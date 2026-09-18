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La sanción que recibió Platense tras los incidentes que provocaron sus hinchas ante Fluminense en la Copa Libertadores

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) castigó al Calamar luego de la invasión de cancha y el robo de la bandera a los simpatizantes del club brasileño

Platense jugará sus dos próximos partidos como local sin público por decisión de APreViDe tras la violencia en Vicente López. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Platense jugará sus dos próximos partidos como local sin público por decisión de APreViDe tras la violencia en Vicente López. (REUTERS/Agustin Marcarian)
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La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sancionó a Platense después de los serios incidentes en el estadio Ciudad de Vicente López que produjo su hinchada ante Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde un grupo de simpatizantes locales invadió el campo de juego, robó una bandera de la parcialidad visitante y arrojó objetos.

Como medida inmediata, APreViDe ordenó que el club dispute sus dos próximos partidos como local sin presencia de público. A esa sanción se suma una prohibición por tiempo indeterminado para el ingreso, portación, uso y exhibición de banderas, instrumentos musicales y otros elementos de animación en todos los encuentros en los que participe la institución de Vicente López. Una vez cumplida la sanción de puertas cerradas, tampoco se habilitará la entrega de protocolos de acceso para las tribunas populares cuando Platense actúe de local. Este domingo 20 de septiembre, el Calamar recibirá a Newell’s por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura y lo hará sin su público.

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Los incidentes se desencadenaron en el momento en que el árbitro Cristian Garay marcó el final del encuentro del torneo organizado por Conmebol. Un miembro del cuerpo técnico de Platense intentó agredir al lateral derecho de Fluminense Guga, lo que derivó en un cruce entre futbolistas y miembros de las delegaciones. El delantero Rodrigo Castillo salió en defensa de su compañero, recibió un golpe y terminó con sangre en el rostro.

A partir de ese altercado inicial, la situación escaló. Un grupo de hinchas locales abandonó las tribunas populares —algunos con pasamontañas— e ingresó al campo de juego. Los jugadores de Fluminense y el presidente del club brasileño Mattheus Montenegro fueron retirados hacia el vestuario en medio de la tensión. Luego, parte de esa masa avanzó hacia el sector visitante, donde robó una bandera de los simpatizantes brasileños y arrojó bancos y sillas de plástico hacia la tribuna. Las fuerzas de seguridad, equipadas con escudos y gas pimienta, debieron intervenir para dispersar a los agresores.

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Incidentes e invasión de campo tras el partido de Copa Libertadores entre Platense y Fluminense

El organismo provincial informó que mantiene el análisis de imágenes de las cámaras de seguridad del estadio, junto con material de medios periodísticos y redes sociales, con el objetivo de identificar a los involucrados y aplicar las correspondientes prohibiciones de concurrencia. Además, intimó al club a presentar un plan operativo para reforzar la seguridad privada y tomar medidas concretas que impidan nuevas invasiones al campo de juego.

“Lo sucedido representa todo aquello que no queremos en ningún estadio pero principalmente en los de la provincia de Buenos Aires”, expresó el Ministerio de Seguridad en un comunicado. La cartera advirtió que conductas como las registradas en Vicente López van en sentido contrario al trabajo que la gestión viene realizando junto a los clubes y las fuerzas de seguridad para recuperar la presencia del público visitante en los estadios bonaerenses.

En lo estrictamente deportivo, el conjunto dirigido por Martín Palermo venció a Fluminense 2 a 1 en Vicente López, pero el resultado no alcanzó para revertir la derrota por 2 a 0 sufrida en el partido de ida, jugado en el Maracaná. Con un marcador global de 3 a 2, el club brasileño avanzó a semifinales de la Copa Libertadores. La clasificación de Fluminense quedó, no obstante, eclipsada por los hechos de violencia que se produjeron al término del encuentro.

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