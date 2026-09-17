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‘Grand Theft Auto VI’ tendrá un álbum oficial con 34 canciones originales

El lanzamiento completo coincidirá con el juego en PlayStation 5 y Xbox Series el 19 de noviembre

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Rockstar Games anunció Grand Theft Auto VI: The Album, el álbum oficial asociado a Grand Theft Auto VI, que se publicará el 19 de noviembre junto con el videojuego. El disco tendrá 34 canciones originales, estará disponible en servicios de streaming y contará con tres ediciones físicas en CD y vinilo, publicadas en colaboración con Atlantic Records.

Seis canciones ya están disponibles

Rockstar presentó un primer adelanto compuesto por seis temas. El repertorio reúne a artistas de distintos géneros y generaciones, con nombres como Travis Scott, Rauw Alejandro, Keith Richards, Morgan Wallen, Yung Lean, CA7RIEL y Paco Amoroso.

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Las canciones publicadas son:

  • Yung Lean – That’s It, con Future y Metro Boomin.
  • Travis Scott – RHYNO, producida por Guy-Manuel de Homem-Christo.
  • CA7RIEL, Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy – Sexy Magic.
  • Morgan Wallen – Last Thing You Need.
  • Rauw Alejandro – Macacoa 2000.
  • Keith Richards – Bright Lights, Big City.

El adelanto ya puede escucharse en Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal y Amazon Music. En esas mismas plataformas también está habilitada la opción de guardar anticipadamente el álbum completo para recibirlo cuando sea publicado.

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La participación de varios músicos había comenzado a circular antes del anuncio. El 16 de septiembre, los artistas compartieron en Instagram ilustraciones vinculadas con el juego, aunque sin explicar qué estaban promocionando. Las mismas imágenes aparecieron después en vallas publicitarias de Nueva York y Los Ángeles, acompañadas por el logotipo de Spotify.

Los seis lanzamientos confirmaron finalmente el objetivo de esa campaña: todos los músicos que difundieron las imágenes participaron en las primeras canciones del disco. Atlantic Records todavía no reveló los títulos, intérpretes ni productores de los otros 28 temas.

Tres ediciones físicas y precios regionales

Grand Theft Auto VI: The Album tendrá una edición básica en CD y dos alternativas en vinilo. Las reservas ya están abiertas mediante el sitio oficial del proyecto, aunque los precios cambian según la región y la moneda utilizada por la tienda.

La edición en CD incluye dos discos. Su precio informado es de 16,99 dolares en tiendas digitales. Es la opción física más económica dentro del catálogo anunciado.

La versión estándar en vinilo incluye dos discos transparentes de color magenta con salpicaduras azules. Fue listada por 51,99 dolares, según el mercado. Rockstar también preparó una edición limitada con un diseño diferente y un precio considerablemente mayor.

Esa edición limitada contiene dos vinilos magenta transparentes rellenos con líquido azul. También incorpora ilustraciones exclusivas y un empaque distinto al modelo estándar. Su precio es de 123,99 dolares.

Las tres presentaciones compartirán las 34 canciones anunciadas. Rockstar no informó cuántas unidades fabricará de la edición limitada ni hasta cuándo permanecerán abiertas las reservas.

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Una banda sonora inspirada en Leonida y Vice City

Las canciones fueron compuestas específicamente para el álbum y están inspiradas en Leonida, el estado ficticio donde transcurre el juego, y en su principal ciudad, Vice City. Rockstar describió el repertorio como una interpretación musical del ambiente y la identidad de esa región.

El lanzamiento del disco coincidirá con la llegada de Grand Theft Auto VI a PlayStation 5 y Xbox Series. La fecha compartida conecta la publicación musical con el estreno del videojuego, aunque Rockstar todavía no explicó cómo se integrarán las 34 canciones dentro de la experiencia ni si todas aparecerán en sus emisoras o secuencias narrativas.

Tampoco se detalló el resto de la selección musical que podrá escucharse durante el juego. El anuncio está centrado en las composiciones inéditas creadas para el álbum y no confirma qué canciones previamente publicadas formarán parte de las radios de Vice City.

Atlantic Records participa en la producción y distribución del proyecto, que llegará simultáneamente a plataformas digitales y tiendas físicas. La lista completa de los otros 28 temas continúa sin fecha de presentación.

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