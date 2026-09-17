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Brad Pitt revela cómo vivió la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Fue una noche increíble”

El actor recordó que perdió de vista a Ines de Ramon entre los cientos de invitados debido a la política de no usar teléfonos móviles durante la celebración

Brad Pitt comparte su experiencia en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.
Brad Pitt comparte su experiencia en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.
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Brad Pitt compartió detalles sobre su asistencia a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

El actor acudió al evento acompañado de su pareja, Ines de Ramon, con quien mantiene una relación desde finales de 2022.

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Durante una entrevista con Entertainment Tonight, realizada con motivo del estreno de su película Heart of the Beast, el artista fue consultado sobre la ceremonia y respondió haciendo referencia al evento como “la boda del siglo”.

“Fue una noche increíble. Creo que estuvimos allí 10 horas, quizás 12. Fue todo muy considerado, bien planeado, realmente emotivo y muy divertido”, comentó.

Brad Pitt aseguró que disfrutó de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. (REUTERS)
Brad Pitt aseguró que disfrutó de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. (REUTERS)

Por si fuera poco, Brad Pitt también relató que, debido a la magnitud de la recepción y a la cantidad de invitados, en un momento perdió de vista a Ines de Ramon mientras ambos se encontraban en la pista de baile.

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Según explicó, la política de no utilizar teléfonos móviles durante la celebración dificultó la comunicación entre los asistentes. Sin embargo, insistió en que el tiempo que pasaron separados “no fue mucho”, ya que “siempre hay alguien que dice: ‘Por ahí. Ella fue por ahí’”.

Cabe recordar que la boda reunió a alrededor de mil invitados y fue oficiada por el actor Adam Sandler.

Entre los asistentes figuraron personalidades del entretenimiento, la música y el deporte, entre ellas Gigi Hadid, Bradley Cooper, Selena Gomez, Hugh Grant, Steven Spielberg, Beyoncé, Jay-Z, Tom Brady, Jessica Chastain, Ed Sheeran, Chris Rock, Jessica Alba, Paul Mescal y Patrick Mahomes, además de otros integrantes de los Kansas City Chiefs.

Gigi Hadid y Bradley Cooper fueron parte de la lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. (REUTERS/Bing Guan)
Gigi Hadid y Bradley Cooper fueron parte de la lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. (REUTERS/Bing Guan)

De acuerdo con diversos reportes, la celebración incluyó presentaciones musicales de Stevie Nicks, Paul McCartney y de la propia Taylor Swift.

Asimismo, trascendió que dentro del recinto se instaló un castillo inspirado en el videoclip de la canción “Love Story”.

En los días previos al enlace también se observó equipo de producción en las inmediaciones del estadio, mientras que los cierres viales implementados en la zona ocasionaron afectaciones al tránsito de Manhattan y al acceso a la estación Penn Station durante el inicio del fin de semana del Día de la Independencia en Estados Unidos.

La aparición de Brad Pitt y Ines de Ramon en la boda también marcó su debut como pareja en una publicación de Instagram. Las imágenes fueron compartidas por la estilista Lauren Zanoletti y mostraban los atuendos que ambos utilizaron para asistir al evento.

Brad Pitt y Ines de Ramon posaron juntos en Instagram antes de asistir a la ceremonia. (Instagram)
Brad Pitt y Ines de Ramon posaron juntos en Instagram antes de asistir a la ceremonia. (Instagram)

En otro ámbito, recientemente el actor habló sobre su consumo de alcohol en una entrevista publicada por la revista Esquire. Pitt explicó que, después de haber permanecido siete años sin beber, volvió a consumir alcohol de forma moderada.

Según sus palabras, en algunas ocasiones consideró que podía retomar el consumo, aunque posteriormente concluyó que debía mantener límites. Indicó que actualmente puede tomar algunas copas de vino, pero evita hacerlo en grandes cantidades debido a sus compromisos profesionales.

Pitt dejó de consumir alcohol tras el inicio de su proceso de divorcio con Angelina Jolie en 2016. Durante ese periodo participó durante aproximadamente un año y medio en reuniones de Alcohólicos Anónimos, experiencia sobre la que ha hablado en entrevistas anteriores.

Brad Pitt recordó su proceso hacia la sobriedad tras su divorcio de Angelina Jolie.
Brad Pitt recordó su proceso hacia la sobriedad tras su divorcio de Angelina Jolie.

En declaraciones al New York Times, señaló que encontró en ese espacio un entorno donde los participantes compartían experiencias personales con apertura.

El actor y Jolie continúan involucrados en un proceso legal relacionado con el viñedo Château Miraval, propiedad que ambos compartían en el sur de Francia. La disputa surgió después de que Jolie vendiera en 2021 su participación al empresario Yuri Shefler.

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