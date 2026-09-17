Inesperada disputa entre el gobierno porteño y el colectivo LGBTIQ+ por la Marcha del Orgullo durante la visita del Papa

El Gobierno porteño pidió reprogramar la Marcha del Orgullo del 7 de noviembre por el operativo de seguridad previsto para la visita del Papa (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

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El próximo 8 de noviembre, la Argentina vivirá un acontecimiento único con la llegada del papa León XIV al país y la Ciudad de Buenos Aires será el lugar donde comenzará la apretada agenda que tiene prevista el Vaticano. Sin embargo, en las últimas horas, un comunicado de los organizadores LGBTQ+ despertó la polémica por el día en el que se realizará la Marcha del Orgullo en el centro porteño.

La movilización estaba prevista para el 7 de noviembre, un día antes de la llegada de la comitiva papal, y suele ser la que más gente convoca en todo el país. Si bien no se conoce cuál será el recorrido específico, suele pasar por lugares emblemáticos de la Ciudad como el Obelisco, el Congreso o Avenida de Mayo.

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Según pudo saber Infobae de fuentes del gobierno porteño, se solicitó la modificación de la marcha debido al operativo por la llegada del Papa y la necesidad de disponer de todas las fuerzas y servicios. Justamente, señalaron que están solicitando reprogramar todos los eventos masivos previstos para ese fin de semana.

Y, sobre el caso de la Marcha del Orgullo, la propuesta de la Ciudad fue moverla al 21 de noviembre y aportar la logística necesaria para que pueda realizarse en esa fecha.

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo ratificó el 7 de noviembre y sostuvo ante Jorge Macri que la Ciudad puede coordinar ambos eventos (Jean Paul Gaultier)

Sin embargo, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo lanzó un comunicado en el que ratificó que la fecha para la movilización es la que está anunciada y le envió una carta el jefe de Goibierno, Jorgre Macri. En el escrito, aseguran que “la Ciudad cuenta con los recursos necesarios para coordinar ambos acontecimientos de manera segura y ordenada”.

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La organización enumeró las razones por las que considera que una reprogramación es inviable. El documento señala que la marcha convoca alrededor de dos millones de personas en sus últimas ediciones, muchas de ellas provenientes de distintas provincias y del exterior, y que miles ya organizaron viajes, compraron pasajes y reservaron alojamiento para la fecha original. Artistas, sindicatos, organizaciones sociales y delegaciones de todo el país también planificaron su participación durante meses.

“Cambiar su fecha no significa mover una actividad en una agenda: significa alterar una organización federal ya desplegada, compromisos asumidos desde hace meses y decisiones concretas tomadas por miles de personas para poder participar”, sostiene la carta. El comunicado también advierte que cualquier modificación afectaría a las decenas de marchas del orgullo que se realizan en el interior del país, ya que definen su cronograma a partir de la fecha de la marcha nacional.

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El Vaticano confirmó que el papa León XIV llegará a Buenos Aires desde Montevideo, se reunirá con Javier Milei y participará en actividades hasta el 11 de noviembre (EFE/ Angel Medina G.)

Además, remarcaron que el pedido de suspensión no provino ni del Gobierno Nacional ni del Vaticano. Según los organizadores, distintas fuentes vinculadas a la Santa Sede confirmaron que no existe ningún requerimiento en ese sentido desde Roma. En cambio, afirman que la solicitud proviene exclusivamente de la administración porteña.

La carta también cuestiona la advertencia que recibieron: que si la marcha se mantiene el 7 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad “no podrá acompañar” su realización. Los organizadores aclaran que ese acompañamiento no es solo simbólico: incluye escenario, baños, ambulancias y dispositivos logísticos esenciales para un evento de esa magnitud. Por eso, señalan que condicionar esos recursos a un cambio de fecha resulta contradictorio con el argumento oficial, que es precisamente la seguridad.

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Cómo será la agenda del Papa en Argentina

Según confirmó el Vaticano, la llegada a Buenos Aires está prevista recién en la tarde del domingo 8, proveniente de Montevideo, donde habrá hecho la primera escala de su gira sudamericana. El lunes 9 de noviembre ingresará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei en su primer acto oficial en el país.

Durante su estadía, prevista hasta el 11 de noviembre, tiene programados al menos seis eventos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires: una misa multitudinaria en Luján, reuniones en el Teatro Colón y en la sede de la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero, encuentros con representantes de la sociedad civil, el deporte, los movimientos populares y el mundo laboral, y un momento de diálogo interreligioso. La comitiva papal estará integrada por cerca de 60 personas.

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