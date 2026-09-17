Santiago del Moro habló de su pelea con Marley: “Él nunca había sido tan mediático”

El conductor habló con Ángel de Brito antes de la final de Gran Hermano (Video: LAM-América TV)

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Santiago del Moro y Marley protagonizaron uno de los intercambios más comentados del año en la televisión argentina: una tensión que arrancó con declaraciones cruzadas, tomó estado público en los medios de espectáculos y tuvo su desenlace simbólico en la última ceremonia de los Premios Martín Fierro, cuando ambos conductores de Telefe sellaron la polémica con un abrazo frente a las cámaras.

Todo empezó meses atrás, cuando Florencia Peña cuestionó públicamente que Marley no figurara entre los nominados a mejor conductor y sugirió que la categoría masculina estaba menos competida que la femenina. El comentario instaló en los medios la versión de un enfrentamiento entre los dos conductores del canal. Marley alimentó la polémica al dar declaraciones en distintas entrevistas: contó que en ocasiones en que asistió a Gran Hermano como invitado, Del Moro no lo saludó al finalizar las grabaciones, y recordó un episodio similar durante su participación en ¿Quién quiere ser millonario?

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Cerrando un nuevo ciclo de Gran Hermano, el conductor estuvo al aire de LAM (América TV), dónde abordó el tema y fue directo. Señaló que fue su colega quien decidió hacer públicas esas situaciones, algo que le resultó llamativo. “En su momento él salió como públicamente a tirar mierda, cosa que me extrañó porque nunca él había sido así tan mediático”, afirmó el conductor.

Marley, habló de su supuesto conflicto con Santiago del Moro.

Sobre los motivos de esa reacción, admitió no tener certezas: “No sé por qué lo hizo ni a qué se debe, pero es de él. Yo la verdad que personalmente lo conozco muy poco y no tengo ningún problema con él”.

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Lejos de escalar el conflicto, Del Moro elogió a su colega tanto en lo profesional como en lo personal. Aseguró que Marley “es un muy buen conductor” y que, si condujera los Martín Fierro o tuviera un programa de juegos en el canal, “lo va a hacer muy bien”. Consultado sobre si él mismo estaría dispuesto a conducir la próxima edición del certamen que organiza APTRA, fue tajante: “No, no, yo creo que no lo voy a hacer”.

El momento más resonante entre ambos se produjo en la propia ceremonia de los Martín Fierro. Desde la conducción del evento, Del Moro aprovechó la llegada de su colega al salón para dirigirse a él ante las cámaras: “Pará que lo vi entrar a Marley. Lo voy a saludar a Marley, que después dice que no lo saludo…”. Cuando Marley subió al escenario a recibir su premio, los dos se fundieron en un abrazo que funcionó como cierre público de la disputa.

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En la misma entrevista en LAM, Del Moro respondió a otro frente de críticas: las comparaciones de rating entre Gran Hermano Generación Dorada y el ciclo conducido por Wanda Nara en Telefe. “Hice veinticinco puntos y tuve un programa de un punto. No me cambia en nada. Nunca miré para el costado. Compito conmigo mismo, trato de ser mejor yo, trato de hacer buenos programas”, sostuvo. Recordó que el reality acumula cuatro temporadas que, según su valoración, “marcaron historia” y calificó las comparaciones con Wanda, actual conductora de MasterChef como “injusticiables”: “Carreras completamente distintas, dos personas completamente distintas”.

Del Moro también defendió el rendimiento de Gran Hermano dentro de la grilla del canal. “Nosotros duplicamos a la competencia todas las noches, el programa nunca perdió, arrasó a la tarde, ha tenido setenta y pico de share”, concluyó, en referencia a los números de audiencia de la última temporada.

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De está manera el presentador le puso fin al conflicto con su compañero de señal, que hasta el momento no se prununció acerca de las declaraciones del conductor de El Club del Moro (La100).