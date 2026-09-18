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Robert De Niro rompe en llanto durante una entrevista con Amy Poehler: el inesperado comentario que lo emocionó

El actor de 83 años se emocionó después de escuchar un reconocimiento de la comediante por su activismo social y político

Después de que Amy Phoeler elogiara el trabajo social de Robert de Niro, el legendario actor rompió en llanto
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Robert De Niro no suele mostrarse vulnerable frente a las cámaras, pero una inesperada intervención de Amy Poehler consiguió emocionarlo hasta las lágrimas. El actor de 83 años apareció como invitado en Good Hang with Amy Poehler, podcast en el que compartió bromas y recuerdos de su extensa carrera. Sin embargo, el diálogo desembocó en un momento emotivo cuando la comediante decidió agradecerle por la forma en que utiliza su influencia pública.

Poehler (54) sabía que De Niro no disfruta tanto de las entrevistas. Al inicio de la conversación incluso bromeó al respecto y le agradeció por haber aceptado participar. El actor reconoció que había revisado su agenda y descubierto que efectivamente tenía la entrevista programada. “Pensé ‘¡Oh No!’. Pero estoy bien”, replicó con humor.

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La charla avanzó por distintos episodios de su vida: su infancia en Nueva York, su amistad con Martin Scorsese, sus películas más conocidas y su experiencia en Saturday Night Live. También recordó que interpretó al León Cobarde en una producción escolar de cuarto grado de El mago de Oz y que su primer departamento en Nueva York costaba 75 dólares al mes.

Amy Poehler entrevistó a Robert De Niro en su podcast
La comediante destacó el impacto que puede tener una figura de la talla de De Niro al hablar sobre asuntos que considera importantes. (Captura de video)

Cerca del final de la grabación, Poehler abandonó las bromas para hablar sobre la posición pública que De Niro ha adoptado frente a distintos asuntos políticos y sociales. “Personalmente quiero agradecerte por hacer lo que haces y hablar de la manera en que lo haces sobre el lugar en el que estamos en el mundo”, le dijo la comediante.

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La actriz destacó que con frecuencia son personas de grupos marginados, mujeres o jóvenes quienes deben asumir el riesgo de hablar frente al poder. Por ello, consideró significativo que De Niro plantee cierta oposición desde una posición de influencia y a su edad.

Para explicarlo, recurrió a una comparación con una boda en la que alguien pronuncia un discurso terrible y otra persona interviene para recordar que esa no es la manera adecuada de tratar a los demás.

“Hace que todos se sientan muy seguros. Te he visto hacerlo una y otra vez y realmente lo aprecio”, afirmó.

Poehler resaltó que De Niro ha hablado en defensa de personas que no cuentan con el mismo poder para expresar sus posiciones (REUTERS/Eduardo Munoz)
Poehler resaltó que De Niro ha hablado en defensa de personas que no cuentan con el mismo poder para expresar sus posiciones (REUTERS/Eduardo Munoz)

El reconocimiento continuó hasta que Poehler se dio cuenta de que De Niro estaba llorando. La comediante reaccionó con sorpresa y le ofreció pañuelos. “Esto va a ser un verdadero cambio de roles porque no puedo creer que te haya hecho llorar”, dijo. “Significa mucho para mucha gente porque estás defendiendo a muchas personas que no tienen el poder para hacerlo”.

El comentario de Poehler estuvo relacionado con una faceta que De Niro ha expresado públicamente durante los últimos años. El actor es un crítico habitual de la administración de Donald Trump y ambos han intercambiado fuertes declaraciones por temas sociopolíticos.

Durante la entrevista, De Niro reiteró su preocupación por la situación de Estados Unidos y sostuvo que las personas deben mantenerse alertas ante lo que ocurre. Sin embargo, también les motivó a no quedarse paralizados si sienten desesperanza.

De Niro defendió la participación y la unión entre las personas para buscar cambios sociales (REUTERS/Jordan Tovin)
De Niro defendió la participación y la unión entre las personas para buscar cambios sociales (REUTERS/Jordan Tovin)

“Lo entiendo, pero tienes que luchar. Tienes que luchar porque, si no luchas, no vas a conseguir nada”, respondió De Niro. Asimismo, el veterano astro de Hollywood defendió la importancia de unirse con otras personas y tener el valor de expresarse. Para resumir esa idea, citó al congresista estadounidense Jason Crow: “El coraje es contagioso”.

En cuanto a la actuación, el próximo trabajo en pantalla de Robert De Niro es la cuarta entrega de la saga Los Fockers. La película La nueva Focker lo reúne nuevamente con Ben Stiller y llegará a los cines el 24 de noviembre de 2026.

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