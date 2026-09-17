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La tajante frase de David Beckham cuando le preguntaron si Lionel Messi debe ganar el Balón de Oro

Luego de la consagración en la Campeones Cup frente a Cruz Azul, el copropietario de Las Garzas destacó el rendimiento del rosarino en el Mundial 2026 con la selección argentina

El propietario del Inter Miami elogió al argentino y señaló que tiene que quedarse con el galardón
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Inter Miami se quedó con el título de la Campeones Cup al vencer por 2-0 a Cruz Azul de México con una brillante actuación de Lionel Messi, flamante nominado al Balón de Oro 2026. David Beckham, copropietario del club estadounidense, se deshizo en elogios con la Pulga tras el gol que convirtió en la definición y aseguró que tiene que ganar el galardón individual. El británico destacó que el argentino mantuvo un nivel excepcional incluso a los 39 años durante la Copa del Mundo, por encima de figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham.

En medio de las celebraciones de Las Garzas en el Nu Stadium, Beckham brindó una entrevista con Apple TV en la que explicó que todavía le resulta difícil asimilar que Messi juegue en su club de Estados Unidos. “Todavía no me puedo creer que lo tengamos aquí en Miami jugando en nuestro equipo. Voy a los entrenamientos todos los días a verlo. Acudo a verlo siempre que puedo porque todos queremos ver a Leo jugar para siempre”, explicó.

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El exintegrante de la selección de Inglaterra sostuvo que el rendimiento del argentino en Mundial reafirmó sus méritos para volver a ganar un Balón de Oro: “Cuando le ves hacer cosas como estas de esta noche, cuando le ves haber tenido el Mundial que ha tenido, no es casualidad que vuelva a ser candidato al Balón de Oro. No es casualidad, porque él es… probablemente fue el mejor jugador del torneo. El año pasado tuvo una temporada increíble. Llegó al Mundial y, con 39 años, marcó en cada partido de la forma en que lo hizo. Eso es algo especial”.

Beckham aprovechó sus elogios para argumentar los motivos por los que tiene que imponerse en las votaciones del Balón de Oro, que se conocerán el próximo 26 de octubre. “No hay nadie a los 39 años que esté haciendo eso, y a ese nivel. Así que se merece ser candidato al Balón de Oro. En mi opinión, debería ganarlo. Hay grandes jugadores como Harry Kane, Kylian (Mbappé), Jude Bellingham y otros. Cuando se trata de Leo, soy su mayor seguidor”, completó.

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Beckham habló del futuro de Lionel Messi
David Beckham aseguró que Lionel Messi tiene que ser el ganador del próximo Balón de Oro (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Messi fue una de las figuras de la selección argentina en el último Mundial y convirtió ocho goles durante el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni hasta la final frente a España. Su actuación le permitió regresar a la nómina de candidatos después de dos años fuera de ella. El capitán argentino integra la lista de 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026 junto con Lautaro Martínez. Emiliano Dibu Martínez, por su parte, competirá por el Trofeo Lev Yashin, destinado al mejor arquero.

La candidatura será la número 17 de Messi en el premio organizado anualmente por la revista francesa France Football. El delantero es el máximo ganador de la distinción, con ocho trofeos y 14 presencias en el podio. Su primera nominación llegó en 2006, cuando tenía 19 años y jugaba para el Barcelona. En aquella edición terminó en el puesto 20, mientras que en 2018 ocupó la quinta posición.

El ciclo de premios comenzó en 2009, tras el triplete de títulos conseguido con el conjunto catalán. Luego ganó las ediciones de 2010, 2011 y 2012, una serie que lo convirtió en el primer futbolista en conquistar cuatro galardones consecutivos. El argentino volvió a imponerse en 2015, después de obtener otra Liga de Campeones de la UEFA con el Barcelona. Su sexto reconocimiento llegó en 2019.

Las dos consagraciones posteriores estuvieron ligadas a etapas diferentes de su carrera. En 2021 obtuvo el premio como jugador del París Saint-Germain luego de ganar la Copa América con Argentina, y en 2023 recibió su octavo Balón de Oro tras la conquista de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022, cuando ya formaba parte del Inter Miami.

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