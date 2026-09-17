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Evelyn Lima Dantas, influencer brasileña, fue asesinada a tiros tras ser sacada por la fuerza de su casa

La joven, que contaba con más de 24 mil seguidores en redes sociales, había obtenido libertad provisional días antes en el marco de una investigación por homicidio

Evelyn Lima Dantas fue asesinada afuera de su casa. (Instagram)
Evelyn Lima Dantas fue asesinada afuera de su casa. (Instagram)
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La influencer brasileña Evelyn Lima Dantas, de 21 años, fue asesinada durante la madrugada en el municipio de Mãe do Rio, en el estado de Pará, al noreste de Brasil.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales, la joven fue atacada por al menos dos personas que irrumpieron en la vivienda donde se encontraba junto a su padre.

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Según el reporte policial, los agresores llegaron al inmueble en un automóvil y entraron por la fuerza.

Una vez dentro, obligaron al padre de la víctima a permanecer en el suelo mientras sacaban a Evelyn al exterior de la vivienda. Posteriormente, la joven recibió múltiples disparos sobre la vía pública.

Evelyn Lima Dantas fue sacada por la fuerza para ser asesinada en la vía pública. (Instagram)
Evelyn Lima Dantas fue sacada por la fuerza para ser asesinada en la vía pública. (Instagram)

El padre de la víctima declaró a las autoridades que, tras el ataque, los responsables realizaron una pintada con las letras “TCP” en la fachada del domicilio antes de abandonar el lugar.

La Policía informó que esas siglas corresponden al grupo criminal conocido como Tercer Comando Puro (Terceiro Comando Puro), una organización originaria de Río de Janeiro. Sin embargo, hasta el momento no ha confirmado que dicha agrupación sea responsable del homicidio.

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Los servicios de emergencia y agentes de seguridad acudieron al sitio alrededor de las 3:30 de la madrugada, luego de que vecinos reportaran haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar, los oficiales encontraron el cuerpo de la joven sobre la banqueta, cubierto con una sábana.

Las autoridades también informaron que el padre de Evelyn se encontraba limpiando el área donde ocurrió el ataque cuando fue instruido para detenerse con el fin de preservar la escena del crimen y permitir el trabajo de los peritos.

El padre de Evelyn Lima Dantas estaba limpiando el lugar cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen. (Instagram)
El padre de Evelyn Lima Dantas estaba limpiando el lugar cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen. (Instagram)

El asesinato ocurrió pocos días después de que Evelyn Lima Dantas obtuviera libertad provisional en el marco de una investigación relacionada con el homicidio del sargento retirado Antonio Anildo Alves da Silva, de 56 años.

La medida judicial había sido otorgada el 9 de septiembre, mientras continuaban las indagatorias sobre el caso. Antonio Anildo Alves da Silva fue asesinado el 29 de julio, cuando hombres armados dispararon contra él desde un vehículo frente a un supermercado.

De acuerdo con la investigación, las autoridades sospechaban que Evelyn habría participado en la planeación del ataque, motivo por el que permanecía bajo prisión preventiva antes de recibir la libertad provisional.

La Policía también señaló que la joven había sido detenida anteriormente bajo sospecha de participar en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y presuntamente mantener vínculos con una organización criminal.

Evelyn Lima Dantas había sido vinculada con tráfico de drogas en el pasado. (Instagram)
Evelyn Lima Dantas había sido vinculada con tráfico de drogas en el pasado. (Instagram)

No obstante, las investigaciones sobre esos hechos continuaban al momento de su fallecimiento.

Además de su situación judicial, Evelyn Lima Dantas mantenía actividad en redes sociales, donde contaba con más de 24 mil seguidores. En sus perfiles compartía fotografías y videos de viajes, publicaciones sobre su vida cotidiana y contenido relacionado con moda y estilo de vida. Tras conocerse su muerte, su cuenta fue desactivada.

Hasta la noche del miércoles, las autoridades informaron que no se habían realizado detenciones por este homicidio.

Como parte de las investigaciones, los agentes analizaban imágenes captadas por cámaras de videovigilancia con el objetivo de identificar el vehículo utilizado por los atacantes y reconstruir su ruta de escape.

Las autoridades investigan las vías de escape de los asesinos de Evelyn Lima Dantas. (Instagram)
Las autoridades investigan las vías de escape de los asesinos de Evelyn Lima Dantas. (Instagram)

La Policía Civil indicó que fueron solicitados los peritajes correspondientes y que se llevan a cabo entrevistas con testigos para recabar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, señaló que continúan las labores para identificar y localizar a los responsables, además de establecer el móvil del crimen. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación mientras avanzan las diligencias periciales y la recopilación de pruebas.

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