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Apex Legends anunció su nueva colaboración con Street Fighter 6

Ryu, Chun-Li, Akuma y Dhalsim llegan a las Tierras Salvajes el 22 de septiembre y conocimos los detalles

Apex Legends, de Respawn Entertainment.
Apex Legends, de Respawn Entertainment.
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El battle royale de EA y Respawn Entertainment, Apex Legends, anunció una colaboración con Street Fighter 6 que trae personajes, escenarios y mecánicas del juego de peleas de Capcom a las Tierras Salvajes. Desde Malditos Nerds | Infobae accedimos a un evento exclusivo para conocer estas novedades.

Dicho evento comienza el 22 de septiembre y se centra en la llegada de una versión remixada de Olympus, ambientada en Street Fighter 6, que reconstruye el mapa para trasladar la esencia de los juegos de pelea al universo de Apex Legends.

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Apex Legends, de Respawn Entertainment.
Apex Legends, de Respawn Entertainment.

Val Ayer, Senior Game Product Manager, destacó que llevar Street Fighter 6 a las Tierras Salvajes fue “una colaboración soñada” para los integrantes de Respawn. Según explicó, tanto Apex Legends como Street Fighter se apoyan en “la competencia, la habilidad y el dominio”, lo que hizo que la combinación se sintiera lógica para el equipo a la hora de construir una experiencia auténtica para ambas franquicias.

En Olympus Remixado, los jugadores podrán conseguir fichas de medidor de pelea a través de golpes, subir al ring en el gimnasio de Luke y recorrer el mapa entre máquinas arcade, los globos de Blanka-chan y otras decoraciones inspiradas en la estética del famoso juego. Eduardo Agostini, World Director, contó que el rework de Olympus se pensó para sumergir a los jugadores en la cultura fighting game, tomando lo aprendido en mapas como el E-District de Night City, en su colaboración con Cyberpunk: Edgerunners.

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El otro gran eje del evento es el modo Toma de Control de Comodín. La mecánica funciona llenando un medidor de pelea a base de recolectar fichas y, al completarlo, el modo cambia a combate en tercera persona con nuevas habilidades tácticas y definitivas, combate cuerpo a cuerpo mejorado, reducción de daño y mejoras de movimiento y bloqueo. Quienes sobrevivan hasta la ronda final entran en un “enfrentamiento”: una batalla a muerte donde los caídos reaparecen de inmediato y todos los equipos intercambian Hadoukens, Shoryukens, Yoga Sunbursts y Kikosho hasta que quede un solo ganador.

Apex Legends, de Respawn Entertainment.
Apex Legends, de Respawn Entertainment.

Según Chris Ruvolo, Senior Technical Game Designer, adaptar las mecánicas de Street Fighter 6 a una experiencia battle royale en tercera persona consistió en encontrar las sinergias del ADN competitivo de ambos juegos sin comprometer la jugabilidad ni la integridad de Apex Legends.

Como siempre en cada colaboración, se suman nuevos cosméticos inspirados en personajes de Street Fighter 6:

  • Sparrow como Ryu
  • Alter como Chun-Li
  • Bangalore como Elena
  • Mirage como Luke
  • Gibraltar como Akuma
  • Wattson como Cammy
  • Caustic como Blanka
  • Pathfinder como Dhalsim
Apex Legends, de Respawn Entertainment.
Apex Legends, de Respawn Entertainment.

Además, ocho aspectos de armas legendarios para la R-99, la EVA-8, el Flatline, la Volt, el Scout, la Mozambique, el Sentinel y la Peacekeeper, más gestos, holo sprays, stickers, insignias y marcos.

Alisa Rastorgueva, Art Director, explicó que Street Fighter significa mucho para el equipo y que la selección de personajes buscó honrar figuras queridas como Ryu, Chun-Li y Akuma asociándose con Leyendas que compartieran una fantasía de poder, personalidad o silueta similar. Durante la presentación especial se comentó que el proceso fue un esfuerzo conjunto entre varios departamentos de Respawn y Capcom, evaluando todo el roster de Apex Legends frente a los personajes que el estudio socio quería destacar. Según explicó, se probaron varias combinaciones posibles para cada personaje antes de llegar a la selección final.

La colaboración entre Apex Legends y Street Fighter 6 llega el 22 de septiembre para todas las plataformas.

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