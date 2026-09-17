Quién es Palmer Luckey, el empresario de Silicon Valley que quiere transformar la industria de defensa de Estados Unidos

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Palmer Luckey es uno de los empresarios que mejor representa el desembarco de Silicon Valley en la industria de defensa estadounidense. Fundador de Oculus y, desde 2017, de Anduril Industries, construyó una compañía que combina inteligencia artificial, software, sensores, drones y sistemas autónomos con un modelo de desarrollo basado en capital privado. Su objetivo declarado es modificar la velocidad, los costos y la escala con los que Estados Unidos desarrolla tecnología militar.

A diferencia de los ejecutivos tradicionales del sector, Luckey llegó a la defensa desde la industria tecnológica y los videojuegos. Nació en Long Beach, California, en 1992, fue educado en su casa y desde adolescente comenzó a experimentar con electrónica y realidad virtual. Para financiar sus proyectos reparaba y revendía iPhones: según contó al Los Angeles Times, llegó a obtener al menos USD 36.000 cuando tenía 16 años.

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De Oculus a Anduril

El interés de Luckey por la realidad virtual derivó en la creación de Oculus Rift. En 2012 lanzó una campaña en Kickstarter para financiar el desarrollo del dispositivo, que buscaba hacer accesible una tecnología que hasta entonces había tenido dificultades para convertirse en un producto masivo. La campaña recaudó más de USD 2,4 millones y llamó la atención de la industria tecnológica. En marzo de 2014, Facebook anunció la compra de Oculus por aproximadamente USD 2.000 millones, con un esquema que también contemplaba pagos adicionales sujetos al cumplimiento de determinados objetivos.

Luckey tenía 21 años y pasó a formar parte de Facebook, pero su relación con la compañía terminó en 2017. El episodio estuvo precedido por una controversia política: en 2016 había donado USD 10.000 a Nimble America, una organización que realizaba campañas contra Hillary Clinton y apoyaba la candidatura de Donald Trump. Luckey se disculpó por la donación y Facebook nunca explicó públicamente las razones de su salida; posteriormente, documentos internos publicados por The Wall Street Journal fueron utilizados para sostener que la cuestión política tuvo un papel en el conflicto, mientras Mark Zuckerberg negó ante el Congreso que Luckey hubiera sido apartado por sus opiniones políticas.

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Palmer Luckey pasó de crear Oculus a fundar Anduril, una empresa de defensa de Estados Unidos enfocada en inteligencia artificial, drones y sistemas autónomos

El siguiente capítulo de su carrera lo llevó directamente al ámbito de la defensa. Luckey se asoció con Trae Stephens, socio de Founders Fund y exintegrante de Palantir, la empresa de análisis de datos vinculada a Peter Thiel, y en 2017 fundó Anduril. La compañía tomó su nombre de la espada de Aragorn en El Señor de los Anillos, en línea con una cultura empresarial fuertemente vinculada con la ciencia ficción, los videojuegos y la tecnología.

Anduril desarrolla sistemas antidrones, aeronaves autónomas, vehículos submarinos, sensores, misiles y otras tecnologías militares. Entre sus productos se encuentra Fury, una aeronave autónoma concebida para operar con distintos tipos de cargas y configuraciones, mientras que Lattice funciona como la plataforma de software que conecta sensores, sistemas y plataformas autónomas dentro de una misma arquitectura.

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La crítica al modelo tradicional de defensa

La apuesta de Luckey no consiste simplemente en convertirse en un nuevo proveedor del Pentágono. Anduril intenta modificar la forma en que se desarrolla la tecnología militar y cuestiona algunos de los mecanismos que durante décadas dominaron el vínculo entre el gobierno estadounidense y sus grandes contratistas.

El sector está históricamente concentrado alrededor de compañías como Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics y Raytheon. Ese entramado es una de las bases del complejo militar-industrial que Dwight Eisenhower describió en su discurso de despedida de 1961. La crítica de Luckey apunta a que una estructura formada alrededor de grandes programas de adquisición puede producir ciclos de desarrollo demasiado extensos y sistemas demasiado costosos para un escenario tecnológico que cambia con rapidez.

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Palmer Luckey cuestiona el modelo tradicional de defensa de Estados Unidos y propone que Anduril use capital privado para diseñar y probar tecnología militar antes de obtener contratos (REUTERS/Jonathan Alcorn)

Uno de los mecanismos que Anduril cuestiona es el denominado cost-plus. De manera simplificada, se trata de contratos en los que el Estado reembolsa determinados costos del proyecto y establece además un margen para el contratista. La compañía propone una lógica diferente: utilizar capital propio para desarrollar productos, asumir parte del riesgo tecnológico antes de obtener el contrato y presentarse ante el gobierno con sistemas que ya fueron diseñados y probados.

La diferencia es central porque desplaza parte del riesgo desde el Estado hacia la empresa y acerca la industria militar a la lógica de las compañías tecnológicas. En lugar de diseñar un programa durante años en función de especificaciones gubernamentales, Anduril busca desarrollar productos de manera más rápida, actualizarlos mediante software y producirlos en cantidades mucho mayores.

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Capital de riesgo para fabricar armas

Ese modelo requiere una inversión considerable y Anduril logró atraerla en una escala poco habitual para una empresa de defensa relativamente joven. En mayo de 2026 anunció una ronda de USD 5.000 millones que llevó su valuación hasta aproximadamente USD 61.000 millones, con Thrive Capital y Andreessen Horowitz entre los principales inversores.

La compañía todavía prioriza crecimiento y capacidad industrial por encima de la rentabilidad inmediata. Según información financiera presentada a potenciales inversores y reportada por The Information, Anduril esperaba unos USD 4.300 millones de ingresos durante 2026 frente a aproximadamente USD 1.200 millones de pérdidas operativas. Para 2025, sus ingresos habían rondado los USD 2.200 millones.

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La salida de Palmer Luckey de Facebook en 2017 quedó atravesada por una controversia política vinculada a una donación contra Hillary Clinton y de apoyo a Donald Trump (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La estrategia también se refleja en la fabricación. En mayo, Anduril y el Departamento de Guerra estadounidense anunciaron un acuerdo marco para producir al menos 3.000 sistemas Barracuda-500M en tres años, con una meta mínima de 1.000 unidades anuales. La compañía diseñó ese misil desde el comienzo para producción a gran escala: asegura que el sistema utiliza un 70% de componentes comerciales y que puede ensamblarse con herramientas comunes, mientras construye capacidad industrial propia para aumentar el volumen de fabricación.

La expansión no se limita a Estados Unidos. En julio, Anduril y el grupo estatal polaco PGZ anunciaron un acuerdo para producir localmente el Barracuda-500M en Polonia, dentro de una estrategia orientada a ampliar la capacidad europea para fabricar sistemas de precisión y reponer municiones con mayor rapidez.

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Inteligencia artificial y sistemas autónomos

El componente más disruptivo de Anduril está en la combinación entre hardware y software. Lattice está diseñado para integrar sensores, vehículos y sistemas de armas y permitir que distintas plataformas compartan información y ejecuten misiones con distintos grados de autonomía. La empresa define ese software como la infraestructura que conecta sus sistemas y también permite incorporar tecnologías de terceros.

Esa arquitectura forma parte de un cambio más amplio en la guerra moderna: las capacidades militares ya no dependen únicamente de aviones, barcos o misiles individuales, sino de redes de sensores, comunicaciones, inteligencia artificial y plataformas autónomas. Anduril trabaja precisamente en esa intersección y busca que sus productos puedan operar de manera coordinada con sistemas tripulados y no tripulados.

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Anduril desarrolla sistemas antidrones, misiles, sensores, vehículos submarinos y plataformas como Lattice para integrar tecnología militar en una sola arquitectura (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

El propio recorrido de Luckey explica buena parte de esa apuesta. Su primer gran éxito fue una tecnología que buscaba modificar la relación entre una persona y una computadora; su segundo proyecto está orientado a modificar la relación entre una fuerza militar y las máquinas que utiliza. Incluso después de haber abandonado Meta, Anduril volvió a asociarse con la compañía de Zuckerberg para desarrollar tecnología de realidad extendida destinada a las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El nuevo rostro de la industria de defensa

La relevancia de Palmer Luckey está, en definitiva, en el lugar desde el que llegó a una industria tradicionalmente dominada por grandes empresas y contratistas con décadas de experiencia. No se formó dentro del Pentágono ni comenzó su carrera en una compañía aeroespacial: surgió de la cultura de los videojuegos, creó una empresa de realidad virtual y después trasladó parte de esa lógica tecnológica al negocio militar.

Anduril todavía convive con los grandes contratistas que dominan buena parte de los programas de defensa estadounidenses, pero su crecimiento muestra la aparición de un nuevo tipo de actor. Capital de riesgo, software, inteligencia artificial, componentes comerciales, fabricación en masa y sistemas autónomos empiezan a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de una industria que históricamente estuvo organizada alrededor de grandes programas estatales.

Por eso, más que la historia de un empresario que pasó de los videojuegos a las armas, Luckey representa la convergencia entre dos mundos que durante mucho tiempo funcionaron por separado. Su recorrido va de Oculus a Anduril, de la realidad virtual a la autonomía militar y de las startups financiadas por inversores privados a una industria estratégica que busca producir tecnología de defensa a la velocidad de Silicon Valley.

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