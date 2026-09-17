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Se confirmó que Lady Gaga y Michael Polansky tuvieron una hija, este es el nombre de la pequeña

La pareja mantuvo en privado varios detalles sobre su nueva vida familiar. Ahora se conoció el nombre de la bebé y la fecha exacta de su nacimiento

La hija de Lady Gaga nació a las 11:19 p. m., según los documentos citados por TMZ (REUTERS/Mina Kim)
La hija de Lady Gaga nació a las 11:19 p. m., según los documentos citados por TMZ (REUTERS/Mina Kim)
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Días después de que se conociera que Lady Gaga y Michael Polansky se convirtieron en padres, finalmente ha salido a la luz el nombre de la menor. De acuerdo con un certificado de nacimiento obtenido por TMZ, la bebé se llama Rose Bean Polansky.

El mismo documento precisa que la hija de Gaga y Polansky nació el 9 de junio de 2026 a las 11:19 p. m. en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, un hospital al que otras celebridades han acudido para dar a luz.

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Esta información se reveló casi una semana después de que PEOPLE confirmara que la cantante y el inversionista tecnológico habían ampliado la familia.

Las primeras imágenes de la familia de tres

El 11 de septiembre, Page Six publicó fotografías de Lady Gaga y su pareja durante un paseo en el norte de California junto a la bebé.

Lady Gaga y Michael Polansky dieron la bienvenida a su primer bebé
La cantante fue fotografiada por primera vez junto a su recién nacido durante un paseo por el norte de California. (Instagram/Page Six)

En las imágenes, la cantante, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, aparece con la recién nacida contra su pecho mientras camina junto a Polansky y un amigo.

TMZ también reportó que la pareja ha pasado tiempo en California junto a la menor y lejos de la atención mediática. La decisión coincide con el bajo perfil que Gaga ha mantenido desde que terminó su gira Mayhem Ball en abril.

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El significado que Gaga y Polansky atribuyen al nombre de su hija no ha sido explicado públicamente. Sin embargo, PEOPLE planteó algunas posibles conexiones con la carrera de la cantante.

El nombre Rose podría estar relacionado con el vínculo de Gaga con la canción “La Vie En Rose” (IMDb)
El nombre Rose podría estar relacionado con el vínculo de Gaga con la canción “La Vie En Rose” (IMDb)

La primera hipótesis está relacionada con Rose. Gaga tiene una gran rosa tatuada a lo largo de la espalda, un diseño que se hizo para conmemorar su interpretación de “La Vie En Rose” en A Star Is Born.

El segundo nombre, Bean, también podría tener una referencia musical. TMZ planteó que podría estar inspirado en Carl Bean, cantante y activista cuya trayectoria estuvo relacionada con el mensaje que Gaga llevó a “Born This Way”.

Una nueva rutina para Gaga y Polansky

La llegada de Rose también supuso cambios en la rutina de sus padres. Según una fuente citada por PEOPLE, Gaga y Polansky se tomaron tiempo libre del trabajo durante el verano para estar con su hija.

Una fuente citada por PEOPLE aseguró que ambos irradian felicidad cuando hablan de su experiencia como padres (REUTERS/Caitlin Ochs)
Una fuente citada por PEOPLE aseguró que ambos irradian felicidad cuando hablan de su experiencia como padres (REUTERS/Caitlin Ochs)

El informante aseguró que ambos “irradian felicidad cuando hablan de ser padres” y describió a Polansky como alguien que “parece más ligero, más feliz”.

Para Gaga, esta nueva etapa cumple un deseo que había expresado públicamente durante años. En noviembre de 2025, la cantante declaró a Rolling Stone: “Ser madre es lo que más quiero”. También había hablado sobre sus planes familiares en octubre de ese año, cuando describió la maternidad como su “próximo papel protagonista”.

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