Fernanda Russo reclamó más apoyo para el deporte tras ganar el oro en los Juegos Suramericanos: “Es un medallero mentiroso”

La deportista habla sobre el presente del deporte nacional y el apoyo recibido tras obtener la medalla de oro en la prueba de rifle de aire 10 metros en los Juegos Suramericanos

Guardar

Fernanda Russo obtuvo su segunda medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y aprovechó el momento para hablar sobre el financiamiento del deporte amateur. La tiradora de 26 años se impuso en la prueba individual de rifle de aire a 10 metros con 249,1 puntos, resultado que se sumó al oro conseguido días antes en la modalidad mixta por equipos junto a Julián Gutiérrez, con un registro de 498,4 puntos.

Tras su consagración, Russo habló con TyC Sports y dedicó buena parte de la entrevista a describir las dificultades que enfrentan los deportistas “Ganamos con el corazón... pero también necesitamos plata. Les agradezco a todos los que están detrás de la pantalla mirándonos a este deporte que muchas veces no tiene mucha visibilidad, pero que tiene un montón de garra y esfuerzo detrás”, expresó.

PUBLICIDAD

La deportista remarcó que el reconocimiento oficial no siempre refleja el esfuerzo real de quienes compiten en disciplinas de bajo perfil mediático. “Nos falta un montón para determinar qué es lo que vale, cuánto es lo que vale la garra que le pone un deportista amateur en Argentina”, sostuvo. En ese punto, diferenció el respaldo institucional recibido: agradeció al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y, en particular, al Ejército Argentino, al que definió como “mi principal sostén” en la actualidad.

Fernanda Russo se impuso en la prueba individual de rifle de aire a 10 metros

Russo utilizó la visibilidad que le otorgó el título continental para insistir con un reclamo puntual: la recuperación de un punto porcentual sobre la facturación anual neta de empresas de telecomunicaciones, recaudación que era destinada al desarrollo deportivo. “Si estos momentos son el espacio de visibilidad donde yo les puedo pedir por favor que empecemos a pensar a volver el 1% para el desarrollo deportivo, ojalá que sirva”, afirmó. Aquella alícuota se eliminó a fines de 2017.

PUBLICIDAD

La tiradora también cuestionó el valor simbólico del medallero suramericano en relación con la realidad de sus protagonistas. “A mí lo que me encantaría decir es que, por más que estemos arriba en Sudamérica, es un medallero mentiroso. Se hace lo que se puede”, planteó.

“Entendemos que hoy en día el deporte no es una política pública de prioridad, y se entiende por qué. Pero también tenemos que entender cuánto es el sueldo de una persona que legisla... ¿no? Empecemos por ahí. Después, las exigencias bajan a nosotros. Es muy triste”, declaró.

Con el título logrado en el Centro Internacional de Tiro Deportivo de Recreo, en la periferia de Santa Fe, Russo extendió a seis su racha de medallas doradas consecutivas en Juegos Suramericanos, tras haber sido campeona también en Cochabamba 2018 y Asunción 2022. En la prueba individual superó a la brasileña Geovana Meyer (246,7 puntos) y a la peruana Sara Vizcarra (225,5 puntos), mientras que la argentina Lola Sánchez finalizó cuarta con 205,2 puntos.

PUBLICIDAD

La deportista, que también compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024 y de Río 2016, cerró su participación con la vista puesta en el próximo ciclo olímpico y extendió su mirada un futuro como dirigente, dado que estudia Gestión Deportiva. “Ojalá el día de mañana, cuando yo esté del otro lado como dirigente, que es para lo que estoy estudiando, pueda aportar algo a las generaciones futuras”, expresó y concluyó: “Sexto oro consecutivo en Juegos Suramericanos. Un broche de oro para empezar este camino a Los Ángeles, muy feliz”.