Deportes

Fernanda Russo reclamó más apoyo para el deporte tras ganar el oro en los Juegos Suramericanos: “Es un medallero mentiroso”

La tiradora obtuvo su segunda medalla dorada en Santa Fe tras imponerse en la prueba individual de rifle de aire a 10 metros. “Entendemos que hoy en día el deporte no es prioridad, pero también tenemos que entender cuánto es el sueldo de una persona que legisla... ¿no?“, planteó

La deportista habla sobre el presente del deporte nacional y el apoyo recibido tras obtener la medalla de oro en la prueba de rifle de aire 10 metros en los Juegos Suramericanos

Guardar

Fernanda Russo obtuvo su segunda medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y aprovechó el momento para hablar sobre el financiamiento del deporte amateur. La tiradora de 26 años se impuso en la prueba individual de rifle de aire a 10 metros con 249,1 puntos, resultado que se sumó al oro conseguido días antes en la modalidad mixta por equipos junto a Julián Gutiérrez, con un registro de 498,4 puntos.

Tras su consagración, Russo habló con TyC Sports y dedicó buena parte de la entrevista a describir las dificultades que enfrentan los deportistas “Ganamos con el corazón... pero también necesitamos plata. Les agradezco a todos los que están detrás de la pantalla mirándonos a este deporte que muchas veces no tiene mucha visibilidad, pero que tiene un montón de garra y esfuerzo detrás”, expresó.

PUBLICIDAD

La deportista remarcó que el reconocimiento oficial no siempre refleja el esfuerzo real de quienes compiten en disciplinas de bajo perfil mediático. “Nos falta un montón para determinar qué es lo que vale, cuánto es lo que vale la garra que le pone un deportista amateur en Argentina”, sostuvo. En ese punto, diferenció el respaldo institucional recibido: agradeció al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y, en particular, al Ejército Argentino, al que definió como “mi principal sostén” en la actualidad.

Fernanda Russo se impuso en la prueba individual de rifle de aire a 10 metros
Fernanda Russo se impuso en la prueba individual de rifle de aire a 10 metros

Russo utilizó la visibilidad que le otorgó el título continental para insistir con un reclamo puntual: la recuperación de un punto porcentual sobre la facturación anual neta de empresas de telecomunicaciones, recaudación que era destinada al desarrollo deportivo. “Si estos momentos son el espacio de visibilidad donde yo les puedo pedir por favor que empecemos a pensar a volver el 1% para el desarrollo deportivo, ojalá que sirva”, afirmó. Aquella alícuota se eliminó a fines de 2017.

PUBLICIDAD

La tiradora también cuestionó el valor simbólico del medallero suramericano en relación con la realidad de sus protagonistas. “A mí lo que me encantaría decir es que, por más que estemos arriba en Sudamérica, es un medallero mentiroso. Se hace lo que se puede”, planteó.

“Entendemos que hoy en día el deporte no es una política pública de prioridad, y se entiende por qué. Pero también tenemos que entender cuánto es el sueldo de una persona que legisla... ¿no? Empecemos por ahí. Después, las exigencias bajan a nosotros. Es muy triste”, declaró.

Con el título logrado en el Centro Internacional de Tiro Deportivo de Recreo, en la periferia de Santa Fe, Russo extendió a seis su racha de medallas doradas consecutivas en Juegos Suramericanos, tras haber sido campeona también en Cochabamba 2018 y Asunción 2022. En la prueba individual superó a la brasileña Geovana Meyer (246,7 puntos) y a la peruana Sara Vizcarra (225,5 puntos), mientras que la argentina Lola Sánchez finalizó cuarta con 205,2 puntos.

La deportista, que también compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024 y de Río 2016, cerró su participación con la vista puesta en el próximo ciclo olímpico y extendió su mirada un futuro como dirigente, dado que estudia Gestión Deportiva. “Ojalá el día de mañana, cuando yo esté del otro lado como dirigente, que es para lo que estoy estudiando, pueda aportar algo a las generaciones futuras”, expresó y concluyó: “Sexto oro consecutivo en Juegos Suramericanos. Un broche de oro para empezar este camino a Los Ángeles, muy feliz”.

Temas Relacionados

Fernanda RussoTiroJuegos Suramericanos 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

11 frases de Marcelo Gallardo en su presentación como nuevo técnico de la selección de Ecuador: “Es un desafío de vida”

El Muñeco compartió una conferencia de prensa con el presidente de la Federación, Francisco Egas, y expuso los lineamientos que buscará en esta nueva etapa

11 frases de Marcelo Gallardo en su presentación como nuevo técnico de la selección de Ecuador: “Es un desafío de vida”

Francisco Cerúndolo destacó el estadio Ruca Che, donde se jugará la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía: “Espectacular”

El equipo nacional se entrenó en doble turno de cara a la serie frente a los turcos, que se disputará el próximo sábado 19 y domingo 20 de septiembre por el Grupo Mundial I

Francisco Cerúndolo destacó el estadio Ruca Che, donde se jugará la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía: “Espectacular”

“Este es mi lado oscuro, soy adicto al caos”: las inquietantes revelaciones sobre Mike Tyson en el adelanto de su serie

El exboxeador campeón del mundo profundizará su camino en el deporte que construyó por años hasta consagrarse arriba del ring

“Este es mi lado oscuro, soy adicto al caos”: las inquietantes revelaciones sobre Mike Tyson en el adelanto de su serie

La terminante reflexión de Gustavo Alfaro tras el retiro de Lionel Messi de la selección argentina

El entrenador de Paraguay se refirió al desafío que enfrenta la Albiceleste en la etapa que se abre y remarcó la cantidad de futbolistas argentinos que compiten en las principales ligas de Europa

La terminante reflexión de Gustavo Alfaro tras el retiro de Lionel Messi de la selección argentina

Así es el proyecto que quiere crear el primer Mundial de MMA con 32 atletas de cuatro continentes

Scott Coker presentó en Nueva York la promotora Ki MMA, que debutará en 2027 con un torneo de peso pluma estructurado en fases regionales, con eventos en siete países, y una final internacional

Así es el proyecto que quiere crear el primer Mundial de MMA con 32 atletas de cuatro continentes

MALDITOS NERDS

‘The Keepsake Sea’ llevará a ‘Disney Dreamlight Valley’ bajo el mar en noviembre

‘The Keepsake Sea’ llevará a ‘Disney Dreamlight Valley’ bajo el mar en noviembre

Capcom cambiará la personalización de ‘Monster Hunter Wilds’ tras las críticas

‘Grand Theft Auto VI’ tendrá un álbum oficial con 34 canciones originales

Apex Legends anunció su nueva colaboración con Street Fighter 6

El estudio de Hyper Light Drifter sufre despidos masivos y peligra su continuidad

ENTRETENIMIENTO

Tiene 85 años, abrió una cuenta en OnlyFans y ya gana seis cifras: Donna Mills revela las insólitas solicitudes de sus seguidores

Tiene 85 años, abrió una cuenta en OnlyFans y ya gana seis cifras: Donna Mills revela las insólitas solicitudes de sus seguidores

‘Un sueño posible’: a 17 años de su estreno, la película protagonizada por Sandra Bullock regresó al Top 10 de Netflix

Brad Pitt revela cómo vivió la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Fue una noche increíble”

Se confirmó que Lady Gaga y Michael Polansky tuvieron una hija, este es el nombre de la pequeña

Evelyn Lima Dantas, influencer brasileña, fue asesinada a tiros tras ser sacada por la fuerza de su casa

INFOBAE AMÉRICA

Motagua de Honduras llega a las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf por primera vez en su historia

Motagua de Honduras llega a las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf por primera vez en su historia

La pobreza volvió a aumentar en Honduras y alcanzó al 61.1% de los hogares, según el Instituto Nacional de Estadísticas

Policía de Control de Drogas de Costa Rica detiene a empleado municipal sospechoso de vender drogas desde su vivienda

Justicia panameña mantiene tras las rejas al exdirector de Ingresos

Ministerio de Seguridad administrará la protección de víctimas y testigos tras cierre de autónoma salvadoreña