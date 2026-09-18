Fuerte accidente en el centro porteño: chocaron dos vehículos, uno volcó y el conductor quedó atrapado

La colisión involucró a una Fiat Fiorino y un Volkswagen Cross Fox, y Bomberos de la Ciudad debieron rescatar al conductor de la utilitaria

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Un choque entre dos vehículos en la intersección de Bartolomé Mitre y avenida Callao, justo en el límite de los barrios porteños Balvanera y San Nicolás, dejó esta jornada a uno de los conductores atrapado entre los hierros de su automóvil volcado, mientras el otro fue trasladado a un hospital con trauma de tórax.

El impacto comprometió a una camioneta utilitaria Fiat Fiorino, que quedó lateralizada luego de la colisión, y a un Volkswagen Cross Fox. Los Bomberos llegaron de inmediato al lugar y procedieron a restringir los movimientos del conductor de la Fiorino, quien se encontraba atrapado, para luego extraerlo del habitáculo con la técnica adecuada. Una vez fuera del vehículo, el hombre fue estabilizado y trasladado al Hospital Fernández, de acuerdo con la información oficial de la Policía de la Ciudad.

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El conductor del Cross Fox, en tanto, pudo salir del rodado por sus propios medios, aunque el equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que asistió en el lugar lo auscultó de inmediato. Los controles revelaron un cuadro de traumatismo cerrado de tórax, por lo que fue derivado al Hospital Ramos Mejía para recibir atención médica, indicó SAME.

Según la información disponible, ambos ocupantes eran los únicos tripulantes de sus respectivos vehículos al momento del accidente.

El conductor del Volkswagen Cross Fox salió por sus propios medios y el SAME lo derivó al Hospital Ramos Mejía por un traumatismo cerrado de tórax

Hace aproximadamente un mes también se había producido en Balvanera un vuelco que puso en alerta a las autoridades de la ciudad. Según lo comunicado por el SAME y la Policía de la Ciudad, un accidente en la esquina de Tte. Gral. Juan Domingo Perón y Larrea hizo que una adolescente fuera trasladada al Hospital Ramos Mejía luego de la colisión y el posterior vuelco de un automóvil. Durante la mañana, el hecho involucró a dos autos y activó la intervención de los servicios de emergencia.

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El informe del SAME relató que el Móvil 378 asistió inmediatamente a una joven de 16 años que presentaba politraumatismos y la derivó en compañía de su madre al Hospital Ramos Mejía. Según detalló la policía, la chica era pasajera en un Toyota Corolla que acabó dado vuelta debido al fuerte impacto. En ese mismo Toyota viajaba también un hombre mayor de edad, quien conducía el vehículo: él recibió atención de los equipos médicos aunque prefirió no ser trasladado a un hospital.

La Policía de la Ciudad identificó al Volkswagen T-Cross como el otro vehículo implicado, manejado también por un hombre adulto. Ambos conductores esperaron en la escena del accidente para ser atendidos por el personal de salud. Además, en el lugar, tres mujeres mayores de edad recibieron atención médica, pero ninguna presentó lesiones graves ni fue necesario su traslado.

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Otro vuelco en Balvanera, en Perón y Larrea, dejó a una adolescente de 16 años con politraumatismos y traslado al Hospital Ramos Mejía

El conductor explicó a TN que “se le cruzó una camioneta, con la que colisionó y que luego escapó”. A ese medio, el hombre que manejaba la T-Cross comentó: “No tengo idea de qué pasó, solo sentí el golpe”.

Bomberos de la Ciudad participaron del operativo para asegurar el área y colaborar en la estabilización del coche volcado. Las labores de remoción y rescate de los vehículos complicaron la circulación vehicular en el cruce de Perón y Larrea. El tránsito en la zona estuvo interrumpido por horas.

SAME y la Policía de la Ciudad informaron que la adolescente continuaba bajo observación médica en el Hospital Ramos Mejía. La investigación de las causas del accidente y la posible responsabilidad de los involucrados quedó en manos de las autoridades locales.

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