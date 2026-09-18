Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef y mostró su herida: "Prefiero cortarme que quemarme"

Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef Celebrity

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A días del inicio de MasterChef (Telefe), entre sartenes, ollas y hornallas, Juli Poggio fue la primera accidentada del reality. La joven mostró la herida que sufrió durante una preparación y contó en detalle cómo fue la situación. Además, la exGran Hermano también habló de su talento culinario y de las prácticas que realiza antes del inicio del ciclo.

“Me quemé un poquito. Yo sabía que me iba a pasar igual. Yo sabía que el día que tocara la cocina. ¿Querés que te muestre la ampolla?”, comenzó diciendo Poggio durante una charla con Marixa Balli.

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La panelista reaccionó al ver la lesión y la definió como “la primer lesionada”. Poggio exhibió la ampolla y explicó la impresión que le produjo: “Miren esta ampolla enorme. Me bajó un poco la presión de verla. Sí, fue con aceite caliente para freír. De todo se aprende. Tengo que estar un poco más ordenada en la cocina”.

Juli Poggio mostró una ampolla causada por aceite caliente para freír y dijo que la lesión le bajó la presión al verla

Balli le compartió un consejo que atribuyó a cocineros profesionales: “Vos sabés que dicen los grandes chefs que es mejor una cortadita con un cuchillo que una quemadura”. La participante coincidió y admitió que el incidente le generó temor ante las próximas pruebas: “Y sí, obvio, prefiero cortarme que quemarme, no quiero quemarme nunca más. Me dio mucha impresión. Esto me complica para cocinar también”.

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A pesar del accidente, Poggio aseguró que vive con entusiasmo sus primeros días en el certamen. “Igual estoy contenta, estoy feliz, un nuevo desafío para mí. Es muy distinto estar acá que verlo por la tele, vivirlo totalmente... Como que es desesperante, la verdad, no encontrar la vajilla, el tiempo te corre muy rápido, se te pasa volando. Pasa muy rápido, pero nada, estoy feliz. El grupo es muy lindo, la verdad”, sostuvo.

La conductora le preguntó cómo enfrentaba este acercamiento reciente a la cocina y le recordó su intención de “conquistarla”. La modelo respondió con una referencia a su pareja: “Ojalá que sí, ojalá que sí. Mirá, mi novio me dice que es lo, lo último que me falta, cocinar bien”. Luego contó que ya preparó un plato para él: “Sí, le estuve haciendo de todo a mi novio. El otro día vimos la peli de, de Ratatouille. De la ratita, ¿vieron? Y cocinamos ratatouille. Y salió riquísimo. Así que le encantó”.

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Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef Telefe tras sufrir una quemadura durante una preparación en la cocina (Maximiliano Luna)

Consultada sobre si comenzó a disfrutar de las preparaciones, Poggio señaló que el programa le permitió descubrir recetas que consideraba complejas. “No, ¿sabés lo que me doy cuenta? Que hay cosas que son, eh, como muy fáciles, que uno ve como muy difícil, por ejemplo, la mayonesa. Uno comprando años y años mayonesa en el súper y lo hace en dos segundos con aceite y huevo, por ejemplo. Hay cosas que digo: ‘Wow, ¿era tan simple como esto?’. O sea, me sorprendió para bien algunas cosas”.

Balli observó que ese aprendizaje podía llevarla a valorar de otra manera lo que come. Poggio coincidió y reveló que extendió esa experiencia fuera de la competencia: “También, obvio. Estoy yendo también mucho a lugares, a probar cosas nuevas. Picante no me, no me gustaba mucho y ahora pruebo más”.

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El divertido sketch con el que Telefe anunció el regreso de MasterChef Celebrity

Tras semanas de versiones sobre el elenco y la fecha de regreso, MasterChef Celebrity confirmó que su nueva temporada llegará a la pantalla de Telefe el lunes 28 de septiembre, a las 22.15. El anuncio se difundió antes de la final de Gran Hermano: Generación Dorada, con un sketch que reunió a la conductora Wanda Nara, al jurado y a los 24 participantes del certamen.

El video, llamado MasterChef: El despegue, trasladó a sus figuras a la cabina de un avión. Nara apareció caracterizada como azafata y dio la bienvenida a la competencia: “Bienvenidos, Telefe anuncia el despegue del vuelo MasterChef 2026”. En la pieza también participaron los integrantes del jurado, que asumieron el papel de pasajeros, mientras los concursantes fueron presentados de forma escalonada.

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La promoción cerró con una señal para los nuevos participantes: “Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando”. De ese modo, el canal confirmó el horario y la fecha de estreno del ciclo, que pondrá en marcha la competencia culinaria con sus 24 figuras.