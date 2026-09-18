El Banco Nación mejoró las condiciones para refinanciar deudas atrasadas ante la mora récord: quiénes pueden acceder

El Banco Nación ofrece dos opciones de refinanciación a los clientes con deuda nivel 3 en adelante. (Reuters)

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En un contexto de mora en niveles récord, el Banco Nación anunció un ajuste en sus esquemas de refinanciación con el objetivo de acompañar a los clientes que quedaron atrasados en sus obligaciones.

La entidad informó una “mejora sustancial en las condiciones de refinanciación destinadas a clientes con deudas clasificadas en Situación 3 o superior”, es decir, aquellos con un nivel de atraso más comprometido según la calificación del Banco Central. El objetivo, según explicó el banco, es facilitar la regularización de las obligaciones pendientes y ofrecer alternativas acordes a la capacidad de pago de cada cliente.

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Las nuevas condiciones contemplan dos esquemas diferenciados según la moneda de refinanciación. El primero está pensado para deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito, y permite refinanciar en UVA con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,5% y plazos de hasta 120 meses. Se trata de una reducción considerable respecto de las tasas habituales para este tipo de operaciones, sostenida en un esquema de actualización por inflación que busca compensar la baja del costo financiero nominal.

El segundo esquema ofrece refinanciación en pesos, con una TNA del 25% para aquellos clientes que abonen sus cuotas en término, y con plazos de hasta 96 meses. En ambos casos, la extensión de los plazos apunta a lograr una cuota más accesible y una mejor adecuación de los compromisos financieros a la situación económica de cada cliente.

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La tasa de morosidad sobre los préstamos personales alcanzó el 16,4% en junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el Banco Nación remarcaron que estas condiciones “representan una reducción significativa del costo financiero y permiten extender los plazos de cancelación, favoreciendo una cuota más accesible y una mejor adecuación de los compromisos a la situación económica de cada cliente”, según indicó la entidad.

Los objetivos detrás de la medida

A través de esta iniciativa, el banco busca profundizar su política de acompañamiento a quienes atraviesan dificultades financieras. “De esta manera, el banco reafirma su compromiso de brindar soluciones que contribuyan a la inclusión financiera y a la recuperación de la capacidad crediticia de sus clientes”, señaló la entidad en su comunicado.

La medida se da en un contexto de morosidad récord a nivel de las familias, un fenómeno que se viene registrando desde hace meses sin mostrar señales claras de normalización. En concreto, la morosidad sobre los préstamos personales alcanzó el 16,4% en junio, mientras que las dudas con tarjeta de crédito alcanzaron una tasa de morosidad de 12,6 por ciento.

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Dentro de ese cuadro, las categorías de riesgo que utiliza el sistema financiero para clasificar a los deudores resultan clave para entender el alcance de este tipo de programas: la Situación 2 corresponde a atrasos de entre 60 y 90 días, mientras que la Situación 3 agrupa a quienes acumulan entre 90 y 180 días de mora. Se trata, en ambos casos, de clientes que superaron el incumplimiento ocasional y que requieren de un esquema de refinanciación para evitar que la deuda continúe deteriorándose.

Ese mismo diagnóstico llevó a otras entidades del sistema financiero a lanzar programas similares en las últimas semanas, en algunos casos enmarcados en normativas específicas y con alcance geográfico acotado. La búsqueda de reducir el costo financiero y extender los plazos de devolución se convirtió en una de las principales herramientas para intentar descomprimir la situación de los hogares endeudados.

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En ese sentido, la reducción de tasas y la extensión de plazos que impulsó el Banco Nación se suma a otras iniciativas del sistema financiero orientadas al mismo objetivo, aunque con condiciones y alcances propios de cada entidad.

El BNA ya cerró más de 100.000 refinanciaciones en lo que va del año. (Foto: REUTERS)

Reducción de tasas

Como antecedente, el BNA ya había reducido del 35% al 29% la tasa nominal anual para refinanciar saldos de tarjetas de crédito con atrasos de entre uno y 85 días. La medida rige desde este lunes y alcanza operaciones de hasta $30 millones, con plazos de 24 a 60 meses.

Según informó la entidad, una refinanciación de $10 millones a 60 meses pasaría de una cuota estimada de $354.900 a $317.400. La diferencia sería de $37.500 mensuales y de $2,25 millones en términos nominales durante todo el período.

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El anuncio se produjo en un escenario de mora elevada. Durante 2026, el Banco Nación refinanció 109.507 operaciones correspondientes a 95.626 usuarios, por un total de $503,3 mil millones.

La entidad dispone, además, de otras alternativas para clientes con compromisos dentro y fuera del banco. Entre ellas, figuran planes para consolidar deudas propias a tasa fija en pesos o en UVA; opciones para reunir obligaciones del BNA y de otras entidades bajo financiación UVA; y mecanismos de cancelación o reprogramación para deudas personales y comerciales en mora, con plazos de hasta 120 meses.