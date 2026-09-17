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Diego Forlán reveló los motivos de la ausencia de Luis Suárez en la convocatoria de Uruguay para la fecha FIFA

Pese a su retiro de la Celeste a mediados de 2024, el Pistolero sonó con fuerza para volver al combinado nacional tras la asunción de Cachavacha como técnico

Diego Forlán debutará como director técnico de Uruguay (Foto AP/Matilde Campodonico)
Diego Forlán debutará como director técnico de Uruguay (Foto AP/Matilde Campodonico)
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Diego Forlán debutará como director técnico interino de Uruguay en la fecha FIFA de septiembre-octubre. Una de las ausencias de peso en su primera lista de convocados es la de Luis Suárez, de quien se especuló con su presencia hasta último momento. Cachavacha afirmó que el futbolista no integrará la convocatoria para los próximos amistosos porque buscará concentrarse en Inter Miami, aunque remarcó que el delantero continúa en condiciones de ser citado.

Con Luis hablo siempre. No cambió porque sea el entrenador de la selección. Tenemos una grandísima amistad. En ese sentido, hablamos directamente, no hay ningún problema”, explicó antes de que el cuerpo técnico partiera desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia la ciudad japonesa, donde se hospedará la Celeste en la fecha FIFA.

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Forlán explicó que mantiene un contacto habitual con el atacante y que el cambio de rol no modificó el vínculo entre ambos. Forlán sostuvo que Suárez podía integrar la lista por su actualidad futbolística, pero que la ausencia surgió de una decisión consensuada. “Él es un jugador convocable y está teniendo un buen rendimiento. Hemos hablado y él entendió perfectamente. Fue más una decisión de él, de la situación que está viviendo hoy en día. Obviamente que de cara a lo que viene para lo que es una competencia oficial, como puede ser la Copa América en 2028, está bastante lejano y le pareció que quería enfocarse más en lo que es el club”, afirmó el flamante entrenador.

Uruguay disputará tres partidos en Asia entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre: enfrentará a Japón en Sendai, visitará a Corea del Sur en Seúl y cerrará la gira ante India en Calcuta.

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La despedida de Luis Suárez
Luis Suárez se retiró de la selección de Uruguay en 2024, aunque se especuló con la chance de regresar por pedido de Diego Forlán (Créditos: AFP)

Suárez es el máximo anotador de la selección uruguaya, con 69 goles y 39 asistencias en 143 partidos. Su última presentación fue el 6 de septiembre de 2024, cuando Uruguay empató sin goles ante Paraguay en el estadio Centenario de Montevideo por las eliminatorias mundialistas. El delantero se había despedido de la selección tras ese encuentro y luego cuestionó al entonces entrenador, Marcelo Bielsa, a quien responsabilizó por haber tensado el ambiente dentro del plantel.

La posibilidad de una nueva convocatoria había quedado abierta desde el 10 de agosto, cuando Forlán fue presentado como seleccionador sub-20 y técnico interino de la selección absoluta. En aquel momento, el exjugador de Atlético de Madrid y Villarreal destacó la vigencia de quien también pasó por Barcelona: “Tengo un cariño enorme por Luis. Tenemos mucha confianza. Sí, él está seleccionable, es uruguayo. Tener un jugador como Luis, con experiencia, tiene gol y lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no?”.

El 1 de abril, poco antes de la Copa del Mundo, Suárez había manifestado que “jamás le diría que no a la selección” si era requerido. La decisión actual, sin embargo, apunta a priorizar su actividad en el club estadounidense. Finalmente, la vuelta del Pistolero a la selección Charrúa no se consumó.

La lista de convocados de Uruguay para la fecha FIFA de septiembre-octubre (@Uruguay)
La lista de convocados de Uruguay para la fecha FIFA de septiembre-octubre (@Uruguay)

Forlán calificó a Japón y Corea del Sur como adversarios “de primerísimo nivel” y destacó que el cuerpo técnico va con “grandes expectativas”. Sobre India, el tercer rival de la gira, dijo que es una selección “un poco más desconocida”, aunque aseguró que cuenta con futbolistas “de un grandísimo nivel”.

La lista se basó en el rendimiento de los jugadores. El fútbol uruguayo tiene jugadores de muy buen nivel por todas partes. Trataremos de elegir a los jugadores que creemos que tienen la oportunidad de rendir para la selección de la mejor manera. Todos tienen una gran predisposición de querer estar”, argumentó el ex delantero.

El mediocampista del Real Madrid Federico Valverde encabeza los 26 convocados por Forlán para los amistosos. Entre los delanteros centro figuran Martín Satriano, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez, mientras que el atacante del Getafe aparece como una de las principales novedades.

La nómina incluye a los defensores José María Giménez, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera; a los mediocampistas Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta; y a Viñas y Núñez en la ofensiva. También fueron citados por primera vez el volante del Betis Facundo Bernal y los zagueros Juan Rodríguez, de Cagliari, y Santiago Mouriño, de Villarreal.

Estoy muy contento porque tenemos un plantel con variedad. Tenemos un equipo de una gran jerarquía, jugadores con un nivel técnico muy bueno y eso te da la posibilidad de controlar, tener más el balón y ser directos. Después, ofensivamente, tener la contundencia a la que todos estamos acostumbrados y que, en el ideal de cualquier persona a la que le gusta el fútbol, queremos tener gol. Pero tenemos jugadores con características muy técnicas y físicas”, sostuvo el entrenador de Uruguay.

Forlán celebró que Uruguay dispone de jugadores “de muy buen nivel” y consideró que pueden adaptarse a sistemas diferentes, aunque lamentó que el equipo tendrá poco tiempo de trabajo durante sus primeros días en Asia.

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