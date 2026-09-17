Teleshow

Santiago del Moro habló de su pelea con Marley: “Él nunca había sido tan mediático”

El conductor de Gran Hermano fue entrevistado por Ángel de Brito y señaló cuál fue el origen del supuesto enfrentamiento con su colega

El conductor habló con Ángel de Brito antes de la final de Gran Hermano (Video: LAM-América TV)
Guardar

Santiago del Moro y Marley protagonizaron uno de los intercambios más comentados del año en la televisión argentina: una tensión que arrancó con declaraciones cruzadas, tomó estado público en los medios de espectáculos y tuvo su desenlace simbólico en la última ceremonia de los Premios Martín Fierro, cuando ambos conductores de Telefe sellaron la polémica con un abrazo frente a las cámaras.

Todo empezó meses atrás, cuando Florencia Peña cuestionó públicamente que Marley no figurara entre los nominados a mejor conductor y sugirió que la categoría masculina estaba menos competida que la femenina. El comentario instaló en los medios la versión de un enfrentamiento entre los dos conductores del canal. Marley alimentó la polémica al dar declaraciones en distintas entrevistas: contó que en ocasiones en que asistió a Gran Hermano como invitado, Del Moro no lo saludó al finalizar las grabaciones, y recordó un episodio similar durante su participación en ¿Quién quiere ser millonario?

PUBLICIDAD

Cerrando un nuevo ciclo de Gran Hermano, el conductor estuvo al aire de LAM (América TV), dónde abordó el tema y fue directo. Señaló que fue su colega quien decidió hacer públicas esas situaciones, algo que le resultó llamativo. “En su momento él salió como públicamente a tirar mierda, cosa que me extrañó porque nunca él había sido así tan mediático”, afirmó el conductor.

Marley, habló de su supuesto conflicto con Santiago del Moro.

Sobre los motivos de esa reacción, admitió no tener certezas: “No sé por qué lo hizo ni a qué se debe, pero es de él. Yo la verdad que personalmente lo conozco muy poco y no tengo ningún problema con él”.

PUBLICIDAD

Lejos de escalar el conflicto, Del Moro elogió a su colega tanto en lo profesional como en lo personal. Aseguró que Marley “es un muy buen conductor” y que, si condujera los Martín Fierro o tuviera un programa de juegos en el canal, “lo va a hacer muy bien”. Consultado sobre si él mismo estaría dispuesto a conducir la próxima edición del certamen que organiza APTRA, fue tajante: “No, no, yo creo que no lo voy a hacer”.

El momento más resonante entre ambos se produjo en la propia ceremonia de los Martín Fierro. Desde la conducción del evento, Del Moro aprovechó la llegada de su colega al salón para dirigirse a él ante las cámaras: “Pará que lo vi entrar a Marley. Lo voy a saludar a Marley, que después dice que no lo saludo…”. Cuando Marley subió al escenario a recibir su premio, los dos se fundieron en un abrazo que funcionó como cierre público de la disputa.

En la misma entrevista en LAM, Del Moro respondió a otro frente de críticas: las comparaciones de rating entre Gran Hermano Generación Dorada y el ciclo conducido por Wanda Nara en Telefe. “Hice veinticinco puntos y tuve un programa de un punto. No me cambia en nada. Nunca miré para el costado. Compito conmigo mismo, trato de ser mejor yo, trato de hacer buenos programas”, sostuvo. Recordó que el reality acumula cuatro temporadas que, según su valoración, “marcaron historia” y calificó las comparaciones con Wanda, actual conductora de MasterChef como “injusticiables”: “Carreras completamente distintas, dos personas completamente distintas”.

Del Moro también defendió el rendimiento de Gran Hermano dentro de la grilla del canal. “Nosotros duplicamos a la competencia todas las noches, el programa nunca perdió, arrasó a la tarde, ha tenido setenta y pico de share”, concluyó, en referencia a los números de audiencia de la última temporada.

De está manera el presentador le puso fin al conflicto con su compañero de señal, que hasta el momento no se prununció acerca de las declaraciones del conductor de El Club del Moro (La100).

Temas Relacionados

Santiago del MoroMarleyGran HermanoPremios Martín Fierro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alfredo Casero y Alacrán vuelven con un nuevo capítulo de Cha Cha Cha: los detalles exclusivos

Después de la inesperada suspensión de la temporada teatral de Mar del Plata en el verano pasado, Alacrán habló con Teleshow y contó los pormenores de este nuevo proyecto con el creador del ciclo

Alfredo Casero y Alacrán vuelven con un nuevo capítulo de Cha Cha Cha: los detalles exclusivos

Peonía azul, acuarela y firma manuscrita: qué simbolizan los detalles de la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Se filtró la tarjeta que la cantante y el futbolista enviaron a sus más de 300 invitados y cada elemento del diseño tiene un significado preciso sobre el tono que tendrá la celebración del 19 de diciembre

Peonía azul, acuarela y firma manuscrita: qué simbolizan los detalles de la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El sorprendente elogio de Jimena Barón a una participante de Es mi sueño: “Sos una bomba sexual”

La jurado no pudo contener la emoción luego de ver a una concursante versionar a Marta Sánchez en su recordado dúo con Andrea Bocelli

El sorprendente elogio de Jimena Barón a una participante de Es mi sueño: “Sos una bomba sexual”

Georgina Barbarossa habló tras el escándalo por el acoso que sufrió de Jorge Porcel: “Yo no la juzgo a Carmen”

La conductora aseguró que atravesó momentos de angustia con el capocómico, incluso durante el embarazo, y le respondió a la vedette que tuvo una relación con él

Georgina Barbarossa habló tras el escándalo por el acoso que sufrió de Jorge Porcel: “Yo no la juzgo a Carmen”

Camila Galante enfrentó los rumores de infidelidad de Leandro Paredes: “¿Qué problema tenés conmigo?”

La influencer se refirió a las versiones de un supuesto acuerdo que tendría con el futbolista de Boca Juniors para perdonarle sus engaños

Camila Galante enfrentó los rumores de infidelidad de Leandro Paredes: “¿Qué problema tenés conmigo?”

AMÉRICA

El Salvador: La Asamblea Legislativa elimina la obligación del delegado de protección de datos para las empresas

El Salvador: La Asamblea Legislativa elimina la obligación del delegado de protección de datos para las empresas

Trump dijo que hay “importantes avances” para establecer una base militar de Estados Unidos en Polonia: “Será histórico”

Los activos del sistema financiero dominicano llegan a USD 75,500 millones en junio de 2026

Honduras refuerza su estrategia de inversión internacional con misión de Pablo Paz en Estados Unidos

Estados Unidos autorizó la venta de 48 aviones F-35 a Arabia Saudita por USD 24.000 millones

MALDITOS NERDS

‘The Keepsake Sea’ llevará a ‘Disney Dreamlight Valley’ bajo el mar en noviembre

‘The Keepsake Sea’ llevará a ‘Disney Dreamlight Valley’ bajo el mar en noviembre

Capcom cambiará la personalización de ‘Monster Hunter Wilds’ tras las críticas

‘Grand Theft Auto VI’ tendrá un álbum oficial con 34 canciones originales

Apex Legends anunció su nueva colaboración con Street Fighter 6

El estudio de Hyper Light Drifter sufre despidos masivos y peligra su continuidad

DEPORTES

EN VIVO: presentan a Marcelo Gallardo como nuevo entrenador de la selección de Ecuador

EN VIVO: presentan a Marcelo Gallardo como nuevo entrenador de la selección de Ecuador

Video: el especial saludo de Lionel Messi a los deportistas argentinos que compiten en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Fernanda Russo reclamó más apoyo para el deporte tras ganar el oro en los Juegos Suramericanos: “Es un medallero mentiroso”

Diego Forlán reveló los motivos de la ausencia de Luis Suárez en la convocatoria de Uruguay para la fecha FIFA

La tajante frase de David Beckham cuando le preguntaron si Lionel Messi debe ganar el Balón de Oro