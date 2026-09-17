Argentina obtuvo su segundo triunfo en las Olimpiadas de ajedrez: el rol de Faustino Oro en la victoria sobre Corea del Sur

El equipo nacional se impuso en la segunda jornada del certamen que se disputa en Samarcanda, Uzbekistán

Guardar

Federico Pérez Ponsa se convirtió en la figura que le dio a Argentina el triunfo sobre Corea del Sur en la segunda ronda de la 46° Olimpiada de Ajedrez, que se disputa en Samarcanda, Uzbekistán. El Gran Maestro Internacional, oriundo de Zárate y con un ELO de 2541, ganó con piezas negras ante el Maestro Internacional surcoreano Sehyun Kwon (2274) y aportó el único punto de la serie, que terminó 2,5 a 1,5 a favor del equipo nacional.

Pérez Ponsa no había participado en el debut ante Kenia, en el que quedó como suplente, y este jueves ocupó el lugar de Sandro Mareco (2551), quien tuvo jornada de descanso. Su victoria resultó decisiva en un cruce que se definió por márgenes ajustados, con los otros tres tableros cerrados en tablas.

PUBLICIDAD

En la primera ronda, disputada el miércoles, Argentina había arrancado su participación con un triunfo por 4 a 0 sobre Kenia. En esa oportunidad, Diego Flores superó a Simiyu Jadon, Sandro Mareco venció a Robert Mcligeyo Oluka y Fernando Peralta se impuso ante Ben Magana. Faustino Oro, en su estreno como primer tablero de la selección, había derrotado a Kyle Kuka.

La partida frente a Corea del Sur

La decisión de ubicar a Oro, de 12 años y con el menor ELO del plantel (2537), al frente de la alineación había sido confirmada antes del inicio del torneo. Argentina había llegado a Samarcanda como el equipo 24° preclasificado, mientras que Kenia figuraba en el puesto 126 del listado inicial.

PUBLICIDAD

En la segunda ronda, el equipo argentino, capitaneado por Tomás Sosa, saltó a la cancha con un ELO promedio de 2555. Oro, que un día antes había vencido con blancas a Kuka, jugó esta vez con piezas negras y empató ante el Maestro Internacional Jun Hyeok Lee (2401). En el resto de la serie ante Corea del Sur, Diego Flores, ocho veces campeón nacional, igualó con piezas blancas frente a Hongjin Ahn (2328), mientras que Fernando Peralta selló otras tablas con negras ante Isaak Huh (2324).

Con el resultado ante Corea del Sur, la delegación argentina acumula cuatro unidades en la tabla de posiciones y se ubica en el séptimo puesto de la clasificación general de la 46° Olimpiada. El rival del tercer compromiso, que se disputará este viernes, se conocerá tras el sorteo nocturno por sistema suizo, el formato que define los cruces según el desempeño de cada equipo en las rondas previas y evita que dos selecciones se enfrenten más de una vez durante el torneo.

PUBLICIDAD

Faustino Oro en su partida frente al Maestro Internacional Jun Hyeok Lee (2401)

Mientras Faustino Oro hace su estreno en este tipo de competencias, Flores, último campeón argentino, participa en su décima olimpíada. La de Mareco, en cambio, es la quinta y la de Peralta la undécima edición, e iguala el registro de Miguel Najdorf, Oscar Panno, Pablo Ricardi y Claudia Amura. Pérez Ponsa, quien le dio la victoria al elenco nacional en la segunda jornada, compite por quinta vez.

El equipo femenino argentino, que en el debut se había impuesto 4 a 0 a Namibia, ganó este jueves frente a Macedonia del Norte. Ana Laura Scarsi derrotó a Ivana Manova y Ernestina Adams hizo lo propio ante Sanja Trajkovska, mientras que Anapaola Borda Rodas entabló con Monika Zhezhovska. La Gran Maestra Candela Francisco, que había descansado en el debut frente a Namibia, debutó este jueves ante Monika Stojkovska.

PUBLICIDAD

El equipo femenino argentino, que en el debut se había impuesto 4 a 0 a Namibia, ganó este jueves frente a Macedonia del Norte

La 46ª Olimpiada de Ajedrez reúne a 208 equipos en la sección abierta y a 191 en el torneo femenino, ambos organizados por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) en el Silk Road International Exhibition Centre de Samarcanda. La competencia utiliza el sistema suizo, una modalidad en la que ningún equipo queda eliminado: todos disputan las 11 rondas previstas, pero los adversarios cambian de acuerdo con los resultados acumulados en cada jornada.

Cada enfrentamiento entre selecciones consta de cuatro partidas individuales, una en cada tablero, que se juegan de manera simultánea. Cada triunfo individual otorga un punto y las tablas, medio punto; luego se suman esos resultados para definir el duelo por equipos y así conocer al próximo adversario cuando finaliza la jornada. Las selecciones cuentan con cinco jugadores, aunque solo cuatro pueden competir por ronda, por lo que el capitán presenta la alineación antes de cada jornada y decide quién queda como reserva.

PUBLICIDAD

Las partidas se disputan con ritmo clásico: cada ajedrecista dispone de 90 minutos para los primeros 40 movimientos, luego recibe 30 minutos adicionales para finalizar la partida y cuenta con un incremento de 30 segundos por jugada desde el primer movimiento. Las rondas uno a seis se juegan entre el 16 y el 21 de septiembre, con una jornada de descanso el 22; la competencia se reanuda el 23 y concluye el 27, con la undécima ronda y la ceremonia de clausura.