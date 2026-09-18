Costarricense Julián Valverde permanece detenido en Florida y bajo custodia de ICE: esto es lo que se sabe

Julián Valverde, conocido en redes como Julián Valjota, permanece detenido en Florida y su caso incluye una retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

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El creador de contenido costarricense José Julián Valverde Meneses, conocido en redes sociales como Julián Valjota, permanece detenido en Florida, Estados Unidos, en un caso que comenzó por una aparente infracción de tránsito y posteriormente derivó en un procedimiento migratorio bajo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La detención trascendió públicamente el jueves 17 de septiembre, luego de que amigos cercanos del costarricense informaran en redes sociales que llevaba varias horas bajo custodia.

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Posteriormente, un registro de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk confirmó su ingreso al sistema de detenidos el 17 de septiembre y lo ubicó en una cárcel de Bartow, Florida.

Valverde, de 26 años, habría sido detenido inicialmente por conducir con una licencia vencida desde hacía más de seis meses, según información divulgada por medios de Florida. El registro conocido también muestra una retención solicitada por ICE, lo que abrió un proceso migratorio adicional.

De una infracción de tránsito a un proceso migratorio

La secuencia conocida hasta ahora indica que Valverde fue detenido el 16 de septiembre mientras conducía un vehículo en Florida. En ese momento viajaba acompañado por su hermana, quien posteriormente quedó en libertad y se encuentra bien, según personas cercanas al creador.

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Sus amigos Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, y Antuan Fallas fueron los primeros en hacer pública la situación.

Fallas explicó posteriormente que la detención relacionada con la licencia habría provocado que las autoridades revisaran la condición migratoria del costarricense.

“Fue a raíz de que a él lo detuvieron por un problema con la licencia, que obviamente desencadenó todo ese tema, porque ya vieron el estatus migratorio y que él estaba en un proceso”, señaló Fallas.

El registro del condado de Polk lo mostraba este viernes bajo custodia y sin elegibilidad inmediata para fianza, mientras el caso también incluye una retención migratoria de ICE.

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Una retención de ICE puede solicitar que una autoridad local mantenga a una persona disponible para las autoridades migratorias una vez que se resuelva el asunto que originó su detención local. Sin embargo, la existencia de esa retención por sí sola no permite determinar cuál será el desenlace migratorio del caso.

El costarricense habría sido detenido inicialmente por conducir con una licencia vencida desde hacía más de seis meses, según información divulgada por medios de Florida. Crédito: Redes sociales Julián Valjota

Tendría una audiencia clave

La situación podría tener una definición importante este viernes 18 de septiembre.

Antuan Fallas indicó que Valverde tendría una audiencia en la que un juez podría determinar si existe posibilidad de establecer una fianza y cuáles serán los siguientes pasos del procedimiento.

“Él ahorita va a tener una audiencia y el juez es el que decide si se puede optar por pagar una fianza o no se puede optar por pagar fianza, y se sigue para la deportación o también una deportación voluntaria”, explicó Fallas. La afirmación corresponde al relato del amigo del creador y, hasta el momento de esta publicación, no se había divulgado públicamente una resolución judicial que confirmara el resultado de esa audiencia.

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Fallas agregó que pudo comunicarse con Valverde y aseguró que se encuentra bien, aunque describió el impacto emocional de la detención como fuerte.

“Claramente, el golpe psicológico y demás es fuerte para cualquiera, pero él está bien”, manifestó.

Cancillería de Costa Rica interviene

El caso también llegó a conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.

La Cancillería confirmó que su Departamento Consular y el Consulado General de Costa Rica en Miami solicitaron información a las autoridades migratorias estadounidenses con el objetivo de conocer las circunstancias de la detención y la condición actual del ciudadano costarricense.

Costa Rica figura entre los países cuyos nacionales están sujetos a notificación consular obligatoria cuando son detenidos en Estados Unidos, por lo que las autoridades estadounidenses deben comunicar la situación a la representación diplomática correspondiente.

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La Cancillería de Costa Rica y el Consulado General en Miami realizan gestiones para conocer mayores detalles sobre el proceso que enfrenta el creador de contenido. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

¿Quién es Julián Valverde?

Valverde es oriundo de Desamparados, Costa Rica, y desde hace varios años ha desarrollado gran parte de su carrera digital en Estados Unidos.

El “tico” viajó por primera vez a ese país a los 19 años y antes de consolidarse como creador de contenido trabajó en actividades como jardinería, construcción e instalación de paneles solares.

Posteriormente comenzó a publicar videos sobre su experiencia viviendo y trabajando en Estados Unidos, hasta convertir la creación de contenido en su actividad profesional.

Actualmente cuenta con alrededor de 132,000 suscriptores en YouTube y ha colaborado con distintas marcas y otros creadores costarricenses.

Su caso ha generado amplia atención en Costa Rica debido a su presencia en redes sociales y a las interrogantes que todavía permanecen abiertas sobre su situación migratoria.

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