTERS/Mike Blake)

El debate también puso sobre la mesa los problemas físicos que Gaga ha contado públicamente a lo largo de los años. La artista ha hablado de su lucha contra la fibromialgia, una enfermedad asociada con dolor generalizado y fatiga.

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En el documental de Netflix Gaga: Five Foot Two, la cantante mostró parte de las dificultades que atravesaba a causa del dolor crónico. Page Six también recordó que Gaga ha enfrentado problemas severos en la cadera, incluida una lesión que requirió cirugía. Una fuente citada por el medio describió su ruta hacia la maternidad como “un camino difícil” debido a sus problemas físicos.

TMZ reportó que Gaga y Michael Polansky habrían recurrido a una gestante subrogada para tener a su primera hija (REUTERS/Caitlin Ochs)

La llegada de Rose cumple uno de los deseos que Gaga había expresado tiempo atrás. En 2025, durante una conversación con Stephen Colbert, declaró: “Lo que realmente quiero es ser mamá. Ese es mi próximo papel protagónico, espero”.

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Según una fuente citada por PEOPLE, ambos padres primerizos están disfrutando esta nueva etapa familiar. “Irradian felicidad y sonríen de oreja a oreja”, describió el informante. “Ambos se tomaron un tiempo libre del trabajo este verano para estar con el bebé”.